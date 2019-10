APA-IT launcht Open-Source-Lösung Gentics Mesh 1.0

Wien (ots) - Open Source Headless CMS für Web-Anwendungen und Apps bringt hoheFlexibilität für Software-Entwicklerteams und IT-Spezialistinnen und-SpezialistenGentics Software, ein Bereich der APA-IT Informations Technologie, entwickeltContent-Management- und Portallösungen und stellt die dafür erforderlicheSoftware als Produkt zur Verfügung. Jüngster Zuwachs im Produktportfolio istGentics Mesh 1.0, ein quelloffenes Content Management System (CMS), mit demWeb-Anwendungen und Apps mit beliebigen Web-Technologien undEntwicklungswerkzeugen in kürzester Zeit umgesetzt werden können."Wir haben in der Vergangenheit beobachtet, dass sich Unternehmen, die eine neueWebsite oder App launchen, immer weniger an eine klassische CMS-Lösung einesbestimmten Herstellers binden wollen," erzählt APA-IT-Geschäftsführer ClemensPrerovsky über die Entscheidung, CMS neu zu denken und eine Open-Source-Lösungzu entwickeln. "Mit Gentics Mesh haben wir eine flexible Alternative zuumfangreichen Content-Management-Lösungen geschaffen, hinter der eineprofessionelle Entwickler-Community steht."Gentics Mesh als Content-Datenbank erlaubt es IT-Spezialistinnen und-Spezialisten, die Technologie für ihre Implementierung frei zu wählen und fürunterschiedliche Ausspielkanäle und auf individuelle Bedürfnisse anzupassen. Esgibt daher keine Limitierung durch konventionelle Vorgaben in punctoCMS-Infrastruktur, sodass moderne, user-zentrierte Weboberflächen oder Appsgeschaffen werden können. Gentics Mesh ist horizontal skalierbar und wächst mitjeder Projektgröße. Alle Funktionen und Daten sind via API zugänglich.Weitere Informationen: https://getmesh.io/blog/gentics-mesh-1-0/Über APA-IT:Die APA-IT Informations Technologie GmbH bietet Komplettlösungen mit Fokus aufdie Bereiche Media Solutions, IT-Outsourcing und Content Management. AlsTochterunternehmen der APA - Austria Presse Agentur betreibt die APA-IT dieInfrastruktur der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weitererMedienbetriebe. Gemeinsam mit dem Bereich Gentics Software, der aufContent-Management- und Publishing-Lösungen spezialisiert ist, werden etablierteSysteme und Tools kontinuierlich weiterentwickelt und für individuelleKundenbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei steht die APA-IT ihren Kundinnen undKunden als zuverlässiger Partner - von der Konzeption bis zum laufenden Betrieb- zur Verfügung. Know-how und Branchenverständnis machen APA-IT zum Spezialistenfür IT-Lösungen von Verlagen und Unternehmen mit mediennahen Aufgabenstellungen.Kontakt:Petra HallerAPA - Austria Presse AgenturUnternehmenssprecherinLeiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 36060-5710petra.haller@apa.athttp://www.apa.atOriginal-Content von: APA-IT Informations Technologie GmbH, übermittelt durch news aktuell