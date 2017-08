APA-IT: ISO-Qualitätssiegel für Informationssicherheit - BILD

TÜV AUSTRIA bestätigt Einhaltung der Standards fürIT-Security-Management - Datensicherheit und Servicequalitätfür Kunden im FokusWien (ots) - Die Zertifizierung nach ISO/IEC 27.001:2013bescheinigt der APA-IT die Einhaltung der hohen Qualitätslevels nachder international führenden Norm fürInformationssicherheits-Managementsysteme. Die Zertifikatsübergabefand am Donnerstag, den 24. August 2017, durch die TÜV AUSTRIADeutschland GmbH statt. Kunden der APA-IT profitieren dadurch vonoptimierter Daten- und Prozesssicherheit sowie von erhöhterServicequalität. Verfügbarkeit, Kundenzufriedenheit undService-Level-Einhaltung können jetzt noch besser gemessen werden."Im Zeitalter der Digitalisierung basieren viele kritischeProzesse in Unternehmen und Organisationen aufInformationstechnologie, daher ist es wichtiger denn je, vertraulicheDaten zu schützen und die Verfügbarkeit von IT-Systemensicherzustellen", erklärte Alexander Falchetto, Geschäftsführer derAPA-IT. Durch die Einführung desInformationssicherheits-Managementsystems nach ISO/IEC 27.001:2013ist sichergestellt, dass für den Basisbetrieb, der hinter dentechnischen Serviceleistungen der APA-IT steht, alle relevantenMaßnahmen bezüglich Datensicherheit, Rechtssicherheit, Integrität undVerfügbarkeit umgesetzt werden. Kontinuierliche Eigenkotrolle,laufende Anpassungen und Verbesserungen sowie regelmäßige Bewertungender Wirksamkeit durch interne und externe Audits sind Teil desAblaufs und stellen die Nachvollziehbarkeit der Umsetzung sicher.Das Managementsystem hilft dabei, Bedrohungen zu erkennen undRisiken zu minimieren. "IT-Sicherheit ist für uns eine essenzielleGrundlage für hochqualitative Serviceleistungen und guteKundenbeziehungen. Mit dieser Zertifizierung können wir zeigen, dassdas Thema Security bei uns an allen Stellen systematisch in diealltäglichen Prozesse integriert ist", so Falchetto. Die bereits 2015durchgeführte Zertifizierung der APA-IT-Rechenzentren nach ISO/IEC20.000-1 wurde in diesem Jahr ebenfalls aktualisiert.Zwtl.: Über APA-ITDie APA-IT Informations Technologie GmbH bietet Komplettlösungenmit Fokus auf die Bereiche Media Solutions, IT-Outsourcing undContent Management. Als Tochterunternehmen der APA - Austria PresseAgentur betreibt die APA-IT die Infrastruktur der österreichischenNachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe.Etablierte Systeme und Tools werden kontinuierlich weiterentwickeltund für individuelle Kundenbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei stehtdie APA-IT ihren Kunden als zuverlässiger Partner - von derKonzeption bis zum laufenden Betrieb - zur Verfügung. Know-how undBranchenverständnis machen das Unternehmen zum Spezialisten fürIT-Lösungen von Verlagen und Unternehmen mit mediennahenAufgabenstellungen.Zwtl.: Über TÜV AUSTRIAIn der TÜV AUSTRIA Group sind mehr als 1.500 Expertinnen undExperten mit Standorten und Kooperationspartnern in über 40 Ländernweltweit für Kunden und Partner tätig.TÜV AUSTRIA Deutschland GmbH betreut von Filderstadt ausIndustrie, Handel, Gewerbe- und Dienstleistungsbranchen, Start-ups,Unternehmensgründer, Behörden, Kommunen und Institutionen inDeutschland.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherinLeiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5710petra.haller@apa.athttp://www.apa.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/339/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: APA-IT Informations Technologie GmbH, übermittelt durch news aktuell