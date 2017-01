APA ots news: Drei: Telefonieren, SMSen und Surfen auch im EU-Ausland.

Wien (APA-ots) -

* Vier Vertrags- und drei SIM only-Tarife mit starkem EU Fokus * Hohes LTE Datenvolumen in allen Top Tarifen (von 4 bis 40 GB) * Zusätzliche internat.



Freieinheiten (inkl. USA) mit "International-Paket".

Nach dem Erfolg der zeitlich limitierten GIGA-Tarife startet Drei mit neuen Tarifen in das junge Mobilfunkjahr. Das Top Tarifportfolio umfasst vier Vertrags- und drei SIM only-Tarife mit hohen Datenvolumina und einem starken EU Fokus.

Fester Bestandteil aller sieben Tarife sind unlimitierte Minuten und SMS in allen EU-Ländern. Von den in den Top-Vertragstarifen enthaltenen 7 bis 40 GB sind jeweils bis zu 2 bis 6 GB auch innerhalb anderer EU-Länder nutzbar.

Ein "International-Paket" mit zusätzlichen Freimengen ist in vier der sieben neuen Top-Tarife gratis inkludiert. Kunden, die häufig verreisen, verfügen dadurch über 300 Min und 1GB Daten innerhalb der Schweiz, der Türkei und den USA. Und jenen mit zahlreichen Freunden und Kontakten im Ausland stehen monatlich 500 Min und 100 SMS für die Kommunikation von Österreich in die EU, Schweiz, Türkei und USA zur Verfügung. Für den Kostenschutz & Refill ist der 3Schutzengel in allen Top Tarifen kostenlos verankert.

Vier Top Vertragstarife ab 19 Euro monatlich. Im Kombination mit günstigen Top-Handys kosten die Top Vertragstarife mit 24-Monatsbindung ab 19 pro Monat. Neben unlimitierten Minuten und SMS österreichweit und in allen anderen EU Ländern bietet "Top L" 7 GB Datenvolumen österreichweit, davon bis zu 2 GB innerhalb der EU. (Sollte die ab 15. Juni 2017 gültige neue EU-Roamingregulierung davon mehr Roamingvolumen vorsehen, gilt dieses.) "Top XL" um 29 pro Monat inkludiert 15 GB Datenvolumen österreichweit, davon bis zu 3 GB innerhalb der EU, sowie das "International Paket" mit zusätzlichen Freimengen - auch für die Schweiz, Türkei und USA.

Wer sein neues Smartphone nicht auf einmal bezahlen möchte, hat auch bei den Top Vertragstarifen die Möglichkeit zur Monatszahlung (in 12, 24 oder 36 Teilbeträgen, ohne Zinsen).

Top SIM Tarife ab 14 Euro/ Monat mit Gratis-Aktivierung. Kunden, die kein neues Smartphone zu ihrem Tarif benötigen, haben die Wahl unter drei Top SIM Tarifen. Während "Top SIM M" um 14 pro Monat neben unlimitierten Min und SMS österreichweit und im EU Ausland 4 GB österreichweit inkludiert, umfasst "Top SIM L" um 17 pro Monat 7 GB österreichweit und davon bis zu 2 GB Daten innerhalb der EU. Allen "Top SIM"-Neukunden schenkt Drei das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69 . Je hochwertiger der Tarif, desto höher sind die maximale Download- und Upload-Geschwindigkeit. Mehr über die neuen Top-Tarife auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)/top-tarife.

Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2016 einen Umsatz von 373 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, MobileTV, Film- und Musik-Diensten für das Smartphone. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das größte LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größten Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2016).

