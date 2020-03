APA ots news: 214.079 Euro für syrische Flüchtlinge - BILD

The Other is Oneself und Hilfswerk International helfen

geflüchteten Menschen vor Ort

Wien (APA-ots) - Mit Überzeugung, sorgfältiger Planung, harter Arbeit und

dem Herz am rechten Fleck hat es der österreichische Künstler

Sébastien de Ganay geschafft: Mit der von ihm ins Leben gerufenen

Initiative The Other Is Oneself sammelte er in den letzten Monaten

mehr als 200.000 Tausend Euro für Hilfe für syrische Flüchtlinge.





Diese Summe wird jetzt dem Hilfswerk International übergeben. Die

Spende wird für Flüchtlingshilfe an der syrisch-libanesischen Grenze

eingesetzt.

Zwtl.: Ziel verdoppelt

"Unser Ziel war es, 100.000 Euro für sinnvolle Hilfe für syrische

Flüchtlinge zu sammeln. Wir wollten und konnten nicht mehr tatenlos

zusehen, wie Menschen aufgrund des Krieges vertrieben werden und

Opfer dieses grausamen Nahost-Konflikts werden. Umso mehr freuen wir

uns, dass wir dieses Ziel sogar verdoppeln konnten.", erzählt

Sébastien de Ganay.

Mit seinem motivierten Team und der Unterstützung von

hochkarätigen KünstlerInnen rief er The Other is Oneself ins Leben:

Die Initiative lenkt die Aufmerksamkeit auf die globale

Herausforderung von Flucht und Exil. Sie schafft eine Umgebung, um

dieses Thema zu diskutieren, seine Komplexität zu verstehen und

Mittel für schnelle und praktische Hilfe zu mobilisieren. The Other

Is Oneself bestand aus mehreren Teilen:

* einer Ausstellung in der Galerie FRANZ JOSEFS KAI 3 im ersten

Wiener Gemeindebezirk, wo 26 KünstlerInnen aus aller Welt zum Thema

Flucht und Exil ausstellten,

* einer Publikation in Kooperation mit Bernhard Cella,

* einer zweitägigen Konferenz, konzipiert und organisiert von Isin

Önol,

* Filmvorführungen von vier syrischen Regisseuren im Stadtkino im

Künstlerhaus, und

* einer Kunstauktion im November 2019 im Dorotheum Wien, die als

die zweiterfolgreichste Benefiz-Auktion in die Geschichte des

Dorotheums eingeht.

Zwtl.: 1.300 Teilnehmer

Die Kuratorin Fiona Liewehr gestaltete von Beginn an die

Initiative mit. "Die sechswöchige Ausstellung am Franz-Josefs-Kai in

Wien war ein voller Erfolg. In 22 Veranstaltungen rund um diese

Ausstellung konnten wir mehr als 1.300 BesucherInnen für die gute

Sache begeistern. Die Erlöse können wir jetzt dem Hilfswerk

International übergeben.", freut sich Liewehr.

Zwtl.: Hilfe vor Ort

Das Hilfswerk International setzt diese Rekordsumme für syrische

Flüchtlingsfamilien im Libanon ein. Denn dort ist der Bedarf enorm:

Besonders in West-Bekaa, an der syrisch-libanesischen Grenze sind die

Umstände für Flüchtlingsfamilien prekär. Es fehlt am Nötigsten.

Medizinische Versorgung ist für Flüchtlingsfrauen und -kinder kaum

zugänglich, was die Situation in dem inoffiziellen Flüchtlingslager

weiter verschärft. "Neben der medizinischen Versorgung für Frauen und

Kinder ist uns auch die langfristige Hilfe für syrische Flüchtlinge

wichtig. Wir werden insbesondere Frauen durch Ausbildungen

unterstützen, langfristig wirtschaftlich unabhängig zu sein. Wir

danken Sébastien und seinem Team aus ganzem Herzen, dass sie The

Other is Oneself ins Leben gerufen haben, und wir damit Frauen und

Kindern im Libanon zur Seite stehen können.", bedankt sich Stefan

Fritz, Geschäftsführer vom Hilfswerk International.

Zwtl.: Über den Initiator

Der in vielen Disziplinen beheimatete Künstler Sébastien de Ganay

wurde 1962 in Frankreich geboren. In den 1980ern lebte er in New

York, wo er Politikwissenschaften und Film an der Columbia University

studierte. de Ganays Arbeiten bewegen sich zwischen Abstraktion und

Funktionalität, um damit Sinneswahrnehmungen und konformistisches

Verhalten in Frage zu stellen. Der Künstler lebt und arbeitet seit

etwa 20 Jahren in Niederösterreich.

Zwtl.: Über die Kuratorin

Fiona Liewehr ist eine in Wien lebende Kunsthistorikerin,

Kuratorin und Autorin/Herausgeberin. Sie arbeitete für die

österreichische Galerie Belvedere sowie das MUMOK Wien und war

Direktorin der Galerie Georg Kargl Fine Arts. Als Kuratorin

interessiert sie sich für ein Crossover zwischen Medien und

Disziplinen, der Phänomenologie der Wahrnehmung und erweiterten

Formen von räumlicher Existenz und Konzepten als Ergebnis sozialer

Beziehungen.

Zwtl.: Die KünstlerInnen

Teilnehmende KünstlerInnen: Iris Andraschek, Babi Badalov,

Elisabetta Benassi, Khaled Barakeh, Nisrine Boukhari, Bernhard Cella,

Adriana Czernin, Ramesch Daha, Sébastien de Ganay, Raffaella della

Olga, Sylvia Eckermann, Simone Fattal, Anna Jermolaewa, Mirta

Kupferminc, Thomas Locher, Jonathan Monk, Klaus Mosettig, Rudolf

Polanszky, Hans Schabus, Slavs and Tatars, Gerold Tagwerker, Florian

Unterberger, Martin Walde, Lawrence Weiner, Nil Yalter und Samia

Ziadi

Reader mit Texten von: Hélène Cixous, Barbara Coudenhove-Kalergi,

Jacques Derrida, Marianne Hirsch, Fiona Liewehr, Diana Taylor und

Samar Yazbek

Interviews: Philipp Traun

Gedichte: Omar Youssef Souleimane und Solmaz Sharif

Filme von: Amar Chebib, Sara Fattahi, Ziad Kalthoum, Alfoz Tanjour

Zwtl.: Hilfswerk International

Hilfswerk International ist eine österreichische und weltweit

tätige Hilfsorganisation, die seit 1978 Entwicklungszusammenarbeit

und Katastrophenhilfe leistet. Wir stehen Menschen in

Krisensituationen bei, verbessern Lebensbedingungen und schaffen neue

Perspektiven. Als Teil der Hilfswerk-Familie unterstützt Hilfswerk

International benachteiligte Familien in den Bereichen Gesundheit,

Bildung, Soziales, Landwirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung.

Hilfswerk International hilft Menschen dabei, ihre eigenen Potentiale

(wieder) zu entfalten, und stärkt diese langfristig.

Seit 2006 sind wir im Libanon tätig, und unterstützen dort

Flüchtlinge und libanesische Familien aus einkommensschwachen

Verhältnissen.

* www.hilfswerk.at/international

* www.theotherisoneself.org

