APA ots news: Milka - Natürlich und nachhaltig - BILD

Milka ist seit August Teil des Cocoa Life

Nachhaltigkeitsprogramms

Verpackungsrelaunch und Ergänzung des Cocoa-Life-Siegels

Wien (APA-ots) - Mondelez Österreich gab heute im Rahmen einer

Pressekonferenz die Teilnahme seiner Schokoladenmarke Milka an dem

Nachhaltigkeitsprogramm Cocoa Life bekannt.



Das Ziel von Cocoa Life

besteht im Aufbau einer nachhaltigen Kakaolieferkette sowie in der

Verbesserung der Löhne und Lebensbedingungen für die Menschen in

Kakaoanbaugebieten. Langfristig will Mondelez den gesamten Kakao für

seine Produktion nachhaltig beziehen.

Seit August 2018 ist auf der Verpackung aller Milka Tafeln in

Europa das Logo von Cocoa Life abgebildet. Bis Ende 2019 soll das

gesamte Milka Schokoladen-Sortiment in Europa an dem Programm

teilnehmen. Mit diesem Schritt folgt Milka anderen Marken von

Mondelz International, die für die Herstellung ihrer Produkte

bereits Kakao aus nachhaltigem Anbau beziehen, darunter Suchard in

Österreich, Cadbury Dairy Milk in Großbritannien und Irland, Côte

dOr in Belgien und Frankreich, Freia und Marabou in Skandinavien

sowie Oreo Kekse in Europa.

"Wir sind stolz darauf, dass mit Milka unsere größte

Schokoladenmarke in Europa am Cocoa Life-Programm teilnimmt, so

Daniel Bsteh, Managing Director Mondelez Österreich. "Diese

Reichweite nützen wir ab sofort, um einen positiven Beitrag in den

Kakaoanbaugemeinden zu leisten und um enge und langfristige

Beziehungen zu Kakaobauern aufzubauen. Unsere Konsumenten achten

heutzutage mehr denn je darauf, was sie essen. Sie möchten

sichergehen, dass die Lebensmittel, die sie konsumieren, auch

nachhaltig sind."

Mit Cocoa Life engagiert sich Mondelez auch im Kampf gegen die

Regenwaldabholzung und den Klimawandel. Cocoa Life ist in sechs

Kakaoanbauländern aktiv: Ghana, Republik Côte dIvoire, Indonesien,

Dominikanische Republik, Indien und Brasilien. Bis Ende 2017

unterstützte das Programm 120.500 Bauern in 1.085 Gemeinden. Mehr als

eine Million Bäume wurden als Teil der globalen Bemühungen zur

Eindämmung des Klimawandels gepflanzt. Durch Cocoa Life steigerte das

Unternehmen zudem seine nachhaltige Kakaobeschaffung auf 35 Prozent.

"Das Nachhaltigkeitsprogramm ist ein voller Erfolg und mit der

Teilnahme von Milka kommen wir unserem Ziel, bis 2022 insgesamt

200.000 Kakaobauern und eine Million Menschen zu erreichen, ein gutes

Stück nähe", resümiert Bsteh.

Milka steht für qualitativ hochwertige Schokolade und die

Verwendung bester Zutaten wie Alpenmilch. Dieses Markenversprechen

wird nun durch die Teilnahme am Cocoa Life-Programm gestützt. Hinzu

kommt die Garantie, dass die für Milka Produkte verwendete Schokolade

keine künstlichen Aroma-, Farb- und Konservierungsstoffe enthält.

Mit einher geht der Verpackungsrelaunch der beliebtesten

österreichischen Tafelschokoladenmarke. "Unsere Kunden erkennen durch

das Cocoa Life-Logo auf der Verpackung gleich auf den ersten Blick,

dass nachhaltiger Kakao in unseren Schokoladetafeln steckt", erklärt

Philipp Wallisch, Associate Marketing Director Milka Deutschland &

Österreich. "Durch eine größere Schrift und mehr Kontrast ist die

Rückseite mit der Zutatenliste, Hinweisen und Nährwerten außerdem

besser lesbar", ergänzt Wallisch.

Fotos

[Link zur Fotogalerie]

(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/15639): Daniel Bsteh,

Managing Director Mondelez Österreich Philipp & Wallisch, Associate

Marketing Director Milka Deutschland & Österreich

Zwtl.: Über Cocoa Life

Das Ziel von Cocoa Life ist die Förderung eines nachhaltigen

Kakaoanbaus zum Nutzen lokaler Kakaobauern und Gemeinden. Bis 2022

sollen über 200.000 Kakaobauern in sechs Ländern und mehr als eine

Million Menschen von dem Programm profitieren. Langfristig möchte

Mondelz International seinen gesamten Kakaobedarf, hauptsächlich

über Cocoa Life, aus nachhaltigen Quellen beziehen. Dabei setzt das

Unternehmen auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit

Kakaobauern, NGOs, Lieferanten und staatlichen Einrichtungen. Cocoa

Life ist Teil der Initiative "Impact For Growth", mit der sich

Mondelz International verpflichtet hat, nachhaltiges

Unternehmenswachstum mit einem positiven Beitrag zu einer besseren

Welt zu vereinen. Verfolgen Sie unsere Fortschritte unter

[www.cocoalife.org/progress] (http://www.cocoalife.org/progress).

Zwtl.: Über Mondelz International

Mondelz International Inc. (NASDAQ: MDLZ) ist ein globales

Snacking-Unternehmen, das weltweit für Genussmomente steht. 2017

verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 26

Milliarden US-Dollar. Mondelz International ist in rund 160 Ländern

führender Anbieter von Schokolade, Keksen, Kaugummi, Bonbons und

Getränkepulver. Rund um den Globus genießen Konsumenten Produkte

beliebter Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, TUC, belVita und

Toblerone. Mondelz International ist im Standard & Poor's 500 Index,

im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet. Mehr

über uns erfahren Sie unter http://www.mondelezinternational.com/

Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz

finden Sie hier: [http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany]

(http://www.mynewsdesk.com/de/mondelez-germany)

Weitere Bilder in der [APA-Fotogalerie]

(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/15639)

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Livia Kolmitz

Pressesprecherin Mondelez Österreich

Schönbrunnerstraße 297-307, 1120 Wien

Tel: +43 (0) 1 253 013 7054

E-Mail: livia.kolmitz@mdlz.com

Carina Weiss

Consultant Grayling Austria

Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Tel: +43 (0) 1 524 43 00 39

E-Mail: carina.weiss@grayling.com

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14921/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0145 2018-10-11/12:48