APA-Science Dossier: Vom Müllberg zum Kreislauf

Innovationen und neue Konzepte wie Re-Use und Urban Miningholen aus dem Abfall mehr heraus - Politische undwissenschaftliche Strategien im ÜberblickWien (ots) - Im Kampf gegen den wachsenden Müllberg gilt dasCredo: Abfall vermeiden geht vor recyceln und beseitigen. DieSchritte dahin gibt das soeben verabschiedete "Abfallpaket" der EUvor, das auf Kreislaufwirtschaft und höhere Recyclingquoten setzt.Gefragt sind aber auch neue Denkansätze wie "Urban Mining", "Re-Use"und innovative abfallwirtschaftliche Konzepte. APA-Science hat sichauf Entdeckungsreise in die Welt des Abfalls begeben.Experten sind sich einig: Am ehesten sollte man bei der Vermeidungvon Lebensmittelabfällen ansetzen, denn in der EU werden pro Jahr undKopf 180 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Aber auch neuetechnische Methoden beim Recycling wollen ausgelotet werden, um dieEffizienz zu erhöhen und noch mehr aus dem Restmüll "herauszuholen".Österreich ist hier ein Vorreiter, hat aber bei den Siedlungsabfällennoch viel Potenzial zur Reduktion. Im aktuellen Dossier beleuchtenWissenschafter ebenso wie die Europäische VerbraucherorganisationBEUC und Abfallentsorger die neuesten Entwicklungen auf demAbfallsektor.Das gesamte Dossier lesen Sie unter:[http://science.apa.at/dossier/abfall](http://science.apa.at/dossier/abfall).