APA-Science Dossier: Was Musik bewegt

Musikwissenschaft im Fokus: Von Soziologie über moderneSubkulturen bis zur MusiktherapieWien (ots) - Musik hat vermutlich schon in prähistorischer Zeiteine wichtige gesellschaftliche Rolle gespielt. Heute ist sie inunserem Alltag omnipräsent und ständig verfügbar, ob im Konzert, viaSmartphone in der U-Bahn oder als Hintergrundberieselung zum"Mood-Management" im Kaufhaus. Die Frage nach Sinn, Zweck undFunktion der Musik hat auch das Interesse der Forschunghervorgerufen. Eines der größten Rätsel betrifft noch immer ihreUrsprünge.Im aktuellen Dossier begleitet APA-Science die Musikwissenschaftauf ihrer Spurensuche, die auch weite Wege nicht scheut: Von der35.000 Jahre alten Knochenflöte, die musikalische und evolutionäreRückschlüsse auf den Homo sapiens erlaubt; über moderne Subkulturen,die Musik als ihr stärkstes identifikationsstiftendes Merkmal nutzen,bis zur Frage, ob Musikbeschallung im Kaufhaus stimulierend auf dieStimmung und die Geldbörse wirkt. Auch in der Musiktherapie hat sichdie Forschung laut den beteiligten Wissenschaftern in den vergangenen20 bis 30 Jahren "extrem intensiviert".Das gesamte Dossier finden Sie auf APA-Science unter:[http://science.apa.at/dossier/musik](http://science.apa.at/dossier/musik).Zwtl.: APA-Science - ein Netzwerk der APABildung, Forschung, Technologie und Innovation - APA-Science istdas österreichische Kommunikationsnetzwerk für Zukunftsthemen.Initiiert von der APA - Austria Presse Agentur bietet die Plattformscience.apa.at fundierte Berichterstattung zu Forschungs- undBildungsthemen und aktuelle Beiträge von führenden Playern derösterreichischen Wissenschaftslandschaft.APA-Science hat zum Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern dieösterreichische Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen unddamit Neugierde auf wissenschaftliche Themen in der Öffentlichkeit zuwecken.