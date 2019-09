APA ots news: Deutliche Beschleunigung der Preise für Wohnimmobilien im zweiten Quartal 2019 in Wien

Neue Ausgabe von "Immobilien aktuell - International" online

Wien (APA-ots) - Die aktuelle Immobilienmarktanalyse der

Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) untersucht die steigenden

Wohnimmobilienpreise in Österreich, in Zentral-, Ost- und

Südosteuropa (CESEE) sowie in den übrigen EU-Mitgliedstaaten.





Im zweiten Quartal 2019 kam es bei den Wohnimmobilienpreisen mit +9,8

Prozent im Jahresabstand zu einem deutlichen Zuwachs in Wien (nach

+5,5 Prozent im ersten Quartal). So eine deutliche Preissteigerung

war zuletzt im Jahr 2013 verzeichnet worden. Im restlichen

Bundesgebiet hingegen setzte sich mit +3,8 Prozent (nach +4,1

Prozent) der Trend sinkender Zuwachsraten nun zum vierten Mal in

Folge fort. Damit ergibt sich für Gesamtösterreich ein Plus von 7,3

Prozent (nach +5,0 Prozent im ersten Quartal, jeweils im

Vorjahresvergleich). Der OeNB-Fundamentalpreisindikator für

Wohnimmobilien signalisiert für Wien eine weitere Zunahme der

Überbewertung im zweiten Quartal 2019; gegenüber dem Vorquartal stieg

er um 3,2 Prozentpunkte auf 25,9 Prozent. Auch für Österreich

insgesamt stieg der Indikator um 1,2 Prozentpunkte auf 14,1

Prozent.[1]

Das Wachstum der Wohnbaukredite belief sich im Juni 2019 - bei

weiterhin günstigen Konditionen - auf 5,0 Prozent (im Jahresabstand).

Dynamische Preisentwicklung bei Wohnimmobilien in einigen Ländern des

Euroraums

Während in Italien weiterhin ein Preisrückgang bei Wohnimmobilien zu

verzeichnen ist, sind die Preise im vierten Quartal 2018 sowie im

ersten Quartal 2019 in einigen Ländern des Euroraums (exkl.

Österreich und CESEE) insbesondere in Portugal, den Niederlanden,

Spanien, Luxemburg, Malta und Deutschland stark gestiegen.

Weiter steigende Wohnimmobilienpreise in Osteuropa

In den CESEE-Ländern übertraf der jährliche Preisanstieg im vierten

Quartal 2018 sowie im ersten Quartal 2019 den EU-Durchschnitt bei

Weitem. In der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, Slowenien sowie

in der Slowakei entwickelten sich die Preise besonders dynamisch. Die

Nachfrage nach Wohnimmobilien ist weiterhin hoch. Gleichzeitig passt

sich in den meisten CESEE-Ländern das Angebot an Wohnraum nur langsam

an die Nachfrage an, was - neben anderen Faktoren - wesentlich mit

dem Mangel an Arbeitskräften im Bausektor zusammenhängt.

[1] Für die Einschätzung des Immobilienmarktes sind neben der

Preisentwicklung auch andere Indikatoren entscheidend (u.a. die

Entwicklung der neu vergebenen Hypothekarkredite, demografische

Entwicklungen, die Renditeerwartung von alternativen

Anlagemöglichkeiten und die erwartete Zinsentwicklung). Der

Fundamentalpreisindikator stellt die Abweichungen der

Immobilienpreise zu einem durch Fundamentalfaktoren gerechtfertigten

Niveau dar. Entwickeln sich die genannten Indikatoren längere Zeit

über ihrem langfristigen Niveau, so kann dies ein Zeichen einer

möglichen Überhitzung des Immobilienmarktes sein.

Weitere Details finden Sie in der aktuellen Ausgabe von "Immobilien

aktuell - International". Zusätzlich werden auf der Website der OeNB

auch Zeitreihen für CESEE und den Euroraum im Vergleich zu Österreich

sowie detaillierte Daten zum österreichischen Immobilienmarkt im

PDF-Format und als MS Excel-Datei zur Verfügung gestellt:

www.oenb.at/Geldpolitik/schwerpunkt_immobilienmarktanalyse.html

Eine Landkarte mit harmonisierten Immobilienpreisdaten ist unter

www.oenb.at/docroot/wohnimmobilienpreise/Landkarte_de_2Q2019.html

erhältlich.

