APA ots news: CA Immo platziert erfolgreich einen 350 Mio. EUR Green Bond

Starke Nachfrage für Debüt-Transaktion mit einem

hochqualitativen und mehr als 5,4-fach überzeichneten

Orderbuch zu finalen Konditionen

Wien (APA-ots) - CA Immo ("die Gesellschaft") hat erfolgreich einen EUR

350 Millionen fix-verzinslichen nicht nachrangigen unbesicherten

Green Bond mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem jährlichen

Kupon von 1,0% begeben.



Die Emission war mehr als 5,4-fach

überzeichnet mit einer starken Nachfrage von mehr als 150 Investoren.

Die Zulassung der Schuldverschreibung zum Amtlichen Handel an der

Wiener Börse wird beantragt. Die internationale Ratingagentur Moodys

Investors Service Ltd. bewertet die Anleihe mit einem Investment

Grade Rating von Baa2.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös insbesondere für

zukünftiges Wachstum, die weitere Optimierung der

Finanzierungsstruktur und für andere allgemeine Unternehmenszwecke

einzusetzen. Der erwartete Nettoerlös ist für die vollständige oder

teilweise Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden

im Einklang mit dem Sustainability Bond Framework gewidmet. Dieses

umfasst die Finanzierung und Refinanzierung von Gewerbeimmobilien,

welche entweder über Nachhaltigkeitszertfikate (unter anderem LEED-

oder DGNB-Gold Standard) verfügen oder deren Primärenergiebedarf

zumindest 25% unter den national definierten Standards wie

Energiesparverordnung (EnEV) in Deutschland oder PENB in der

Tschechischen Republik liegen.

Dr. Andreas Schillhofer, CFO von CA Immo: "Als Top-Player im

europäischen Immobiliensektor unterstützen wir die Klimaziele der

Vereinten Nationen und den damit verbundenen Übergang zu einer

kohlenstoffarmen und nachhaltigen Wirtschaft vorbehaltlos. Um die

damit verbundenen Anforderungen bestmöglich zu erfüllen und unsere

Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern, verankern wir

entsprechende Maßnahmen, Prozesse und Zielsetzungen in unserer

strategischen Positionierung. Mit der Green Bond-Transaktion

untermauern wir dieses Engagement nachdrücklich und nutzen

gleichzeitig den Vorteil, unsere Finanzierungsstruktur weiter zu

optimieren und die durchschnittlichen Finanzierungskosten zu senken."

Die Transaktion wurde von J.P. Morgan Securities plc sowie Morgan

Stanley & Co International plc als Joint Global Coordinators

begleitet. UniCredit Bank AG und Raiffeisen Bank International AG

agierten neben J.P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co

International plc als Joint Bookrunner und Joint Sustainability

Structuring Agents für die Emittentin. Sustainalytics hat die Second

Party Opinion für das Sustainability Bond Framework bereitgestellt.

Über CA Immo:

CA Immo ist ein integrierter Investor, Manager und Entwickler von

modernen, hochqualitativen Büroimmobilien in Deutschland, Österreich

sowie zentral- und osteuropäischen Hauptstädten mit Hauptsitz in

Wien. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im

gewerblichen Immobilienbereich ab. Mehr als 400 Mitarbeiter planen,

bauen und betreiben Büroimmobilien nach den höchsten Standards in den

8 strategischen Kernstädten (Wien, München, Frankfurt, Berlin,

Warschau, Prag, Bukarest). Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im

ATX der Wiener Börse. CA Immo verfügt über ein Immobilienvermögen von

rund 5,2 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich sowie Zentral- und

Osteuropa. Davon entfallen rund 4,5 Mrd. EUR auf Bestandsimmobilien

(86% des Immobilienportfolios), Immobilien in Entwicklung (inklusive

aktiven Projekten im Bau sowie Landreserven) summieren sich auf 0,7

Mrd. EUR (13% des Immobilienportfolios). Der verbleibende Anteil

entfällt auf kurzfristige Immobilien, die zum Handel oder Verkauf

gehalten werden. Mit etwas mehr als 50% des Portfolios stellt

Deutschland das größte Marktsegment dar.

Hinweise und Beschränkungen:

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen weder

direkt noch indirekt in, nach oder an Personen in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Südafrika, Japan, Singapur

oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung, Bekanntmachung

oder Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig sein könnte,

veröffentlicht, bekanntgemacht oder verbreitet werden. Diese

Mitteilung dient Werbezwecken im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017

("Prospektverordnung") im Zusammenhang mit der beabsichtigten

Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt dar,

und erhebt nicht den Anspruch, vollständig zu sein; sie ist weder

eine Finanzanalyse, eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder

Empfehlung, noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, auf die Bezug genommen wird. Der

finale Prospekt wird, sobald er veröffentlicht ist, auf der Webseite

der Gesellschaft (www.caimmo.com) abrufbar sein. Die Wertpapiere, auf

die Bezug genommen wird, wurden bereits veräußert. Die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu

Informationszwecken. Es darf zu keinem Zweck auf die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen, deren Richtigkeit oder

Vollständigkeit vertraut werden. Die Verbreitung dieser Mitteilung

und das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren, auf die hierin

Bezug genommen wird, können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen

Beschränkungen unterliegen und Personen, die diese Mitteilung lesen,

sollten sich über solche Beschränkungen informieren und sie

einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine

Verletzung der Wertpapiergesetze solcher Jurisdiktionen darstellen.

Jedes Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit, auf das in

dieser Mitteilung Bezug genommen wird, in einem EWR-Mitgliedstaat und

dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland richtete

sich ausschließlich an qualifizierte Investoren (im Sinne der

Prospektverordnung) in diesem Mitgliedstaat oder dem Vereinigten

Königreich. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung in Bezug auf die

Privatplatzierung dieser Wertpapiere dar. Investoren sollten für die

Frage der Geeignetheit der Privatplatzierung an diese Person einen

professionellen Berater konsultieren. Diese Meldung richtet sich nur

an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs von

Großbritannien und Nordirland aufhalten oder (ii) "investment

professionals nach Artikel 19(5) Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung) und (iii)

Gesellschaften mit hohem Eigenkapital und andere Personen, denen dies

gesetzmäßig mitgeteilt werden darf, die jeweils unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle Personen unter (i), (ii)

und (iii) werden gemeinsam als "Relevante Personen bezeichnet). Jede

Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht

nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit solchen

durchgeführt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

weder auf Grundlage dieses Dokuments handeln noch auf dessen Inhalt

vertrauen. Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung,

Bekanntmachung oder Verbreitung, weder direkt noch indirekt, in den

Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Mitteilung stellt

kein Angebot dar und bildet keinen Bestandteil eines solchen oder

einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States

Securities Act von 1933, in der geltenden Fassung (der "Securities

Act) registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten von Amerika oder auf Rechnung oder zugunsten von U.S.

Personen (wie in Regulation S des Securities Acts definiert)

angeboten werden, außer in Übereinstimmung mit einer Befreiung von

der Registrierungspflicht des Securities Act. In den Vereinigten

Staaten von Amerika wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren

durchgeführt. MiFID II Zielmarkt: ausschließlich geeignete

Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es

wurde kein PRIIP-Basisinformationsblatt (KID) erstellt. Kein Verkauf

an EWR- oder Vereingtes Königreich-Kleinanleger. Ein Rating von

Wertpapieren ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von

Wertpapieren. Ratings können jederzeit revidiert oder zurückgezogen

werden und jedes Rating sollte unabhängig von jedem anderen Rating

bewertet werden. Keiner der Joint Bookrunner oder einer ihrer

jeweiligen Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,

Berater oder Vertreter übernimmt Verantwortung oder Haftung für die

Richtigkeit und Vollständigkeit oder gibt eine ausdrückliche oder

stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung für die Richtigkeit

und Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung, oder für

andere Informationen in Bezug auf die Gesellschaft oder eine ihrer

Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (ob schriftlich,

mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch

immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt) oder für Verluste

jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder

ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit ergeben. Im

Zusammenhang mit der Emission der Wertpapiere können die Joint

Bookrunner und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren für

ihre eigenen Konten handeln, die Wertpapiere der Gesellschaft

zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft die Wertpapiere der

Gesellschaft halten, kaufen, verkaufen, anbieten oder anderweitig für

ihre eigenen Konten mit solchen Wertpapieren und anderen Wertpapieren

der Gesellschaft oder verbundenen Investitionen im Zusammenhang mit

diesem Wertpapierangebot oder anderweitig handeln. Die Joint

Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang einer solchen Investition

oder Transaktion anzugeben, es sei denn, sie stehen im Einklang mit

gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.

