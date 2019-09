APA ots news: Drei CleanUp-Day: Neue Initiative, um Österreichs Seen noch schöner zu machen.



Wien (APA-ots) -

* Drei leistet Beitrag für Erhalt und Schutz heimischer Gewässer.

* Drei CleanUp-Day am 14. September an neun Gewässern in neun

Bundesländern.

* Unterstützung durch Christian Redl, Weltrekordhalter im

Apnoe-Tauchen.

* Unter [www.drei.at/CleanUp] (https://www.drei.at/CleanUpDay)Day

jetzt anmelden und wertvolle Preise gewinnen.

Seen und Gewässer sind nicht nur das Herzstück zahlreicher

Regionen, sondern wichtiger Lebensraum für viele Tier- und

Pflanzenarten. Österreichs Seen zählen zu den saubersten Gewässern

weltweit. Um sie noch lebenswerter zu machen, organisiert Drei am 14.

September 2019 erstmals den Drei CleanUp-Day. Ziel der Initiative ist

es, gemeinsam anzupacken, Bewusstsein zu schaffen und möglichst viele

Menschen zum Mitmachen zu motivieren.

Zwtl.: Gemeinsam österreichweit an neun Gewässern aufräumen.

Am Samstag, dem 14. September 2019 wird von 9.00-17.00 Uhr an neun

Gewässern in neun Bundesländern zeitgleich nach Unrat getaucht und an

Land Müll eingesammelt. Der Drei CleanUp-Day findet in diesem Jahr an

der Neuen Donau, dem Neufelder See, Ottensteiner Stausee, Erlaufsee,

Attersee, Wolfgangsee, Wörthersee, Achensee und Bodensee statt. Für

das Reinigen unter Wasser kooperiert Drei mit zahlreichen lokalen

Tauchpartnern. Unterstützung erhält Drei unter anderem vom gebürtigen

Niederösterreicher Christian Redl, dem zehnfachen Weltrekordhalter im

Apnoe-Tauchen.

Jan Trionow, CEO von Drei: "Wasser ist die Quelle des Lebens und

deshalb besonders schützenswert. Alternativ: Österreich ist mit Recht

stolz auf die Wasserqualität seiner Seen und Flüsse. Sie ist ein

besonders schützenswertes Gut. Drei ist mehr als ein

Telekommunikationsunternehmen. Wir übernehmen Verantwortung für

unsere Umwelt, aber reden nicht nur, sondern "machenŽs einfach. Mit

dem Drei CleanUp-Day möchten wir österreichweit Bewusstsein für den

sorgsamen Umgang mit Abfall an unseren Gewässern schaffen und

mithelfen, das ökologische Gleichgewicht am Wasser für Mensch und

Tier zu erhalten.

Christian Redl, Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen: "Gerade beim

Tauchen sieht man oft Kühlschränke, Autoreifen oder anderen Müll am

Seegrund liegen. Es ist toll, dass Drei diesen Missstand zum Anlass

nimmt und mit dem Drei CleanUp-Day positiv auf den Lebensraum Wasser

einwirkt. Ich freue mich daher auch sehr, diese Aktion als

freiwilliger Helfer gemeinsam mit vielen anderen Tauchern

unterstützen zu können.

Zwtl.: Zum Drei CleanUp-Day jetzt anmelden und wertvolle Preise

gewinnen.

Drei machts einfach und jeder kann mitmachen. Die Organisatoren

freuen sich über jede helfende Hand, damit Ufer, umliegende Wege,

Wiesen und Wälder wieder in neuem Glanz erstrahlen. Taucher, die

diese Initiative aktiv unterstützen wollen, können sich bei den

lokalen Tauchpartnern melden.

Die Teilnahme lohnt sich nicht nur für die Umwelt: Alle, die sich

vorab online registrieren und vor Ort mitmachen, erhalten ein

Goodie-Bag inklusive Drei CleanUp-Day Urkunde. Zusätzlich nehmen sie

am großen-Gewinnspiel teil mit wertvollen Sachpreisen wie dem Samsung

Galaxy A70, Huawei P30 und P30 Lite, Huawei Sport BT Headsets, einem

Jahresvorrat Aqua Alpina und vielen Preisen aus der Welt von Drei.

Unter den freiwilligen Tauchern verlost Drei zusätzliche Gewinne rund

ums Tauchen und als Hauptpreis eine Tauchreise.

Anmeldung und Information zu den österreichweiten Drei CleanUp-Day

Standorten ab sofort unter: [www.drei.at/CleanUp]

(https://www.drei.at/CleanUpDay)Day

Zwtl.: Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen

von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group

Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Umsatz von 425

Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender

Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen

Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen

aus einer Hand. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen

als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben bis hin zu

M2M/IoT-, Netzwerk- und IT-Services für Unternehmen. Neben dem

größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei

mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das

leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das

erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

