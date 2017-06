APA ots news: Börsepreis: NOVOMATIC erstmals in der Kategorie "Bonds" ausgezeichnet

Wien/Gumpoldskirchen (APA-ots) - Bei der gestrigen Veranstaltung der Wiener Börse (siehe OTS 0027) wurde in der Kategorie "Corporate Bond-Preis" auch die 2016 mit einem Volumen von EUR 500 Millionen (Benchmark-Anleihe) begebene 7-jährige Unternehmensanleihe des weltweit tätigen Gaming-Technologiekonzerns NOVOMATIC AG ausgezeichnet.





Die Anleihe ist bei institutionellen Investoren auf großes Interesse gestoßen, was sich in einer mehr als sechsfachen Überzeichnung des Orderbuchs zeigte. Die erste Benchmark-Anleihe von NOVOMATIC war damals zugleich auch die erste Benchmark-Anleihe eines österreichischen Unternehmens im Jahr 2016. Sie wurde aus dem gebilligten EUR 2 Milliarden-Emissionsprogramm der NOVOMATIC AG begeben, welches von der internationalen Ratingagentur Standard & Poors mit dem Investmentgrade-Rating BBB (stable outlook) versehen wurde.

Seitens NOVOMATIC beobachte man laufend die Entwicklungen auf den Finanzmärkten, bestätigt Mag. Harald Neumann, CEO der NOVOMATIC AG: "Für ein Unternehmen der Größenordnung der NOVOMATIC-Gruppe ist es üblich, dass der Vorstand in regelmäßigen Abständen verschiedene Finanzierungsstrukturen und Finanzierungsoptionen evaluiert. NOVOMATIC hat in den letzten Jahren eine Vielzahl an Akquisitionen getätigt und allein im Jahr 2016 mehrere hundert Millionen Euro investiert. Die Gesellschaft ist seit mehreren Jahren im Anleihemarkt aktiv und hat ein BBB-Rating. Wenngleich die Geschäftsaktivitäten der NOVOMATIC-Gruppe für das Jahr 2017 bereits ausfinanziert sind, wird die Gesellschaft auch in Zukunft opportunistisch weitere Finanzierungsalternativen, inklusive Kapitalmarkttransaktionen, prüfen."

Die Auszeichnung wurde von Mag. Karl Fuchs, Geschäftsführer des Aktienforums, und Mag. Dietmar Rupar, Generalsekretär der Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften, an Mag. Harald Neumann und Mag. Peter Stein, CFO der NOVOMATIC AG, überreicht.

