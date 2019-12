APA-PictureDesk übernimmt Vertrieb von Reuters Pictures in Österreich

Wien (ots) - Reuters-Bilder ab sofort auf www.picturedesk.com - APA-PictureDeskals One-Stop-Shop für Bildangebot internationaler NachrichtenagenturenAb sofort ist das Bildangebot der renommierten internationalen BildagenturReuters Pictures in Österreich über APA-PictureDesk erhältlich. Unterwww.picturedesk.com haben Kundinnen und Kunden sowohl auf den täglichenNachrichtenfeed von rund 3.000 aktuellen Reuters-Pressebildern als auch aufeinen großen Teil des Archivs mit zahlreichen preisgekrönten Aufnahmen Zugriff.Die internationale Nachrichtenagentur Reuters gilt als weltweit größter Anbietervon Multimedianachrichten und erreicht täglich mehr als eine Milliarde Menschen.Internationale Agenturbilder auf einer PlattformMedien- und Kommunikationskunden profitieren vor allem vom wachsendenOne-Stop-Shop für internationale Agenturbilder auf www.picturedesk.com. Übereinen einzigen Account kann in sämtlichen tagesaktuellen Bildern zahlreicherNachrichtenagenturen wie APA - Austria Presse Agentur, Agence France-Presse(AFP), Associated Press (AP), dpa Deutsche Presse-Agentur, Keystone-SDA-ATS undnunmehr Reuters Pictures recherchiert werden.Luzia Strohmayer-Nacif, Leiterin APA-PictureDesk betont: "Der Premium Contentvon Reuters ist nicht nur inhaltlich ein exklusiver und bemerkenswerter Mehrwertfür unsere Kundinnen und Kunden. Redaktionsteams haben erstmals das Bildangebotbedeutender Nachrichtenagenturen im Überblick und können das ideale Motiv fürihre Berichterstattung auswählen - in Zeiten knapper Ressourcen ein wesentlicherVorteil."Pauliina Hepola, Global Head of Channel Partners, Reuters: "Wir freuen uns sehrüber die neue Partnerschaft mit der Austria Presse Agentur, welche in Österreichdie Zweit-Vermarktung von Reuters-Bildern übernimmt. Mit dieser Zusammenarbeitöffnen wir das umfassende und preisgekrönte Reuters-Fotomaterial für zusätzlicheKundengruppen in Österreich über traditionelle Medienhäuser hinaus. Wir freuenuns insbesondere, dass wir mit dieser neuen Vereinbarung die bereits bestehendePartnerschaft mit der renommierten APA vertiefen und somit auch unsere globaleReichweite weiter erhöhen können."Preisgekröntes BildangebotDie starke Bildsprache und die herausragenden Arbeiten der renommiertenNachrichtenagentur Reuters werden regelmäßig ausgezeichnet; zuletzt dreimal inFolge mit dem Pulitzerpreis (2016-2018). Die Bildnachrichten zu relevanteninternationalen Ereignissen reichen von den Bereichen News über Wirtschaft biszu Entertainment, Lifestyle und Sport.ServicehinweisEine Auswahl ikonografischer Bilder von Reuters Pictures findet sich imaktuellen Special von APA-PictureDesk unter http://go.picturedesk.com/EQxJpVUnÜber APA-PictureDeskAPA-PictureDesk, die Bildagentur der Austria Presse Agentur, vereint aufwww.picturedesk.com das Fotomaterial der APA-Bildredaktion sowie zahlreichernationaler und internationaler Fotografinnen und Fotografen undPartneragenturen. Die Auswahl an rund 40 Millionen Bildern reicht von aktuellenund historischen Pressefotos über Porträts bis hin zu Features und illustrativenCreative-Stock-Bildern.Kontakt:APA ? Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherinLeiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 1 36060-5710E-Mail:petra.haller@apa.athttp://www.apa.atWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70367/4458143OTS: APA-PictureDesk GmbHOriginal-Content von: APA-PictureDesk GmbH, übermittelt durch news aktuell