APA-Science Dossier: Vorsprung durch Forschung

Spitzenleistungen im Sport durch wissenschaftlicheUnterstützung - Was Hightech-Gadgets und Trainings-ExpertisenbringenWien (ots) - Top-Leistungen im Spitzensport sind ohnesportwissenschaftliche Unterstützung kaum noch möglich. WieWissenschafter in Österreich an Spitzenleistungen mittüfteln, wieSensoren und andere Technologien entscheidenden Feinschliffverschaffen können, wie Freizeitsportler von all dem Know-howprofitieren und wo die Grenzen und Schattenseiten derLeistungsoptimierung liegen, hat sich APA-Science im aktuellenDossier näher angesehen.In etwa 900 Bewerben werden laut Bundessportorganisation (BSO) inÖsterreich Staatsmeisterschaften abgehalten. Gewiss nicht überallbraucht es Hightech-Ausrüstungen oder nach wissenschaftlichemKnow-how gestaltete Trainings- und Wettkampfpläne, um vorne mit dabeizu sein. Aus einigen Bereichen ist sportmedizinische - oderallgemeiner - sportwissenschaftliche Expertise jedoch nicht mehrwegzudenken. Das bestätigen Expertinnen und Experten vomSportmediziner Norbert Bachl bis zum Leistungsdiagnostiker HansHoldhaus.Das gesamte Dossier lesen Sie unter:[http://science.apa.at/dossier/sport](http://science.apa.at/dossier/sport).Zwtl.: APA-Science - ein Netzwerk der APABildung, Forschung, Technologie und Innovation - APA-Science istdas österreichische Kommunikationsnetzwerk für Zukunftsthemen.Initiiert von der APA - Austria Presse Agentur bietet die Plattformscience.apa.at fundierte Berichterstattung zu Forschungs- undBildungsthemen und aktuelle Beiträge von führenden Playern derösterreichischen Wissenschaftslandschaft.APA-Science hat zum Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern dieösterreichische Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen unddamit Neugierde auf wissenschaftliche Themen in der Öffentlichkeit zuwecken.