APA ots news: HYPO NOE: Erfolgskurs setzt sich im 1. Halbjahr 2017 fort - BILD

Ergebnis vor Steuern bei 11,2 Mio. Euro Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 57,9 Mio. Euro (plus 4,6 Mio. Euro im Vergleich zur Vorjahresperiode) Neu-Kreditvolumen in Höhe von knapp 500 Mio. Euro Konzernbilanzsumme (IFRS): mit 15,9 Mrd. Euro leicht gestiegen. Aufsichtsrechtliche Kapitalquoten deutlich über den gesetzlichen Anforderungen - Kernkapitalquote bei 17,3% und Gesamtkapitalquote bei 17,5% Weiterhin solides 'A/A-1'-Rating mit stabilem Ausblick von S&P

Die HYPO NOE Gruppe verzeichnet im ersten Halbjahr 2017 trotz anhaltend schwierigen Zinsumfeldes und herausfordernder regulatorischer Rahmenbedingungen einen deutlichen Konzernüberschuss (dem Eigentümer zurechenbar) von 8,6 Mio. Euro (1. Halbjahr 2016: EUR 12,9 Mio.). "Das positive Halbjahresergebnis unterstreicht einmal mehr, dass sich gerade in dynamischen Zeiten die Strategie und Solidität der HYPO NOE Bankengruppe nachhaltig bewähren", zeigt sich HYPO NOE-Generaldirektor Dr. Peter Harold mit der Performance der Bank zufrieden.

Die Strategie der in der Region Niederösterreich und Wien fest verwurzelten Bankengruppe wird mit dem weiterhin soliden 'A/A-1'-Rating durch die internationale Ratingagentur Standard & Poors bestätigt. "Das Rating 'A' mit stabilem Ausblick unterstreicht eindrucksvoll die hohe Bonität der Bank und zeigt, dass die Landesbank für Niederösterreich und Wien solide gewirtschaftet hat und damit weiterhin zu den bestbewerteten Banken Österreichs zählt", so Harold.

Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge der HYPO NOE Gruppe konnte im Vergleich zur Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2016: 53,3 Mio. Euro) um 4,6 Mio. Euro oder 8,5 % auf 57,9 Mio. Euro gesteigert werden. Die für das Geschäftsjahr gesetzlich verpflichtend vorgeschriebenen Jahresbeiträge in der Gesamthöhe von rund 15 Mio. Euro für Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds sowie für die 2017 erstmals fällige Sonderzahlung der österreichischen Stabilitätsabgabe wurden bereits in den ersten sechs Monaten des Jahres vollständig verbucht. Diese regulatorischen Kosten werden daher im 2. Halbjahr 2017 zu keinen zusätzlichen Belastungen führen. Des Weiteren inkludiert das Segment Landesbank aufgrund der ergangenen OGH-Urteile zu Negativzinsen für Verbraucherkredite erstmals Vorsorgen in Höhe von rund 4,1 Mio. Euro für Rückzahlungsansprüche von Zinsen aus der laufenden bzw. vorherigen Berichtsperioden.

In Summe erreicht der Periodenüberschuss vor Steuern 11,2 Mio. (1. Halbjahr 2016: 17,2 Mio. Euro) und reduzierte sich aufgrund der oben angeführten Einmaleffekte um 6,0 Mio. Euro im Periodenvergleich. Die Bilanzsumme der HYPO NOE Gruppe bewegt sich zum Stichtag 30. Juni 2017 mit 15,9 Mrd. Euro (plus 3,4 % bzw. 0,5 Mrd. Euro gegenüber 31. 12. 2016) auf stabilem Niveau.

Darüber hinaus weist die HYPO NOE eine solide Konzerneigenkapitalausstattung nach IFRS inklusive nicht beherrschender Anteile per 30. Juni 2017 von 650,9 Mio. Euro (plus 3,5 Mio. Euro gegenüber 31. 12. 2016) aus. Der CRR-Eigenmittelüberschuss erreichte per 30. Juni 2017 338,5 Mio. Euro (31. 12. 2016: 336,7 Mio. Euro) im Vergleich zu den erforderlichen Eigenmitteln von 284,0 Mio. Euro (31. 12. 2016: 296,0 Mio. Euro). Auch die Kapitalratios liegen mit 17,3 % Kernkapitalquote und 17,5 % Gesamtkapitalquote weiterhin deutlich über den gesetzlichen Vorgaben.

Die HYPO NOE Gruppe Bank AG ist die älteste und größte Landesbank Österreichs. 1888 gegründet, blickt sie auf eine lange Tradition und Erfahrung im Banken- und Finanzsektor zurück. Die HYPO NOE steht im 100%-Eigentum des Landes Niederösterreich und kann somit auf einen stabilen und verlässlichen Eigentümer bauen. Die Strategie basierend auf Regionalität, Kundennähe und Nachhaltigkeit hat sich bewährt und wird daher konsequent weiterverfolgt. Die HYPO NOE Gruppe betreut als Mutterinstitut im Konzernverbund mit HYPO NOE Leasing vorwiegend Großkunden im Landes- und Gemeindebereich in Österreich sowie auch selektiv in der Donauraumregion. Gemeinsam mit der Tochter HYPO NOE Immobilien ist es der HYPO NOE Gruppe möglich, durch ihre Immo-Servicekette den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie aus einer Hand abzudecken. Die Retailtochter HYPO NOE Landesbank bietet sich als Universalbank für Private, Freiberufler und Kommerzkunden in Niederösterreich und Wien an; besondere thematische Schwerpunkte bilden Wohnbau und Familie, Bildung und Gesundheit. Rund 75.000 Kunden vertrauen der Landesbank, die sich durch Regionalität und Kundennähe auszeichnet. 26 Geschäftsstellen in Niederösterreich und Wien sind die Drehscheibe und Basis für eine erfolgreiche Kundenbeziehung.

