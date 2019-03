APA ots news: Gouverneur Nowotny erhielt Award für Bildungsengagement

Wien (APA-ots) - Im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte

wurde Ewald Nowotny, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank

(OeNB), die Auszeichnung "Educator of the year" in der Kategorie

Entrepreneurship verliehen.



Gouverneur Nowotny ist es seit jeher ein

großes Anliegen, wirtschaftliche Allgemeinbildung jeglicher

Altersstufe zu fördern bzw. zu unterstützen. Die OeNB selbst bietet

daher auch ein umfangreiches Angebot zur Finanzbildung an -

www.eurologisch.at - das sich laufend erweitert.

Die OeNB gratuliert Gouverneur Ewald Nowotny herzlich zur

Auszeichnung.

