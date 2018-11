APA ots news: FMA-Bericht zum 3. Quartal 2018 der Aufsicht über Kapitalmarktprospekte: FMA billigt 20 Prospekte und 8 Nachträge.





Wien (APA-ots) - Österreichs Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) billigte

im 3. Quartal 2018 20 Kapitalmarktprospekte, um 11% mehr als im 3.

Quartal 2017 mit 18. Auch die Zahl der bei der FMA hinterlegten

Endgültigen Bedingungen zu einem von ihr gebilligten Basisprospekt

stieg in diesem Zeitraum an, und zwar von 1.143 auf 1.738, also um

52%. Die Zahl der von der FMA gebilligten Nachträge ging hingegen im

3. Quartal 2018 - verglichen mit dem 3. Quartal 2017 - von 12 auf 8

zurück. Von den 20 gebilligten Prospekten betrafen 3 Dividendenwerte,

einer eine Anleihe und 16 waren Basisprospekte. Das

Bruttoemissionsvolumen verzinslicher Wertpapiere von in Österreich

ansässigen Emittenten lag mit rund 18,3 Mrd. um 30,9 Prozent unter

dem Wert des 3. Quartals 2017. Dies geht aus dem heute von der FMA

veröffentlichten Bericht der Aufsicht über Kapitalmarktprospekte zum

3. Quartal 2018 hervor.

Ähnlich verlief der Trend im grenzüberschreitenden Angebot im

Europäischen Wirtschaftsraum: Da wurden im 3. Quartal heuer 80

Prospekte nach Österreich notifiziert, im Vergleichszeitraum des

Vorjahres waren es 61; ein Plus von 31%. Die Zahl der notifizierten

Nachträge verringerte sich in diesem Zeitraum geringfügig von 224 auf

220. Die Zahl der von der FMA an EWR-Schwesterbehörden zu

notifizierenden Prospekte blieb mit 10 gleich, die Zahl der Nachträge

stieg von 5 auf 6.

Den gesamten Quartalsbericht finden Sie auf der FMA-Website unter

[https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/aufsicht-ueber-kapitalmarktpros

pekte/quartalsberichte/]

(https://www.fma.gv.at/kapitalmaerkte/aufsicht-ueber-kapitalmarktpros

pekte/quartalsberichte/)

Rückfragehinweis:

Finanzmarktaufsicht

Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)

+43/(0)1/24959-6006 oder +43/(0)676/882 49 516

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0073 2018-11-27/10:29