APA ots news: Nur bei Drei: Vorverkaufsstart für Samsung Galaxy S8/ S8+ in Blau.



- BILD

Wien (APA-ots) -

* Galaxy S8 mit 5,8 Zoll QHD+ Super AMOLED-Display, Iris- und Fingerprint-Scanner, staub- und wasserresistent. * Galaxy S8+ mit 6,2 Zoll QHD+ Super AMOLED Display * Vorverkauf bei Drei seit 29.März.

Das "Unpacking" der neuen Samsung Galaxy S8 Serie am 29. März 2017 in London wurde mit großer Spannung erwartet. Drei bietet die beiden Galaxy-Flaggschiffe exklusiv in der Farbe Blau ab sofort im Vorverkauf auf [www.drei.at/galaxy-s8] (http://www.drei.at/galaxy-s8) an. Die beiden staub- und wasserresistenten Samsung Smartphones bestechen durch ihre schlichte Eleganz und ihr schlankes, nahtloses Design. Das Infinity Quad-HD+ Super-AMOLED Display im neuen Format 18,5:9 bringt einen besseren Bedienungskomfort. Besonderen Stellenwert bei den neuen Samsung Galaxy-Flaggschiffen hat das Thema Sicherheit: Fingerprint-Sensor und Iris-Scanner schützen vor Fremdzugriffen und vereinfachen das mobile Bezahlen per Handy. Neben einer Selfie-Kamera mit 8 MP auf der Vorderseite verfügen die beiden neuen Samsung Galaxy Modelle über eine 12 MP Hauptkamera mit f/1.7 Blende. Vorinstalliert ist Android 7.0 Nougat mit Assistenten Bixby.

Das Samsung Galaxy S8 kostet in Kombination mit dem Tarif Top Premium 36 , während der Preis für das Samsung Galaxy S8+ mit dem Top Premium Tarif 126 beträgt. Mehr Infos zum neuen Samsung Galaxy S8 und S8+ finden Sie auf [www.drei.at/galaxy-s8] (http://www.drei.at/galaxy-s8).

Über Drei: Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2016 einen Umsatz von 772 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2016). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017).

