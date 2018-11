APA ots news: OMV präsentiert Nachhaltigkeitsstrategie 2025 - ANHANG

Wien (APA-ots) -

* OMV setzt sich 15 Nachhaltigkeitsziele

* Bis zu EUR 500 Mio Investitionen in innovative Energielösungen

bis 2025

Der ansteigende Energiebedarf und zunehmende Klimawandel stellt

die Energiewirtschaft vor große Herausforderungen.



Es gilt die

Ausgewogenheit von Klimaschutzmaßnahmen, leistbarer Energie und

Versorgungssicherheit zu finden. Alternative Energiesysteme müssen

ebenso entwickelt werden, wie wirtschaftlich tragfähige und

skalierbare Technologien für Industrie und den Privatbereich. Die OMV

wird in diesem Zusammenhang einen wesentlichen Beitrag zur

nachhaltigen Energieversorgung künftiger Generationen leisten.

Die OMV, das internationale integrierte Öl- und Gasunternehmen mit

Sitz in Wien, präsentiert heute die OMV Nachhaltigkeitsstrategie

2025. Diese ist Bestandteil der OMV Unternehmensstrategie 2025. Die

fünf Schwerpunktbereiche "Gesundheit, Sicherheit und Umwelt",

"CO2-Effizienz", "Innovation", "Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter"

sowie "Geschäftsgrundsätze und soziale Verantwortung" umfassen 15

messbare Ziele.

Rainer Seele, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der OMV:

"Unser Ziel ist, Oil & Gas at its best zu liefern. Wir sind

überzeugt, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Öl und der

verstärkte Einsatz von Gas die Energiewende unterstützen werden.

Gemeinsam mit anderen Energieträgern werden Öl und Gas den

Energiebedarf der Zukunft sicherstellen."

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt haben bei der OMV höchste

Priorität.

Zur Verwirklichung der Vision "Zero harm - No losses setzt die OMV

auf proaktives Risiko-Management. Damit hält die OMV im

Branchenvergleich eine führende Position.

Darauf aufbauend hat sich die OMV das Ziel gesetzt, die

Unfallhäufigkeitsrate (= Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeit pro 1

Million Arbeitsstunden) unter 0,3 zu stabilisieren sowie die führende

Position im Bereich Prozesssicherheit zu halten, um Mensch und Umwelt

zu schützen.

CO2-Effizienz

Die OMV bekennt sich zu den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens,

den EU Klimazielen für 2030 und der daraus abgeleiteten Klima- und

Energiestrategie der österreichischen Bundesregierung. Der Bereich

CO2-Effizienz definiert den Beitrag der OMV zur Schaffung eines

CO2-ärmeren Energiesystems. Ausgehend von den Basiswerten des Jahres

2010 will die OMV unter anderem durch die Umsetzung der

Weltbank-Initiative "Zero Routine Flaring by 2030" bis 2025 die

CO2-Intensität ihrer Geschäftstätigkeit um 19% senken. Die

CO2-Intensität des Produktportfolios soll um 4% reduziert werden.

Wie von der Internationalen Energieagentur vorhergesagt, werden im

globalen

Transformationsprozess des Energiemixes Öl und Gas auch in den

kommenden Jahrzehnten eine wesentliche Rolle spielen. Öl bleibt ein

wertvoller und wichtiger Rohstoff, der allerdings weniger verbrannt,

sondern in petrochemischen Prozessen veredelt werden wird. Die OMV

setzt dabei auf hochwertige Raffinerieprodukte wie emissionsarme

Premiumtreibstoffe und Ausgangssubstanzen für die chemische

Industrie. Gas wird in der Energiewende selbst eine entscheidende

Rolle spielen. Es ist in nahezu allen Bereichen einsetzbar und

ermöglicht außerdem den raschen Ausstieg aus der Kohle. In der

Stromproduktion emittiert Gas um 50% weniger CO2 als Kohle. Die OMV

wird den Gas-Anteil in ihrem Portfolio auf über 50% steigern und

strebt überdies eine Verdoppelung der Gasverkäufe in Europa an.

Innovation

Insgesamt wird die OMV bis 2025 bis zu EUR 500 Mio in innovative

Energielösungen, wie z.B. ReOil und Co-Processing, für eine

CO2-ärmere Zukunft investieren. Um Gas als Energieträger der Zukunft

zu etablieren, werden Technologien zur wirtschaftlichen Nutzung von

klimaneutralem Gas sondiert und analysiert. Projekte im Bereich neuer

"Enhanced Oil Recovery"-Methoden zielen auf eine ökologisch

effizientere Ölproduktion ab.

Im Forschungs- und Entwicklungsprojekt ReOil werden Altkunststoffe

in hochwertiges Rohöl zurückverwandelt, das wieder zu Treibstoffen

oder hochwertigen Kunststoffen weiterverarbeitet werden kann. Die

Pilotanlage in der Raffinerie Schwechat verarbeitet 100 Kilogramm

Altkunststoffe pro Stunde und produziert 100 Liter synthetisches

Rohöl. Die OMV strebt die Entwicklung von ReOil zu einem rentablen,

großtechnischen erfahren (Kapazität ~200.000 Tonnen pro Jahr) an.

Co-Processing ist eine innovative Methode, bei der biogene Stoffe,

wie beispielsweise Raps- und Altspeiseöl, gemeinsam mit Rohöl

raffiniert werden, um Diesel mit einem höheren Bioanteil zu erzeugen.

Im Gegensatz zur herkömmlichen iokomponentenmischung verbessert das

Co-Processing die Kraftstoffqualität - insbesondere den

Energiegehalt. Die OMV strebt an, den Anteil an biogenen Rohstoffen,

die in den Raffinerien mitverarbeitet werden, bis 2025 auf jährlich

200.000 Tonnen zu steigern.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die OMV sieht ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Schlüssel zum

Erfolg. Das Thema Diversity hat hohe Priorität, weshalb auch in

diesem Bereich gezielte Maßnahmen geplant sind. Insbesondere soll der

Frauenanteil auf Führungsebene auf mindestens 25% erhöht werden.

Aktuell liegt dieser Wert bei 18%. Maßnahmen dazu sind Leadership-

sowie Mentoring-Programme. Ein weiteres Ziel ist es, den Anteil an

Führungskräften mit internationaler Erfahrung bei 75% zu halten.

Geschäftsgrundsätze und soziale Verantwortung

In der OMV hat sozial verantwortliches Handeln, das einen Mehrwert

für die Gesellschaft schafft, eine lange Tradition. Dabei orientiert

sie sich am Global Compact der Vereinten Nationen (UN), den

UN-Leitsätzen zu Wirtschaft und Menschenrechten und den UN-Zielen für

nachhaltige Entwicklung. Bis 2025 überprüft die OMV ihren

Stakeholder-Dialog an allen Standorten nach den

UN-Wirksamkeitskriterien und bildet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

in Fragen der Menschenrechte und Business-Ethik aus. Die Einhaltung

von Geschäftsgrundsätzen soll ebenfalls bei Lieferanten gewährleistet

werden, weshalb verstärkt Nachhaltigkeits-Audits durchgeführt werden.

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen

und hochwertige petrochemische Produkte - in verantwortlicher Weise.

Mit einem Konzernumsatz von EUR 20 Mrd und einem Mitarbeiterstand von

rund 20.700 im

Jahr 2017 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten

börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream

verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und

ein ausgeglichenes

internationales Portfolio mit der Nordsee, dem Mittleren Osten &

Afrika, sowie Russland als weitere Kernregionen. 2017 lag die

Tagesproduktion bei rund 348.000 boe/d. Im Bereich Downstream

betreibt die OMV drei Raffinerien mit einer jährlichen Kapazität von

17,8 Mio Tonnen und über 2.000 Tankstellen in zehn Ländern. Die OMV

verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die

Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines

Gaspipelinenetzes. 2017 hat die OMV etwa 113 TWh Gas verkauft. Die

OMV hat ein Prime Rating von der Nachhaltigkeits-Ratingagentur

ISS-oekom und ist im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

