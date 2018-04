APA macht Digitalfestival zur Bühne für Start-ups sowie Expertinnen und Experten

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Wien (ots) - Von 18. bis 20. April wird das 4Gamechangers-Festivalzum Umschlagplatz für Visionen und Ideen - APA bringt Expertenwissenzu Medien, Kommunikation, Innovation und Technologie.Auch in diesem Jahr versammeln sich wieder Influencer,Start-up-Gründerinnen und -Gründer, Business-Angels, Expertinnen undExperten, Künstlerinnen und Künstler sowie Web-Stars aller Art zum4Gamechangers-Festival. Das von ProSiebenSat1PULS4 veranstalteteDigitalfestival bringt von 18. bis 20. April Top-Speaker zuZukunftsthemen sowie trendige Live-Acts in die Marx Halle nach Wien.Anlässlich des Festivals bündeln die Unternehmen der APA-Gruppeihre Kompetenzen und machen ihren Stand zur Bühne. So werden etwaStart-ups im Medienbereich mit Investoren und Interessenten vernetztoder Besucherinnen und Besucher unter dem Motto "Meet the Experts"eingeladen, sich bei Impuls-Speeches und offenen Fragerunden mitExpertinnen und Experten der APA zu den Themen Medien, Kommunikation,Innovation und Technologie auszutauschen.Zwtl.: 18. April - 4Start-upsZu Beginn dreht sich beim Festival alles um Start-ups. BeiPitches, Open-Mic-Sessions und Fuck-up-Talks werden neue Konzepte undModelle sowie authentische Erfahrungen aus der Gründerszeneausgetauscht. Die Keynotes und Panels des 4Gamechanger-Programmesdrehen sich an diesem Tag um Trendthemen wie Blockchain undKryptowährungen.Gemeinsam mit dem next media accelerator (nma), deminternationalen Start-up-Cluster für Medieninnovationen, veranstaltetdie APA - Austria Presse Agentur den "Media Match Vienna". Bei diesemStart-up-Pitch stellen sieben ausgewählte internationale Gründerteamsam Stand der APA ihre Ideen für die Zukunft von Content, Technologie,Werbung und Services in der Medienbranche vor. Ziel ist es,potenzielle Investoren und Entscheidungsträger aus der heimischenMedienbranche mit den Entwicklern neuer Ideen und Geschäftsmodelle zuvernetzen. Eine hochkarätig besetzte Jury wird die Präsentationenbewerten und den Gewinner küren, der dann beim Finale desSevenVentures Pitch Day am Abend desselben Tages teilnehmen wird.Zwtl.: 19. April - 4GamechangersAm zweiten Tag stehen disruptive Technologien, wie Social Mediaoder künstliche Intelligenz, und deren weitreichende Auswirkungen aufBereiche wie Journalismus, Datenschutz, Mobilität und Umwelt imZentrum."Meet the Experts" lautet dann das Motto am APA-Stand. Zunächstgibt die Redaktion der Austria Presse Agentur Einblick, wie dietägliche Herausforderung, unabhängig, zuverlässig, schnell undausgewogen zu berichten, auch im Digitalzeitalter gemeistert werdenkann. Anschließend vermitteln die Kommunikationsprofis von APA-OTSund APA-DeFacto praktisches Wissen, um zielgerichtet Botschaften zuvermitteln, Neues bekannt zu machen sowie Reichweite und Erfolg zumessen. Der Innovation-Hub APA-medialab zeigt, wie in nur fünf TagenPrototypen für digitale Anwendungen entstehen und was bei Gesprächenmit Alexa und Co. schiefgehen kann.Bei einer abendlichen Award-Show zeichnen die Festivalveranstalterdie "4Gamechangers of the year" aus und laden danach im Rahmen der"After Party" zum Feiern und Networken ein.Zwtl.: 20. April - 4FutureAm letzten Tag richtet das Festival seinen Fokus auf die Jugend.Einerseits gibt es die Möglichkeit, Influencer und Web-Stars in derrealen Welt kennenzulernen. Andererseits wird das Spannungsfeldzwischen Bildung und digitaler Transformation in denPodiumsdiskussionen beleuchtet.Die Expertinnen und Experten der APA-Gruppe laden am dritten Tagdazu ein, sich mit der österreichischen Kommunikations- undNewsplattform APA-Science zu vernetzen. Danach gewähren dieDigital-Profis der APA-IT Einblicke in die "game-changing Moments"des User-Interface-Design und zeigen, wie mit einem im eigenen Hausentwickelten Instant-Video-Tool ein Nachrichten-Clip mit nur wenigenKlicks entstehen kann.Unter den Speakern auf der Hauptbühne finden sich klingende Namenwie Bruce Dickinson, Frontman von Iron Maiden, die mehrfachausgezeichnete Unternehmerin Heather Mills oder Star-Designer undzweifacher Grammy-Gewinner Stefan Sagmeister. Abgerundet wird dasFestivalprogramm durch zahlreiche Show-Acts, wie z.B. Rea Garvey,Julian Le Play oder Tagtraeumer, die an allen drei Tagen für Grooveund Unterhaltung sorgen.Mehr Informationen zum 4Gamechangers-Festival 2018 finden Sie[hier] (https://4gamechangers.io/).Rückfragehinweis:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherinLeiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5710petra.haller@apa.athttp://www.apa.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/339/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuell