APA-Science Dossier: Die Hochschule der Zukunft

Neues Dossier zu Herausforderungen an den Universitäten undFachhochschulen anlässlich des Forums Alpbach erschienenWien (ots) - Themen wie Studienplatzfinanzierung,Zugangsbeschränkungen und Leistungsvereinbarungen prägen den Diskursum die Hochschulen. Auch auf den Hochschul- und Technologiegesprächenin Alpbach wird das Thema heuer intensiv diskutiert. Wohin und woransich die Hochschulen in Zukunft strategisch orientieren sollen undwelche Herausforderungen dabei besonders im Mittelpunkt stehen, hatsich APA-Science im aktuellen Dossier angesehen.Zahlreiche Expertinnen und Experten vertiefen Visionen,Perspektiven und politische Diskurse rund um die aktuelle Publikation"Die Zukunft und Aufgaben der Hochschulen".Hannes Androsch legt beispielsweise seine Sicht auf die momentaneSituation in Österreich und einen Ausblick in die Zukunft dar. Sindösterreichische Universitäten attraktiv? Diese Frage stellt etwa derPräsident der Universitätenkonferenz, Oliver Vitouch, in einemGastkommentar. Nicht zuletzt sind mehrere Beiträge den Studierendenselbst sowie ihren Wünschen an und Anregungen für den tertiärenBildungssektor gewidmet.Das gesamte Dossier lesen Sie unter:[http://science.apa.at/dossier/hochschulen](http://science.apa.at/dossier/hochschulen).Zwtl.: APA-Science - ein Netzwerk der APABildung, Forschung, Technologie und Innovation - APA-Science istdas österreichische Kommunikationsnetzwerk für Zukunftsthemen.Initiiert von der APA - Austria Presse Agentur bietet die Plattformscience.apa.at fundierte Berichterstattung zu Forschungs- undBildungsthemen und aktuelle Beiträge von führenden Playern derösterreichischen Wissenschaftslandschaft.APA-Science hat zum Ziel, gemeinsam mit seinen Partnern dieösterreichische Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen unddamit Neugierde auf wissenschaftliche Themen in der Öffentlichkeit zuwecken.Zwtl.: Die Partner von APA-Science sind u.a.:* Bundesministerium für Bildung (http://www.bmb.gv.at)* Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie(http://www.bmvit.gv.at)* Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft(http://www.bmwfw.gv.at)* Austrian Institute of Technology (http://www.ait.ac.at)* Rat für Forschung und Technologieentwicklung(http://www.rat-fte.at)* Siemens Österreich (http://www.siemens.at)* TÜV Austria (http://www.tuev.at)