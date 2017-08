APA ots news: Drei: Mobilfunk Service-Champion 2017.

Wien (APA-ots) -

* Zum zweiten Mal in Folge Sieger der Telekom-Branche bei Österreichs größtem Service-Ranking.



* Unabhängige, große Kundenbefragung durch ServiceValue und Goethe-Universität Frankfurt.

Hutchison Drei Austria konnte sich auch 2017 beim größten Service-Ranking aus Kundensicht gegen sieben Mitbewerber erfolgreich durchsetzen. Im Rahmen der repräsentativen, unabhängigen Umfrage ermittelte die ServiceValue GmbH in wissenschaftlicher Koordination mit der Goethe-Universität in Frankfurt/ Main die serviceorientiertesten Unternehmen. Der Serviceumfrage, die in Österreich 2017 zum dritten Mal durchgeführt wurde, liegen über 71.000 Kundenurteile zu 250 Unternehmen in 28 Branchen zugrunde. Hutchison Drei Austria erzielte bei Österreichs größten Service-Ranking im zweiten Jahr in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion".

3CEO Jan Trionow: "Die Zufriedenheit unserer rund 3,7 Millionen Kunden ist unser wichtigstes Kapital. Drei baut deshalb seine Kundenschnittstellen konsequent aus und ist für seine Kunden per Hotline, Mail und Social Media (Facebook, Twitter und Snapchat) da. Gleichzeitig verfügt Drei über das größte Netz eigener Shops aller Betreiber. Und rund um die Uhr steht die 3Kundenzone mobil und auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/) zur Verfügung. Unsere Ambition ist, jeden einzelnen der jährlich 5 Mio Kundenkontakte mit Drei zu einem positiven Erlebnis zu machen."

Untersucht wird der erlebte Kundenservice mit Hilfe des sog. Service Experience Scores (SES). Dieser fungiert als Maß für den erlebten Kundenservice und berücksichtigt die Urteile und Erlebnisse aktueller und bestehender Kunden. Neben einem verständlichen und effizienten Instrument zur Messung des erlebten Kundenservices dient der SES auch als verlässlicher Gradmesser für Kundenbindung, weil er mit der Weiterempfehlung und einer emotionalen Verbundenheit einhergeht.

Mehr zu den Ergebnissen der Untersuchung auf [www.Service-Champions.at] (http://www.service-champions.at/).

Zwtl.: Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im 1.Halbjahr 2017 einen Umsatz von 386 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017).

Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0067 2017-08-31/10:48