APA ots news: FMA genehmigt dritte Zwischenverteilung der HETA in Höhe von 2,05 Mrd.



- in Summe nun 9,9 Mrd. an Gläubiger verteilt

Wien (APA-ots) - Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat heute

nach einem entsprechenden Beschluss durch die Hauptversammlung der

HETA ASSET RESOLUTION AG (HETA) die dritte Zwischenverteilung an

deren Gläubiger genehmigt, und zwar in Höhe von rund 2,05 Mrd. Die

Auszahlung erfolgt noch im Dezember 2019.

Somit hat die HETA in Summe rund 9,9 Mrd. vorzeitig an die

Gläubiger verteilt. Die externen Bewertungsgutachten, auf deren Basis

der erste Bescheid der FMA zum Schnitt der Gläubigerforderungen

erstellt wurde, gingen noch von einem maximalen Erlös für die

Gläubiger nach Ende der Abwicklung 2023 von rund 6 Mrd. aus. Durch

die von FMA und HETA-Management gemeinsam erzielten

Abwicklungserfolge wurden somit bis inkl. 2019 bereits jetzt rund

3,9 Mrd. mehr als Zwischenverteilung ausgeschüttet, als ursprünglich

insgesamt erwartet worden war.

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

MMag. Annemarie Bauer, Bakk.

+43/(0)1/24959-6007

