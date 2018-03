APA ots news: Nutzfahrzeugimporteure: Lkw sind viel sauberer als ihr Ruf

Wien (APA-ots) - Mag. Franz Weinberger, Sprecher der österreichischen

Nutzfahrzeugimporteure, räumt im Vorfeld der MAWEV Show 2018, im

Rahmen welcher ab 14. März in St.



Pölten-Wörth die

Nutzfahrzeugbranche ihr Können demonstriert, mit gängigen Vorurteilen

gegenüber Lkw auf. "Ihr Image entspricht nach wie vor nicht der

Realität, wir müssen noch viel Aufklärungsarbeit leisten", so

Weinberger. Im Februar wurde er als Sprecher der österreichischen

Nutzfahrzeugimporteure wiedergewählt, für Weinberger ist es bereits

die vierte Amtszeit in Folge.

Zwtl.: Strenge Abgasvorgaben zeigen eine eindrucksvolle Wirkung

"Moderne Diesel-Lkw sind viel sauberer als ihr Ruf", stellt

Weinberger fest. Denn durch die strenge Abgasgesetzgebung im

Lkw-Bereich wurden die schweren Nutzfahrzeuge nahezu gänzlich von den

Schadstoffen Ruß und Stickoxiden befreit. Bei den Stickoxiden ist man

bereits an der Messgrenze angekommen. "Das bedeutet, dass derart

wenige Stickoxide ausgestoßen werden, dass sie gerade noch gemessen

werden können", erklärt Weinberger. Verantwortlich dafür ist ein hoch

wirksamer SCR Katalysator, der unter Beifügung von AdBlue die

Stickoxide in das harmlose Gas Stickstoff und Wasser trennt. Die

Emission von Rußpartikeln und Feinstaub verhindern geschlossene

Partikelfilter, die bei neuen Diesel-Lkw bereits seit Jahren Pflicht

sind.

"Die Euro-6-Lkw sind aber nicht nur am Papier, sondern auch im

Realbetrieb sauber. Denn die Abgaswerte werden auch im realen Einsatz

gemessen und nicht nur auf dem Prüfstand. Unabhängige Institute wie

das Umweltbundesamt (UBA) haben in zahlreichen Messungen die

Einhaltung der strengen Grenzwerte überprüft und bestätigt", stellte

Weinberger fest. Immerhin mehr als 40 Prozent und somit nahezu jeder

zweite in Österreich betriebene Lkw entspricht bereits der

umweltfreundlichen Euro-6-Norm.

Zudem gibt es auch im Bereich der alternativen Antriebe enorme

Fortschritte. Vor allem die Elektromobilität für den urbanen und

stadtnahen Verkehr sowie der Einsatz von Erdgas (LNG Liquified

Natural Gas) für den schweren Fernverkehr entwickeln sich derzeit

vielversprechend. Die Hersteller investieren mit verstärkten

Anstrengungen in die Entwicklung alternativer Antriebsformen, was in

naher Zukunft zu einer zusätzlichen Verbesserung der Umweltbilanz

führen wird. "Die Nutzfahrzeugbranche ist fit für die Zukunft", so

Weinberger abschließend.

Zwtl.: Über die Interessenvertretung

Der Ausschuss der Nutzfahrzeuge befasst sich mit den besonderen

Anliegen der Nutzfahrzeugbranche (ab 3,5 t) in Österreich und ist im

Arbeitskreis der Automobilimporteure in der Industriellenvereinigung

(IV) angesiedelt. Mitglieder sind die führenden Vertreter der Lkw-

und Omnibusmarken DAF, IVECO, Mercedes-Benz, MAN, Renault Trucks,

Scania sowie Volvo Trucks.

Rückfragehinweis:

Marianne Sturm, MA

Arbeitskreis der Automobilimporteure

Tel.: +43 1 71135-2428

Mail: marianne.sturm@iv.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/112/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0066 2018-03-12/10:28