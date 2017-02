AOKs beschließen Stresstest im Haftungsverbund

Berlin (ots) - In guten Zeiten für schlechte vorsorgen - nachdieser Maxime haben jetzt die elf AOKs das Regelwerk ihreskassenartenspezifischen Haftungsverbunds weiterentwickelt. ImMittelpunkt steht eine präventive Ausrichtung, die finanzielleNotlagen frühzeitig verhindert und Einschränkungen der Leistungs- undWettbewerbsfähigkeit vorbeugt. "Ziel ist es, Gefährdungslagen zuerkennen und Maßnahmen zu ergreifen, bevor AOKs in der GKV-weitenRisikobewertung auffällig oder Strukturhilfen notwendig werden",erklärt der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, MartinLitsch. Damit schaffe man nicht nur mehr Sicherheit im AOK-System,sondern in der gesamten Gesetzlichen Krankenversicherung. "Unterdiesen Voraussetzungen wird keine AOK zum Problemfall der GKV odergar der Politik", verspricht Litsch.Die Einigung im AOK-System sei ein deutliches Signal in RichtungGesetzgeber, hebt Volker Hansen, alternierender Vorsitzender desAufsichtsrates des AOK-Bundesverbands, hervor. "Lange vorVerabschiedung des Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes haben sich alleAOK-Vorstände sowie die Verwaltungsräte der elf selbstständigen AOKsfreiwillig und eigenverantwortlich auf verbindliche Regelnverständigt und diese jetzt im Gesellschaftervertrag desAOK-Bundesverbandes festgeschrieben. Naturgemäß hat dieser Prozesseinige Zeit in Anspruch genommen, aber am Ende steht einsubstanzieller Fortschritt. Haupt- und Ehrenamt haben hierausgezeichnet zusammengearbeitet und die Handlungsfähigkeit desselbstverwalteten Krankenversicherungssystems unter Beweis gestellt."Ausgangspunkt des neuen Risikomanagements innerhalb desAOK-Systems ist ein verbindliches Risikocontrolling. Vorgesehen sinddabei auch regelmäßige Stresstests auf Grundlage aktuellerGeschäftsdaten und der prognostischen Geschäftsentwicklung. Wird einRisiko festgestellt, so leitet die betreffende AOK vereinbarteGegenmaßnahmen ein. Ab einer definierten Risikostufe wird diese Kassedann zusätzlich fachlich und organisatorisch unterstützt. Durchrechtzeitiges und gemeinschaftliches Handeln sollen Finanzhilfen,welche die AOK-Gemeinschaft in der Vergangenheit in erheblichemUmfang solidarisch aufgebracht hat, künftig als Ultima Ratiomöglichst ausgeschlossen werden.Litsch fordert die anderen Kassenarten auf, ebenfalls ihreHausaufgaben als Haftungsverbünde zu machen, statt dieses Thema mitder Debatte um die Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs(RSA) zu verquicken. "Der RSA hat die Aufgabe, Solidarität zwischenden Versicherten und Beitragszahlern sicherzustellen undRisikoselektion zu vermeiden, nicht jedoch Unterschiede in denBilanzen zwischen Kassen oder Kassenarten auszugleichen. Dafürwiederum gibt es die kassenartenspezifischen Haftungsverbünde, wiesie im Fünften Sozialgesetzbuch festgeschrieben sind."Pressekontakt:Pressestelle AOK-BundesverbandDr. Kai Behrens - PressesprecherTel.: 030 34646-2309E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell