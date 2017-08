APA ots news: Anadi Bank setzt erfolgreiche Entwicklung im 1. Halbjahr 2017 fort

Klagenfurt (APA-ots) - Die Austrian Anadi Bank konnte ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung auch im ersten Halbjahr 2017 fortsetzen.



Bei einer Bilanzsumme von EUR 2,8 Mrd. (30. 6. 2016: EUR 2,9 Mrd.) baute die Bank die harte Kernkapitalquote (CET1) weiter auf 16,33 % (30. 6. 2016: 16,00 %) aus. Das Betriebsergebnis konnte durch eine Erhöhung der Betriebserträge und Reduktion der Betriebskosten um 14,8 % oder EUR 1,6 Mio. auf EUR 12,4 Mio. (30. 6. 2016: 10,8 Mio.) gesteigert werden. Die Cost-Income-Ratio wurde weiter auf 66,5 % reduziert (30. 6. 2016: 69,6%). Das EGT für den Berichtszeitraum beträgt EUR 3,9 Mio. (30. 6. 2016: 9,3 Mio.) und der Gewinn nach Steuern EUR 1,1 Mio. (30. 6. 2016: EUR 6,7 Mio.), wobei die Reduktion im Halbjahresvergleich jeweils auf Einmaleffekte aus erhöhten Kredit-Risikokosten und dem Rückkauf einer eigenen Emission zurückzuführen ist. Zusätzlich hat sich das OGH-Urteil über die Rückzahlung von Negativzinsen ergebnisbelastend ausgewirkt.

Generaldirektor Christoph Raninger: "Das in den wesentlichen Kennzahlen erfreuliche Ergebnis des ersten Halbjahres belegt die konsequente und erfolgreiche Umsetzung unserer eingeschlagenen Strategie. Wir sind zuversichtlich, auch unsere ambitionierten Ziele für das Geschäftsjahr 2017 zu erreichen."

Zwtl.: Über die Austrian Anadi Bank AG

Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österreichische, mobile Multikanal-Bank mit den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance. Sie bietet Kunden einfach zu nützende digitale Services, ein mobiles Beratungsteam und Filialen in ausgewählten Ballungsräumen. Als Hausbank für mittelständische Unternehmen in Handel, Industrie und Immobilien sowie als Produktspezialist für Unternehmen im Import- und Exportbereich ermöglicht sie Unternehmen gemeinsam mit ihrem britisch-indischen Eigentümer einen einzigartigen Zugang zum Wachstumsmarkt Indien. An 10 Standorten in Kärnten, Salzburg, Steiermark und Wien arbeiten 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 56.000 Kunden. Zum 31.12.2016 betrug die Bilanzsumme 2,9 Mrd. Euro, bei einem EGT in Höhe von 15,2 Mio. Euro. Mit einer harten Kernkapitalquote (CET1) von 15,75 % verfügt die Austrian Anadi Bank AG über eine hervorragende Kapitalbasis. Bank und Eigentümer legen Wert auf langfristiges und stabiles Wachstum.

