APA-IT-BusinessBreakfast: Gamification für Medienhäuser - BILD

Expertentalk bei APA-IT-BusinessBreakfast über dieMöglichkeiten, Interaktion mit Usern zu erhöhen - entscheidendist die "Beziehung"Wien (ots) - Spielen motiviert, fördert Kreativität und schafftpositive emotionale Erfahrungen, die nach mehr verlangen lassen.Medienmacher, die ihre User spielerisch einbinden und für Interaktionbelohnen, gewinnen dadurch neue Möglichkeiten, für ihre Inhalte zubegeistern und Leser zu binden. Wie und warum das funktioniert,darüber informierte heute, Dienstagvormittag, auf Einladung derAPA-IT eine hochkarätig besetzte Expertenrunde und diskutierte imAnschluss mit der interessierten Zuhörerschaft.Marcus Veit, COO und Managing Partner FehrAdvice, erläuterte inseiner Keynote, wie die Verhaltensökonomie dazu beitragen kann,menschliche Interaktionsmuster zu verändern. "Das Verrückte ist, dassAufmerksamkeit im Zeitalter der Digitalisierung die knappsteRessource ist, die es gibt", stellte Veit fest und führte weiter aus:"Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, versuchen mit Kunden oderUsern zu kooperieren und eine Beziehung mit diesen aufzubauen -Beziehung schafft Aufmerksamkeit."Entscheidend sei die Art der Beziehung. Bei einer sogenanntentransaktionalen Beziehung würden wir immer eine klar umrisseneGegenleistung erwarten, erläuterte Veit. Dieses Konzept sei einfachnachzuahmen und der Wettbewerb finde nur über den günstigsten Preisstatt. "Bei einer relationalen Beziehung gehe ich in Vorleistung undweiß nicht, ob der andere das erwidert. Die Medien haben das schonimmer gemacht, sie haben Spiele angeboten, z.B. Kreuzworträtsel, undsind damit in Vorleistung gegangen und haben Beziehungen mit denLesern aufgebaut. Die grundsätzliche Frage ist: Wie kann das imdigitalen Zeitalter umgesetzt werden", führte Veit weiter aus. DasGeheimnis seien die richtigen Anreize: "Incentives zu setzen und fürEngagement belohnen, z.B. durch einen aufgewerteten Status."Gamification sei für jede Zielgruppe geeignet, war sich JochenHahn, Geschäftsführer des Lifestyle-Magazin miss, sicher: "Es gehtdarum, den User in ein differenziertes Mindset zu hieven - eines, beidem er Bereitschaft zeigt, spielerisch Inhalte wahrzunehmen und zuinteragieren." Die miss-App belohnt User für Interaktion mitvirtuellen Diamanten, die für Waren oder Gutscheine eingelöst werdenkönnen. "Der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass man Ankerpunktesetzt, mit Produkten, die bei der Zielgruppe extrem beliebt sind undderen Wert nicht direkt in Geld umgerechnet werden kann", so Hahn.Ebenfalls entscheidend sei es, die Zielgruppe möglichst sauber zudefinieren und den Content darauf abzustimmen, erklärte Hahn weiter:"Wenn das zusammenpasst, dann habe ich die Grundlagen für ein höheresEngagement-Level geschaffen - das kann dann vermarktet werden."Jörg Hofstätter, Geschäftsführer ovos media, der viel Erfahrung inder Konzeption und technischen Umsetzung von Gamification-Projektenmitbringt, wies auf die Vorreiterrolle der Gaming-Industrie hin:"Computerspiele können eines besonders gut, sie schaffen es, dasssich Menschen sehr lange und intensiv mit Inhalten beschäftigen. Sievermitteln das Gefühl von Produktivität, geben Rückmeldung undermöglichen es, im angstfreien Raum ohne negative Konsequenzen zuscheitern - so helfen Spiele, Fähigkeiten wie Creative ProblemSolving zu trainieren" - laut Hofstätter eine der wichtigstenKompetenzen, die wir im 21. Jahrhundert brauchen. Medien, die mitGamification arbeiten möchten, empfahl er, klein zu beginnen,Erfahrungen zu sammeln und laufend adaptiv weiterzuentwickeln sowiedas Know-How von Game-Designern zu nutzen.Für Harald Mayer, Chief Digital Officer APA und Leiter desAPA-medialab, ist es eine der zentralen Herausforderungen derMedien-Branche, die sogenannte "Zero Price Trap" aufzulösen - vieleLeser sind nicht dazu bereit, für digital konsumierten Content zubezahlen. Gamification sei hier ein vielversprechender Lösungsansatz."Journalismus kann auch ernste Inhalte spielerisch aufbereiten. MitTechnologien aus der Spieleindustrie, wie Virtual Reality, kann derUser aktiv eingebunden werden - das erhöht Verweilzeiten undverbessert die Monetarisierungsmöglichkeiten." Veit fügte hinzu:"Wenn Menschen eine Beziehung eingehen, dann steigt dasInteraktionslevel und die Zahlungsbereitschaft." Der Medien-Brancheriet er: "Wenn Sie in Beziehungen hineingehen, kommen Sie aus derZero Price Trap heraus." Als Tochterunternehmen der APA - Austria PresseAgentur betreibt die APA-IT die Infrastruktur der österreichischenNachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer Medienbetriebe.Etablierte Systeme und Tools werden kontinuierlich weiterentwickeltund für individuelle Kundenbedürfnisse maßgeschneidert. Dabei stehtdie APA-IT ihren Kunden als zuverlässiger Partner - von derKonzeption bis zum laufenden Betrieb - zur Verfügung. 