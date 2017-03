APA-IT setzte neue Website der WKO um

Relaunch des Internetportals der ÖsterreichischenWirtschaftskammern (WKO) - auf Suchfunktion zentrierteStruktur macht Orientierung noch einfacherWien (ots) - Die Wirtschaftskammern Österreichs haben Mitte Märzihre Website [www.wko.at] (http://www.wko.at) mit neuer Optik undüberarbeiteter Datenstruktur gelauncht. Das umfassendeInformationsangebot ist damit für User noch einfacher zugänglich undauch auf mobilen Endgeräten optimal nutzbar. Die technische Umsetzungerfolgte durch die APA-IT auf Basis des Contentmanagement SystemsGentics CMS.Die neue Startseite des Internetauftritts der WKO ermöglicht durchihre neue Struktur eine intuitive Orientierung. Die grundlegendüberarbeitete Suchfunktion steht im Zentrum der Seite und leitet jenach Informationsbedarf zielsicher durch das Serviceangebot derWirtschaftskammer. Sowohl die Benutzeroberfläche für die Besucher imInternet (Frontend) als auch die Eingabeoberfläche für dieContent-Manager der WKO (Backend) sind jetzt vollständig mobilnutzbar und können von überall mit Tablet oder Smartphone bedientwerden. Die integrierte Multichannelling-Funktion ermöglicht dasAusliefern zentral erstellter Inhalte in alle Content-Kanäle,angepasst an die jeweiligen Anforderungen.Technisch basiert die Website [www.wko.at] (http://www.wko.at) aufGentics CMS, einer Enterprise-Web-Contentmanagement-Lösung derAPA-IT, die bereits in vielen großen Projekten im Einsatz ist. Inenger Zusammenarbeit mit der WKO Inhouse Media unterstützte das Teamvon APA-IT bei der Konzeption, zeichnete für das technischeProjektmanagement verantwortlich und führte die CMS- undPortal-Umsetzung durch. Das Newsportal der WKO, abrufbar unter[news.wko.at] (http://news.wko.at), wurde grundlegend neu erstelltund informiert im neuen Look über die wichtigsten Themen derjeweiligen Branchen bzw. der Interessenvertretung."Wir haben aufgrund von Rückmeldungen unserer Mitglieder nicht nurdas Erscheinungsbild völlig aufgeräumt und für die mobile Nutzungangepasst. Ebenso wurde die Content-Struktur kundenorientiertüberarbeitet", betonte Günther Klaura von der WirtschaftskammerÖsterreich."Wir freuen uns, gemeinsam mit der ÖsterreichischenWirtschaftskammer den Relaunch der Website umgesetzt zu haben. Durchdie serviceorientierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit konntenwir dieses spannende Projekt für beide Seiten effizient undressourcenschonend realisieren", sagte Alexander Falchetto,Geschäftsführer APA-IT. Das nach dem Baukastenprinzip funktionierendeGentics CMS ist bereits in vielen großen Projekten im Einsatz. DieFunktionen werden ständig weiterentwickelt und verbessert.Zwtl.: Über APA-ITDie APA-IT Informations Technologie GmbH bietet Komplettlösungenmit Fokus auf die Bereiche Media Solutions, IT-Outsourcing undContent Management. Als Tochterunternehmen der APA - Austria PresseAgentur betreibt die APA-IT die Infrastruktur der österreichischenNachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe.Etablierte Systeme und Tools werden kontinuierlich weiterentwickeltund für individuelle Kundenbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei stehtdie APA-IT ihren Kunden als zuverlässiger Partner - von derKonzeption bis zum laufenden Betrieb - zur Verfügung. Know-how undBranchenverständnis machen das Unternehmen zum Spezialisten fürIT-Lösungen von Verlagen und Unternehmen mit mediennahenAufgabenstellungen.Rückfragehinweis:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherinLeiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 1 36060-5710E-Mail: petra.haller@apa.athttp://www.apa.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/288/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: APA-IT Informations Technologie GmbH, übermittelt durch news aktuell