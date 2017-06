APA ots news: Drei räumt mit Roaming-Gerüchten auf

Wien (APA-ots) - Am 15. Juni 2017 tritt die neue Roaming 4-Regulierung in Kraft.



Viel wurde schon darüber berichtet, aber nicht alles korrekt dargestellt. Mit umfassender Information vor dem Inkrafttreten der neuen Verordnung plant Drei, unbegründete Roaming-Ängste zu nehmen, und 3Kunden auf die Urlaubszeit vorzubereiten.

Zwtl.: Was bedeutet Roaming?

Roaming ist Telefonieren, SMS/MMS verschicken oder Surfen mit dem Handy im Ausland. Das heißt: Kunden befinden sich im Ausland, verlassen mit ihrem Endgerät ihr Heimnetz und wählen sich in ein Netz des Reiselandes ein.

Zwtl.: Ist Anrufen von Österreich ins Ausland auch Roaming?

Nein. Telefonieren, SMS oder MMS mit einer österreichischen SIM-Karte von Österreich ins Ausland gilt nicht als Roaming. Für diese Auslandstelefonate gelten weiterhin tarifabhängig besondere Entgelte.

Zwtl.: In welchen Ländern gilt die neue EU-Roaming-Regel?

In allen Ländern der EU plus Liechtenstein, Island und Norwegen (EWR).

Zwtl.: Gibt es Länder oder Orte, wo diese Regel nicht gilt?

Die EU-Roaming-Regelung gilt nicht außerhalb des EWR, somit auch nicht in der Schweiz, sowie auf Kreuzfahrtschiffen, Fähren und in Flugzeugen. Dort kann es zu Zusatzkosten kommen.

Zwtl.: Für welche Tarife gilt die neue Roaming-Verordnung?

Die neue Regelung gilt ab 15. Juni 2017 für alle Vertrags- und Wertkartentarife, egal ob mit Vertrag oder ohne, egal ob mit oder ohne Bindung, bei denen Roaming möglich ist.

Zwtl.: Was ist die Kernaussage der Roaming IV-Verordnung?

Die neue Roaming Verordnung hat zum Ziel, dass im EU Ausland keine zusätzlichen Kosten anfallen dürfen, wenn man sein Endgerät benützt. Handykunden sollen somit die in ihrem Inlandstarif enthaltenen Minuten, SMS, MMS und Datenvolumen ab 15.Juni 2017 auch im EU-Ausland ohne Aufschläge bzw. Einschränkungen nutzen können.

Zwtl.: Dürfen 3Kunden sämtliche in Ihrem Handytarif inkludierten Gigabytes ab 15.Juni auch im EU-Ausland nutzen?

Für den Großteil der Tarife wird es keine Einschränkungen geben. Für wenige Handytarife mit einem großen Datenvolumen wird es ein EU-Datenlimit geben. Wie viele Gigabytes genau inkludiert sind, erfahren 3Kunden ab 15. Juni 2017 direkt in der 3Kundenzone, die auch als kostenlose App verfügbar ist. Als Richtwert für das EU Datenlimit dient die Vorgabe der europäischen Kommission:

EU-Datenlimit in GB = (Anteil der Netto-Grundgebühr, den Kunden für Minuten, SMS, MB und MMS bezahlen/ 7,70) x 2.

Die 7,70 stellen derzeit den regulierten Großhandelspreis für 1 GB Daten innerhalb der EU dar. Dieser Großhandelspreis wird in den nächsten Jahren noch weiter nach unten gesenkt - dies bedeutet für Kunden eine automatische Anpassung ihres EU-Datenlimits nach oben.

Nach Verbrauch des Limits werden für die im Handytarif inkludierten Gigabytes Zusatzkosten verrechnet. Drei wird seine Handykunden per SMS warnen, bevor 80 und 100 Prozent des Daten-Limits verbraucht sind (siehe unten).

Zwtl.: Gibt es außer dem Datenlimit noch andere Beschränkungen?

Die neue EU-Regelung gilt für Urlaubs-und Geschäftsreisen. Sie ist nicht für eine überwiegende Nutzung in einem anderen EWR-Land gedacht. Das bedeutet, eine SIM-Karte bei Drei zu kaufen und mit dieser überwiegend in Deutschland, Italien oder einem anderen EWR-Land zu telefonieren oder surfen ist nicht Sinn der Sache.

Wird ein Tarif während eines Zeitraums von 4 Monaten überwiegend in der EU (außerhalb Österreichs) genutzt, so informiert Drei den Kunden darüber und warnt vor Zusatzkosten, sollte sich das Nutzungsverhalten nicht ändern. Geschieht das dann tatsächlich nicht, so werden zusätzliche Entgelte pro Minute, SMS, MMS und auch MB verrechnet.

Zwtl.: Wie schützt Drei seine Kunden?

* Wenn sich Handys von 3Kunden ab 15. Juni im Netz eines EWR-Reiselandes einbuchen, erhalten diese wie bisher SMS mit Roaming-Informationen. * Sollten Konsumenten ihr genaues EU-Datenlimit nicht wissen, so können sie ihren Urlaub in jedem EWR-Land trotzdem sorgenfrei genießen. Denn Drei informiert sie rechtzeitig per SMS, bevor 80 % und auch 100 % des monatlich zustehenden Fair Use-Kontingents verbraucht wurden. * Wie schon bisher gibt es für Datenroaming - europa- und weltweit - eine Kostengrenze von 60 (brutto). Bei Erreichen von 80 % sowie 100% dieses Limits erhalten Konsumenten automatisch eine SMS von uns. Natürlich kann diese Grenze auf Wunsch auch aufgehoben werden.

Alle Informationen rund um die neue Roaming-Regulierung und über künftige Roamingkosten im EWR-Ausland finden 3Kunden auf [www.drei.at/roaming4] (http://www.drei.at/roaming4).

