AOT AG vermeldet den erstmaligen klinischen Einsatz des CARLO®-Gerätes am Universitätsspital Basel / Weltweit zum ersten Mal wurde Knochen mit Roboter und Laser geschnitten

Basel (ots) - Das Schweizer Medizintechnik-Unternehmen, AdvancedOsteotomy Tools - AOT AG - vermeldete am 03. Juli 2019 denerstmaligen klinischen Einsatz (First-In-Man) des CARLO®-Gerätes inder Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie amUniversitätsspital Basel, Schweiz. CARLO® wurde während derDurchführung einer transoralen Mittelgesichtsosteotomie eingesetzt.Zum ersten Mal wurde der Schnitt des menschlichen Knochens mithilfeeines robotergestützten Laser-Osteotoms, anstelle eines herkömmlichenInstruments, wie beispielsweise einer Säge, eines Bohrers oder einerFräse, durchgeführt. AOT ist das erste Unternehmen weltweit, das einechirurgische Roboterplattform, CARLO®, entwickelt hat, um Knochenmittels 'kalter' Laserablation zu schneiden und Knochenstrukturenintakt und vital zu erhalten. AOT gilt als Pionier der'Laser-Osteotomie'.CARLO® bietet einen Ansatz, um Osteotomien gemäß vorgeplantenSchnittlinien mittels eines komplett digitalen Workflows und kalterLaserablation automatisch und präzise durchzuführen. Die momentaneklinische First-In-Man-Studie, welche als Basis für dieMarkteinführung dient, soll die Leistungsfähigkeit und Sicherheit desCARLO®-Geräts im klinischen Umfeld demonstrieren. Die drei an derStudie beteiligten Krankenhäuser sind das Universitätsspital Basel,das Kantonsspital Aarau, sowie das Allgemeine Krankenhaus Wien (AKH).Cyrill Bätscher, CEO von AOT, kommentiert: "Es freut uns sehr,dass wir den klinischen First-In-Man-Einsatz von CARLO® erreichthaben. Es wurde erstmalig eine kontaktlose robotische Chirurgiedurchgeführt, welche durch unsere Lasertechnologie ermöglicht wurde."Basierend auf den Erfahrungen der ersten Welle der robotischenChirurgie in den 1990er-Jahren, ist bekannt, dass die Haptik eineentscheidende Rolle für die Patientensicherheit spielt, erklärtBätscher. "Obwohl der Laser selbst keine Haptik besitzt, kann CARLO®mit Lichtgeschwindigkeit gestoppt und bei unvorhergesehenenEreignissen leicht entfernt werden. Das ist mit den heutigenrobotergestützten Geräten nicht möglich", sagt Prof. Philipp Jürgens,CMF-Chirurg am Universitätsspital Basel und Mitbegründer von AOT.Das Gerät hat eine umfangreiche Phase der Entwicklung, des Designsund des Testens durchlaufen. Darüber hinaus wurden die Leistung undSicherheit in mehreren präklinischen Studien zufriedenstellendgeprüft. Es wurde nachgewiesen, dass der Knochen-heilungsprozessschneller verläuft und die Fähigkeit, frei definierbare Schnittmusterdurchzuführen, neue und schonendere Operationstechniken erlaubt.Darüber hinaus ist der Laser universell einsetzbar; im Prinzip kannman Knochen von Kopf bis Fuß schneiden."Die Digitalisierung hält auch in die Operationssäle Einzug. Diekontaktlose Lasertechnologie CARLO® ermöglicht es, den gesamtenProzess ('Patient Journey') vollständig zu digitalisieren. Außerdemkommen keine mechanischen Instrumente mehr zum Einsatz, die sichunter Last verformen", betont Dr. Erich Platzer, Vorsitzender desAOT-Verwaltungsrates."Wir gehen davon aus, dass das klinische Interesse an dieserinnovativen Plattform nach der Freigabe für den kommerziellenVertrieb in den kommenden Monaten groß sein wird", führt Bätscherabschließend aus. Die Laser-Osteotomie ist ein aufstrebendes neuesFeld in der Knochenchirurgie mit großem Potenzial. So arbeitet AOTderzeit auch an einer Echtzeit-Gewebeanalyse. Mit Hilfe vonkünstlicher Intelligenz und dem Feedback des Lasers wird es möglichsein, krankes und gesundes Gewebe in Echtzeit während des Schneidenszu unterscheiden.Über AOTAOT hat eine neue Technologie entwickelt, um die Knochenchirurgiedurch robotergestützte 'kalte' Photoablation neu zu erfinden. DasProdukt des Unternehmens mit Sitz in Basel, Schweiz heißt CARLO®.Derzeit führt das Unternehmen seine First-In-Man-Studie als Grundlagefür die CE-Kennzeichnung durch. Das Unternehmen wurde von Dr. AlfredoE. Bruno, Prof. Philippe Cattin, Prof. Philipp Jürgens und Prof.Hans-Florian Zeilhofer gegründet. Für weitere Informationen besuchenSie uns bitte online unter www.aot.swiss.Über CARLO®CARLO® steht für 'Cold Ablation Robot-guided Laser Osteotome'. Die'kalte' Ablation beschreibt den Ansatz, Knochen Schicht für Schichtmit Hilfe eines Lasers abzutragen. Im Gegensatz dazu werden beiherkömmlichen chirurgischen Verfahren Knochen in einem Arbeitsganggeschnitten, was zu mikrostrukturellen Schäden, Hitze undAblagerungen führt. Der Vorteil der neu entwickelten Methode bestehtdarin, dass der Knochen nicht überhitzt und die Mikrostruktur intaktund lebensfähig bleibt, was eine bessere Vaskularisierung undschnellere Heilung ermöglicht.Der Laserkopf ist auf einem taktilen Roboterarm montiert, derspeziell für den medizinischen Einsatz entwickelt wurde. Das Gerätermöglicht es dem Chirurgen, Osteotomien mit beispielloser Präzisionund in frei definierten, gekrümmten und patientenspezifischenKonfigurationen durchzuführen, die mit herkömmlichen Instrumentennicht möglich sind.Pressekontakt:IWK Communication PartnerDr. Reinhard SallerT +49 89 2000 30 30Reinhard.Saller@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: IWK Communication Partner, übermittelt durch news aktuell