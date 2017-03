APA ots news: OMV eröffnet Wasserstoff-Tankstelle in Graz Liebenau - BILD

Wien (APA-ots) -

* OMV erschließt Österreich für die Wasserstoff-Mobilität auf Hauptverkehrsrouten * Vierte OMV Wasserstoff-Tankstelle in Österreich geht in Betrieb * Wasserstoff wird beim Treibstoff-Mix der Zukunft auch eine Rolle spielen

Dr. Peter Piffl-Percevic, Gemeinderat der Stadt Graz und Wilfried Gepp, Leiter des OMV Tankstellengeschäftes Österreich, haben heute die OMV Wasserstoff-Tankstelle in Graz Liebenau (Steiermark) eröffnet.



Damit betreibt die OMV bereits ihre vierte Wasserstoff-Tankstelle in Österreich. Die OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, setzt so einen bedeutenden Schritt zur Erschließung wichtiger europäischer Hauptverkehrsrouten für die Wasserstoff-Mobilität. Die neue Tankstelle liegt direkt an der Südautobahn A2 - eine der wichtigsten europäischen Verbindungsachsen. Die heute eröffnete OMV Station ermöglicht die Anbindung Österreichs an ein europaweites Wasserstoff-Tankstellennetz für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.

"Erstmals ist das Durchqueren Österreichs für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge vom Norden in den Süden, von Westen in den Osten und umgekehrt möglich. Die OMV Wasserstoff-Tankstellen in Innsbruck, Asten bei Linz, Wien und nun in Graz machen dies möglich. Ein wichtiger Schritt in Richtung Alltagstauglichkeit des Produktes ist damit gesetzt", sagt OMV Manager Wilfried Gepp.

Für die OMV ist das Thema Wasserstoff für die Mobilität eines der Zukunftsszenarien, denn der Treibstoff-Mix an der Tankstelle der Zukunft wird ein sehr breiter sein. Dabei werden fossile Treibstoffe auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. OMV forscht an Zukunftsenergien wie dem Wasserstoff, weil dieses Element beinahe unbegrenzt verfügbar und emissionsarm ist. Bei der Herstellung von Wasserstoff kann die OMV auf breite Erfahrung aufbauen. Bereits heute kann die Raffinerie Schwechat rund 50.000 Tonnen Wasserstoff jährlich produzieren.

Bau und Betrieb der Wasserstoff-Station Graz Liebenau sind Teil des europäischen Förderprojekts COHRS (Connecting Hydrogen Refuelling Stations), das die OMV gemeinsam mit dem deutschen Partner H2 MOBILITY umsetzt. Insgesamt 20 Stationen sollen die wichtigsten europäischen Korridore für die Wasserstoff-Mobilität erschließen, drei davon in Österreich: Nach Asten bei Linz (Oberösterreich) folgt nun Graz Liebenau (Steiermark) und Mitte des Jahres Wiener Neudorf (Niederösterreich). COHRS wird über das Finanzierungsinstrument "Connecting Europe Facility" (CEF) von der Europäischen Union gefördert und umfasst neben Bau und Betrieb auch die Begleitforschung zu technischen Lösungen, Kundenakzeptanz und Business Modellen.

Wasserstoff ist ein effizienter und umweltfreundlicher Treibstoff der Zukunft. Die OMV betreibt in Wien Österreichs erste öffentliche Wasserstoff-Tankstelle, seit 2015 eine Station in Innsbruck (Tirol), 2016 folgte die Eröffnung der dritten OMV Wasserstoff-Tankstelle in Asten bei Linz (Oberösterreich) und nun in Graz (Steiermark). In Deutschland sind bereits fünf OMV Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb. Zwei davon in Baden-Württemberg und weitere drei OMV Wasserstoff-Tankstellen in Bayern. In den kommenden Jahren ist der Aufbau weiterer Stationen geplant. So ist die OMV Gesellschafter der H2 MOBILITY, deren Ziel es ist, bis Ende 2023 ca. 400 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland zu errichten. Die OMV ist Unterzeichnerin des UN Global Compact und bekennt sich dazu, die Ziele nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs - Sustainable Development Goals) zu unterstützen - mit dem Thema Wasserstoff-Mobilität insbesondere die Ziele "Bezahlbare und saubere Energie", "Industrie, Innovation und Infrastruktur" sowie "Nachhaltige/r Konsum und Produktion".

OMV Blog:

* [Wasserstoff: Ein Element voll von Energie] (http://blog.omv.com/de/wasserstoff-element-voll-von-energie/?utm_cam paign=blog&utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease_h2graz&utm _content=link)

Hintergrundinformation:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl & Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 19 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.500 im Jahr 2016 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio. 2016 lag die Tagesproduktion bei rund 311.000 boe/d. Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 17,8 Mio Tonnen und mit Ende 2016 über rund 3.800 Tankstellen in 11 Ländern inklusive Türkei. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2016 hat die OMV in etwa 109 TWh Gas verkauft.

Nachhaltigkeit in der OMV

Die Nachhaltigkeitsstrategie der OMV verbindet wirtschaftliches und verantwortungsbewusstes Handeln. In ihrem Rahmen sollen langfristige und nachhaltige Win-Win-Situationen für die Gesellschaft, die Umwelt und die OMV geschaffen werden. Die OMV Nachhaltigkeitsstrategie "Resourcefulness" vereint unsere Verantwortlichkeiten zu den Themen Gesundheit, Sicherheit, Security, Umwelt, Vielfalt, Geschäftsethik, Menschenrechte sowie Stakeholder Engagement und fokussiert auf drei Schwerpunktbereiche Eco-Efficiency, Eco-Innovation, Skills to Succeed. Die OMV ist Unterzeichnerin des UN Global Compact und bekennt sich dazu, die Ziele nachhaltiger Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs - Sustainable Development Goals) zu unterstützen.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

