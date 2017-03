APA ots news: OMV verkauft die 100%-ige Tochtergesellschaft OMV Petrol Ofisi für EUR 1,368 Mrd an die Vitol Gruppe

Wien (APA-ots) -

- Verkauf von 100% der OMV Petrol Ofisi Anteile an Vitol

- Weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung der Unternehmensstrategie von OMV

OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, hat vereinbart, alle Anteile an der 100%-igen Tochtergesellschaft OMV Petrol Ofisi an VIP Turkey Enerji AS zu verkaufen, einer Tochtergesellschaft von Vitol Investment Partnership Ltd.





Der Transaktionswert beträgt EUR 1,368 Mrd. Darin enthalten sind EUR 81 Mio Verkaufserlöse aus der vorangegangenen Ausgliederung der türkischen Gasgesellschaften der OMV. Die Transaktion unterliegt Bedingungen, unter anderem den wesentlichen Behördengenehmigungen. Das Closing wird spätestens im dritten Quartal 2017 erwartet.

Rainer Seele, OMV Generaldirektor: "Die ursprünglichen Pläne, Petrol Ofisi in die Wertschöpfungskette des OMV Konzerns zu integrieren, sind nicht aufgegangen. Daher war der Verkaufsentschluss der zwingend richtige Schritt im Zuge der Implementierung unserer Unternehmensstrategie. Angesichts des herausfordernden Umfeldes freue ich mich über den erfolgreichen Verhandlungsabschluss."

Basierend auf dem Transaktionswert wird die OMV eine zusätzliche Wertberichtigung von EUR 186 Mio für Q4/16 vornehmen. Bereits im OMV Jahresergebnis 2016 erfolgte die Verbuchung einer Wertminderung von EUR 148 Mio von OMV Petrol Ofisi. Ausschlaggebend dafür war die Verschiebung von OMV Petrol Ofisi in die Bilanzposition "Zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen".

Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion ist im Jahresüberschuss der OMV Gruppe ein negativer Wechselkurseffekt von rund EUR 1,1 Mrd zu verbuchen. Dies resultiert aus der negativen Entwicklung der türkischen Lira gegenüber dem Euro seit der Übernahme der OMV Petrol Ofisi A.S. im Jahr 2010 und wirkt sich nicht auf das Eigenkapital der OMV Gruppe aus. Durch korrespondierende Wechselkurstranslationseffekte wurde das Eigenkapital der OMV Gruppe bereits in früheren Perioden belastet.

OMV Petrol Ofisi ist ein führendes Vertriebsunternehmen in der türkischen Mineralölindustrie. Mit 1.709 Tankstellen betreibt das Unternehmen das größte Netz der Türkei und ist ein führender Treibstofflieferant an Geschäfts- und Industriekunden. 2016 lag das Verkaufsvolumen bei 10,68 Mio Tonnen. Darüber hinaus betreibt OMV Petrol Ofisi das größte Speicher- und Logistikgeschäft der Türkei mit einer Gesamtspeicherkapazität von mehr als 1 Mio Kubikmeter. Das Unternehmen ist auch der größte Lieferant von Schmiermitteln in der Türkei.

Rückfragehinweis: OMV Aktiengesellschaft Robert Lechner +43 1 40440-21357 public.relations@omv.com http://www.omv.com http://blog.omv.com

