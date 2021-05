APA ots news: AIT Bilanz: Solide Ergebnisse trotz Corona-Krise - BILD

Österreichs größte Research & Technology Organisation

präsentiert solide Bilanz 2020 bei gut gefüllten

Auftragsbüchern.



Wachstum in strategischen Bereichen

Wien (APA-ots) - Das AIT Austrian Institute of Technology legt für das

COVID-19-Jahr 2020 eine solide Bilanz vor. "Das Ergebnis vor Steuern

2020 liegt bei 2,7 Mio. EUR und zeigt damit trotz der schwierigen

Bedingungen im Berichtsjahr 2020 ein sehr zufriedenstellendes

Resultat", berichtet Anton Plimon, Managing Director des AIT, am

Mittwoch bei der Bilanz-Pressekonferenz des Instituts. "Das AIT hat

gezeigt, dass es auch in einer Pandemie krisenfest ist." Besonders

erfreulich ist ein Plus bei der Auftragsforschung. "Dank der

operativen Exzellenz, der Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden

und dem hohen Grad an Digitalisierung war es möglich, das

Projektgeschäft in Vollbetrieb zu halten", so Plimon.

Zwtl.: Gesteigerte Erlöse aus der Auftragsforschung

"Wir haben bei der Planung entsprechend vorsichtig budgetiert und

mussten viele Irregularities managen. Nun zeigte sich, dass das AIT

trotz der Krise an das Jahr 2019 anschließen konnte", erläutert

Alexander Svejkovsky, Chief Financial Officer des AIT. Die

Betriebsleistung lag 2020 bei 161,25 Mio. EUR (nach 162,9 Mio. EUR im

Jahr 2019). Bei den Erlösen aus der Auftragsforschung gelang es

sogar, die Erlöse leicht über das Vorjahresniveau zu steigern (+0,1

Mio. EUR).

Dem standen temporäre Verzögerungen bei der kofinanzierten

Forschung gegenüber, zudem wurde der Zeitpunkt für einige

Investitionsvorhaben in die Laborinfrastruktur verschoben, was sich

als Rückgang der Erlöse aus den Leistungen der Gesellschafter in der

Jahresbilanz 2020 niederschlägt. "Hier gilt jedoch: Verschoben ist

nicht aufgehoben", so Svejkovsky.

Sehr zufriedenstellend verlief das vergangene Jahr auch bei den

Auftragseingängen, die 2020 auf demselben Niveau wie 2019 lagen. In

Summe ist der Auftragsstand um 3,4 Prozent auf 189,4 Mio. EUR

gestiegen.

Zwtl.: Hannes Androsch: Lob vom internationalen

Forschungsstrategischen Beirat

Auch auf wissenschaftlicher Seite konnte Österreichs größte

Forschungs- und Technologieorganisation (RTO) punkten. "Das Strategic

Research Advisory Board (SRAB), das aus sechs renommierten

Expertinnen und Experten internationaler Top-Institutionen besteht

und den Aufsichtsrat berät und unterstützt, stellt dem AIT ein

grundsolides Zeugnis aus", freut sich Hannes Androsch,

Aufsichtsrats-Präsident des AIT, und lobt das zukunftsweisende

Governance-System, das sich besonders bewährt hat. "Auf die erzielten

Forschungsergebnisse blicken die Evaluierungspanels, auf die

Strategie für die Zukunft blickt das Strategic Research Advisory

Board (SRAB), das auch entsprechend an der Entwicklung der neuen AIT

Strategie mitgewirkt hat", erläutert Androsch.

Zwtl.: Neue Strategie legt die Grundlage für die weitere Ausrichtung

des Unternehmens

"Bei der Aufgabe, für eine tragfähige Strategie zu sorgen, waren

die Rahmenbedingungen noch nie so klar wie heute", sagt Anton Plimon

und führt weiter aus: "Dazu zählen die Digitalisierung, die wie ein

Pflug sämtliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunftsfelder

neu formt, die Dekarbonisierung, das Klima und Ressourcen. Das sind

auch jene Themenblöcke, die auf allen politischen Ebenen hoch

priorisiert sind. Nicht zuletzt hat uns Covid-19 vor Augen geführt,

wie es um die Resilienz unserer Systeme bestellt ist, und mit dem

Thema Ageing Society werden wir uns natürlich auch langfristig

beschäftigen. Es handelt sich schlussendlich auch um jene

Themenfelder, die von unseren Eigentümern als Erwartungshaltung an

das AIT in Form der Shareholder Vision 2030 formuliert wurden."

Zwtl.: Neue Strategie sieht Wachstum in ausgewählten strategischen

Bereichen vor

"In der neuen Strategie "Research and Innovation for a Sustainable

and Competitive Position in the Digital Age bauen wir zum einen auf

der bereits erreichten kritischen Masse in ausgewählten

Leistungsfeldern auf und verfolgen das Ziel, langfristig eine

Position unter den europäischen Forschungsführern in diesen

Technologiefeldern zu etablieren. Hier setzen wir also auf die

kontinuierliche Weiterentwicklung des AIT Portfolios. Zum anderen

investieren wir in ausgewählte Schlüsseltechnologien und bauen

entsprechende Technologiekompetenz auf, um auf neuen Märkten mit sich

verändernden Wertschöpfungsketten zu reüssieren", erläutert Plimon

die neue Strategie.

Vier thematische Prioritäten

In den kommenden Jahren wird ein besonderer Fokus auf folgende vier

thematische Prioritäten gesetzt:

* Im Themenfeld Digital Resilient Cities zeigt sich in der Stadt-

und Regionalplanung die klare Notwendigkeit für Innovationen in den

Bereichen Klima, Energie und Mobilität. Dabei geht es u. a. um

Maßnahmen gegen den Klimawandel, um die Neugestaltung von

Mobilitätssystemen oder um eine intensivere Bürgerbeteiligung.

* Bei Advanced Technologies for Low Emission Transport dreht sich

alles um die ganzheitliche Betrachtung von emissionsarmen

Transporttechnologien. Das umfasst im Besonderen den elektrischen

Antrieb von Fahrzeugen einschließlich der Entwicklung neuartiger

Batterietechnologien sowie die Entwicklung von

Leichtmetallwerkstoffen und Verarbeitungsverfahren für Leichtbauteile

für diesen in Österreich so wichtigen Industriesektor. Um dem heute

immer stärker werdenden Erfordernis nach sektorübergreifenden

Lösungen Rechnung zu tragen, gab es auch eine interne

Organisationsänderung, mit der wir den internen Koordinationsaufwand

durch den Schritt von 8 auf 7 Centers optimiert haben.

* Nachhaltige Energiesysteme sehen eine stärkere Kopplung der

verschiedenen Energiesektoren (Strom, Wärme, Gas bzw. Industrie,

Haushalte, Landwirtschaft) z. B. mithilfe von innovativen Wärmepumpen

vor. Durch einen systemischen Ansatz, der verstärkt digitale

Technologien (Simulation, Data Analytics) nutzt, können die

Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit von Energiesystemen

gesteigert werden.

* Im Thema AI-enabled Sustainable Automation and Robotics werden

folgende Herausforderungen bearbeitet: Innovative

Automatisierungskonzepte machen die Güterproduktion flexibler,

robuster, produktiver, sicherer und effizienter. Dafür werden

fortgeschrittene Methoden der Künstlichen Intelligenz in Kombination

mit Daten- und Bildverarbeitung, Sensorfusion und Modellierung

genutzt. Zukünftige Automatisierungssysteme ersetzen den Menschen

nicht, sondern zielen auf eine bessere Kollaboration zwischen Mensch

und Maschine ab ("Industrie 5.0").

"Um dieser Problemstellung gerecht zu werden, werden im Rahmen

eines AIT Leuchtturmprojektes unter der Regie von Prof. Andreas Kugi

und federführend durch unser Center for Vision, Automation & Control

in Zusammenarbeit mit ACIN an der TU Wien, unserem Center für

Technology Experience, der Profactor in Steyr sowie weiteren Partnern

an Universitäten herausragende Kompetenz gebündelt", erläutert AIT

Geschäftsführer Anton Plimon.

Investitionen in Large Research Infrastructure

"Wir investieren in den kommenden Jahren auch erhebliche Mittel in

den Ausbau unserer einzigartigen Laborinfrastruktur, die zu den

Alleinstellungsmerkmalen des AIT zählt und eine zentrale Basis für

die Zusammenarbeit mit Unternehmen ist", so Plimon. Beispiele für die

Investitionen in Höhe von rund 7 Mio. EUR allein in die Hardware sind

das City Intelligence Lab (CIL) und das All-Solid-State Battery

Processing Laboratory am Standort Wien und das Wire-Arc Additive

Manufacturing Lab am Standort LKR Ranshofen. Ebenso investieren wir

in "AI Embedded Robotics" für den vorher genannten Schwerpunkt

AI-enabled Sustainable Automation and Robotics.

Zwtl.: Basis für den Erfolg: 1.400 Mitarbeitende aus mehr als 50

Länder

"Das solide Ergebnis des Jahres 2020 ist vor allem unseren

hochmotivierten Mitarbeitenden zu verdanken, denen wir ein großes

Dankeschön sagen", betont Wolfgang Knoll, wissenschaftlicher

Geschäftsführer des AIT. Die AIT Gruppe weist mit Ende 2020 einen

Personalstand von 1.400 Personen auf. Diese kommen mittlerweile aus

mehr als 50 Ländern.

Zwtl.: Wissenschaftliche Bilanz auf konstant hohem Niveau

Wie leistungsfähig die Mitarbeitenden des AIT sind, lässt sich

auch an den Scientific & Performance Indicators ablesen: Deutlich

gestiegen sind beispielsweise die Zahl der erteilten Patente und der

Publikationen in wissenschaftlich referenzierten Zeitschriften mit

Impact Faktor. Der Impact Faktor der AIT Publikationen ist gegenüber

dem Vorjahr um 50 Prozent gestiegen. "Sehr erfreulich ist auch, dass

die Anzahl der habilitierten Mitarbeitenden des AIT im Vorjahr

weitergewachsen ist", so Knoll.

Zwtl.: Principal Scientists: Globaler Wettbewerb um die "besten

Köpfe"

"Weltweit gibt es zwischen den Forschungsorganisationen einen

intensiven Wettbewerb um Talente und um die besten Köpfe. Daher

müssen wir, um Spitzenleute an das AIT zu holen und hier zu halten,

unseren Forscherinnen und Forschern die besten Bedingungen bieten und

das Recruiting der besten Köpfe forcieren", erläutert Knoll. Ein

Instrument, das in den vergangenen Jahren zur Realisierung von

exzellenten Flagship-Projekten hochgefahren wurde, ist das Principal

Scientist Program. In jüngster Zeit wurden mit Thomas Zemen und

Philipp Schneider zwei neue Principal Scientists berufen. Thomas

Zemen baut im Center for Digital Safety & Security einen

Forschungsschwerpunkt "6G-basierende Kommunikations-systeme" auf.

Philipp Schneider, Professor of Biomedical Imaging an der University

of Southampton, erweitert die Kompetenzen des Centers for Vision,

Automation & Control. Das Principal-Scientist-Programm ist auch sehr

wichtig für eine stärkere internationale Vernetzung. So wurde

kürzlich die erste Dissertantin an der Tufts University in Boston

akkreditiert, wo der im Vorjahr zum AIT Principal Scientist ernannte

Matthias Scheutz tätig ist.

Zwtl.: PhD-Programm

PhD-Studierende leisten einen wesentlichen Beitrag zur

wissenschaftlichen Exzellenz des AIT. Um diesem Stellenwert gerecht

zu werden und um auf die zunehmende Konkurrenz nationaler und

internationaler PhD-Programme und Graduiertenschulen um die "besten

Köpfe" zu reagieren, wurde das PhD-Programm des AIT eingerichtet.

Wesentliche Elemente sind, neben einem attraktiven Rahmenprogramm aus

Schulungen, Mentoring und Netzwerkveranstaltungen, vor allem die

Etablierung des PhD Coordinators sowie des Thesis Committee, das sich

aus AIT und Universitäts-Betreuungspersonen zusammensetzt und

gemeinsames wie regelmäßiges Monitoring der Fortschritte der

Teilnehmenden ermöglicht. Ziel ist es, das AIT PhD-Programm als

einzigartige Karriereoption in der wissenschaftlichen Community zu

etablieren. Dies wird auch die internationale Vernetzung des AIT

weiter verstärken.

Zwtl.: Gender & Diversity Management

"Das Ziel unseres Gender & Diversity Managements ist es, die

Diversität und den Frauenanteil auf allen Ebenen deutlich zu erhöhen.

Das ist nicht nur eine Frage der Chancengleichheit, sondern auch der

Leistungsfähigkeit des AIT. Im Berichtsjahr 2020 wurde ein

Gendermaßnahmenplan mit 42 konkreten Maßnahmen quer durch alle

Unternehmensbereiche ausgearbeitet", erläutert Wolfgang Knoll.

Dem AIT wurde vom Bundesministerium für Digitalisierung und

Wirtschaftsstandort das österreichische "equalitA" Gütesiegel

verliehen. Damit werden Unternehmen ausgezeichnet, die Frauen

innerbetrieblich fördern, für Geschlechtergerechtigkeit sorgen sowie

Frauenkarrieren besonders unterstützen und sichtbar machen.

Zwtl.: Dank an die Eigentümervertreter

Aufsichtsratspräsident Dr. Hannes Androsch bedankt sich bei den

beiden Eigentümer-vertretern des AIT, dem Bundesministerium für

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

(BMK), das mit 50,46 %, und dem Verein zur Förderung von Forschung

und Innovation der Industriellenvereinigung, der mit 49,54 %

Gesellschafter des AIT ist. "Forschung, Entwicklung und Innovation

werden immer mehr zu einem Wirtschaftsfaktor. Sie sichern

Beschäftigung und ermöglichen die Absicherung des Wohlstandes. Sie

sind nicht nur für die Bekämpfung des Corona-Virus essenziell,

sondern in noch größerem Ausmaß für die Themen Klima, Mobilität,

Digitalisierung, Umweltschutz, Energie oder die Bewältigung der

alternden Gesellschaft. Das sind alles Themen, denen sich das AIT

erfolgreich widmet."

Weitere Bilder in der [APA-Fotogalerie]

(https://www.apa-fotoservice.at/galerie/24986)

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Mag. Michael H. Hlava

AIT Austrian Institute of Technology

Head of Corporate and Marketing Communications

+43 (0)50550-4014, M +43 664 620 77 66

michael.h.hlava@ait.ac.at I www.ait.ac.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/2009/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0138 2021-05-05/11:47