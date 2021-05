Erster Vienna Economic Dialogue mit Christine Lagarde und

Kristalina Georgieva startet am 20. Mai 2021

Wien (APA-ots) - Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichischen

Nationalbank (OeNB), empfängt anlässlich der ersten Ausgabe des

Vienna Economic Dialogue zum Thema "Gender, Money and Finance" neben

EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Kristalina Georgieva, Managing

Director des IWF, auch zahlreiche hochrangige Vortragende aus

Zentralbanken und Universitäten.



Die zweitägige OeNB-Veranstaltung

findet in Kooperation mit SUERF - The European Money and Finance

Forum und dem Joint Vienna Institute (JVI) statt und versammelt

virtuell die zahlreichen internationalen Gäste im Kassensaal der

OeNB.

Die Fachkonferenz unter der Ägide von OeNB, SUERF und JVI beschäftigt

sich mit ausgewählten Gender-Themen im Bereich "Money and Finance"

und beleuchtet etwa den Einfluss von Geschlechterdiversität auf die

wirtschaftlichen Ergebnisse von Finanzunternehmen sowie auf die

Qualität von Entscheidungsprozessen in wirtschaftspolitischen

Institutionen. Wie würde ein ausgewogener Geschlechtermix den

Entscheidungsprozess, das Risikoverhalten oder die soziale

Verantwortung in Finanzunternehmen beeinflussen oder verändern? Wie

wirkt sich das Geschlecht auf die Inflationswahrnehmung, wie auf die

Finanzkompetenz aus - und was sind die Folgen? Welche Antworten hat

die akademische Forschung darauf und wie sieht es in der Praxis aus?

OeNB-Gouverneur Robert Holzmann betont dazu: "Ohne Gleichstellung der

Geschlechter verbauen wir uns viele Chancen: nicht nur die Chance auf

die Erschließung eines großen Talentepools weltweit, sondern auch die

Chance auf einen Quantensprung in der Entscheidungsfindung und

Entscheidungsqualität im Bereich der Wirtschaftspolitik."

Barbara Kolm, Vizepräsidentin des OeNB-Generalrats, weist darauf hin,

wie schwer es Frauen immer noch haben, sich Gehör zu verschaffen und

ihre Rechte durchzusetzen: "Erst wenn Frauen in Entscheidungsgremien,

in der Forschung und überall im öffentlichen Leben adäquat vertreten

sind, werden sie ausreichend gehört und gesehen werden." Mit

Christine Lagarde (EZB) und Kristalina Georgieva (IWF) können zwei

Frauen, die selbst an der Spitze von global bedeutenden Institutionen

stehen, über ihre Erfahrungen zu diesem Thema berichten.

"Ohne gezielte fiskal-, gesellschafts- und arbeitsmarktpolitische

Maßnahmen und ohne flankierende Bildungsinitiativen wird die noch

immer bestehende gläserne Decke nicht zu durchbrechen sein",

ergänzt Gouverneur Holzmann.

Für die hochrangig besetzte Konferenz zu "Gender, Money and Finance"

konnten ausschließlich Frauen als Vortragende gewonnen werden, die

alle unterschiedlichsten Institutionen vorstehen bzw. als

Professorinnen an internationalen Universitäten lehren. Weibliche

Expertise ist also auch im Finanzbereich ausreichend vorhanden, sie

muss nur gehört werden.

