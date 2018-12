- Ergebnis auf Vorjahresniveau, Verbesserung bei

Wien (APA-ots) - Drei hat im 25. Netztest des deutschen Fachmagazins

"Connect" (Heft 1/2019) zum fünften Mal die Note "Sehr gut" erhalten.

Laut Connect "zählen die österreichischen Netzbetreiber stabil zur

Spitzengruppe im Drei-Länder-Vergleich. Immer wieder kommt es dabei

zu einem Schlagabtausch auf sehr hohem Niveau".

In der Sprach-Disziplin konnte Drei durch die Einführung von VoLTE

und Voice over WIFI in seinem Netz zulegen. In der Daten-Kategorie

performte das Unternehmen besser als der Testsieger im Nachbarland

Deutschland (Telekom). In der neuen Testkategorie Crowdsourcing (via

App auf Handys) punktete Drei in der Datengeschwindigkeit mit 78,4

Mbit/s und hatte auch in der für Kunden sehr relevanten Kategorie

Netzstabilität die Nase vorne.

Jan Trionow, CEO von Drei: "Wie der aktuelle Connect Netztest

erneut zeigt, bewegt sich der Wettbewerb im Mobilfunkland Österreich

auf einem sehr hohen Niveau. Die heimischen Betreiber überzeugen

nicht nur durch hohe Netzqualität, sondern auch ein ausgezeichnetes

Preis/Leistungsverhältnis. Mit 5G werden die Karten wieder neu

gemischt. Wir bereiten uns bereits intensiv auf den neuen

Mobilfunkstandard vor, zum Beispiel durch unseren kommerziellen Pre5G

Start im Frühjahr in Aspern oder das aktuelle Pre5G Pilotprojekt am

Wiener Rathausplatz."

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group

Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Umsatz von 427

Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als führender

Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen

Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen

aus einer Hand. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen

als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben bis hin zu

M2M/IoT-, Netzwerk- und IT-Services für Unternehmen. Neben dem

größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei

mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das

leistungsfähigste LTE-Netz des Landes.

