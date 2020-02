AOK zum Patientendaten-Schutzgesetz: Digitalisierung vorantreiben ohne Abstriche beim Datenschutz

Berlin (ots) - Der AOK-Bundesverband hat den Referentenentwurf zumPatientendaten-Schutzgesetz (PDSG) grundsätzlich begrüßt, sieht aberinsbesondere beim Datenschutz und bei den Finanzierungsregelungen zurelektronischen Patientenakte (ePA) Nachbesserungsbedarf. "Es ist richtig, dassder Bundesgesundheitsminister die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesenmit diesem Gesetz vorantreiben will", sagt AOK-Vorstand Martin Litsch anlässlichder Anhörung am Donnerstag (27. Februar). "Der Erweiterung der elektronischenPatientenakte um zusätzliche Funktionen wie Impfausweis, Mutterpass undZahn-Bonusheft ist konsequent und wird perspektivisch einen großen Nutzen fürdie Versicherten stiften. Positiv ist aus unserer Sicht auch, dass an vielenPunkten zeitgemäße Verfahren im Sinne der Patienten eingeführt werden. So wirddas sogenannte Zwei-Schlüssel-Prinzip überwunden, bei dem nur bei gleichzeitigerEingabe eines Patientenpasswortes und eines Arztschlüssels ein Zugriff auf dieAkte des Patienten erfolgen konnte. Jetzt ist klargestellt, dass es sich um eineversichertengeführte Patientenakte handelt und dass die Patienten dieDatenhoheit haben", so Litsch.Der neu formulierte Anspruch des Patienten, dass sein Arzt Daten in dieelektronische Patientenakte einträgt, ist aus Sicht des AOK-Bundesverbandesebenfalls richtig: "Die Patienten haben künftig ein Recht darauf, dass die Ärzteihre Akte befüllen. Das ist ein notwendiger Schritt, um die Digitalisierung imGesundheitswesen voranzubringen. Das Einspielen der Daten in die Akte wirdweitgehend automatisiert und standardisiert über die Software der Ärzte laufen",so Litsch.AOK begrüßt Anbindung weiterer Akteure an die TIAuch der im PDSG vorgesehene Ausbau der Telematik-Infrastruktur (TI) durch diegematik und die Anbindung weiterer Akteure wie Hebammen, Physiotherapeuten oderPflegeeinrichtungen wird vom AOK-Bundesverband begrüßt: "Die Vernetzung allerAkteure, die wir auch mit unserem Digitalen Gesundheitsnetzwerk verfolgen, istder richtige Weg", betont Martin Litsch. Bevor der weitere Ausbau derTelematik-Infrastruktur angegangen wird, sollte die TI aber auf den aktuellenStand der Technik gebracht werden. Mit der heutigen Hardware-basiertenInfrastruktur würden unverhältnismäßig hohe Technikkosten entstehen. Bereits bisheute seien etwa zwei Milliarden Euro in den Ausbau der TI geflossen, die alleinder Beitragszahler tragen müsse. Aus Sicht der AOK müsse schnell eineAlternative zu den Hardware-Konnektoren entwickelt werden, bevor dieTelematik-Infrastruktur weiter ausgerollt wird. "Das kann man mit einerSoftware-basierten Lösung viel besser und effizienter hinbekommen", so Litsch.Die Einführung eines feingranularen Berechtigungsmanagements in derelektronischen Patientenakte ab dem 1. Januar 2022 ist aus Sicht der AOKebenfalls ein richtiger Schritt, mit dem Versicherte künftig den Zugriff fürLeistungserbringer auf einzelne Dokumente in der elektronischen Patientenakteermöglichen oder entziehen können. "Es wäre allerdings gut gewesen, wenn dasdifferenzierte Berechtigungsmanagement bereits zur Einführung der ePA 2021gegolten hätte. Jetzt müssen wir in einer Übergangszeit mit zwei Konzeptenarbeiten und haben höhere Aufwände bei der Umsetzung", kritisiert derAOK-Vorstand. Immerhin werde mit dem feingranularen Berechtigungsmanagement dievollständige Datensouveränität des Patienten gewährleistet.Die regelmäßige "Befüllung" der ePA durch die Ärzte sollte aus Sicht der AOKnicht extra bezahlt werden - zumal es für die dahinterliegenden Anwendungen wieMedikationsplan oder Notfalldaten bereits eigene Honorierungsregelungen zurBefüllung und Aktualisierung gibt. "Es kann nicht sein, dass die Ärzte für jedenKlick in ihrer Praxis-Software extra bezahlt werden. Und mehr wird es für dieautomatisierten Prozesse zur Aktualisierung der Patientendaten künftig nichtbrauchen", erklärt der AOK-Vorstand.Nachbesserungsbedarf gibt es aus Sicht der AOK auch beim Thema Datenspende: DerGesetzesentwurf sieht vor, dass Versicherte ihre ePA-Daten ab 2023 freiwilligder wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung stellen können. "Bisher ist imGesetzesentwurf aber nicht ausreichend beschrieben, was mit den im geplantenForschungsdatenzentrum vorliegenden personenbezogenen Daten passieren soll, wennein Versicherter seine Einwilligung zur Datenspende widerruft", kritisiertLitsch. Zudem sollte jeder Versicherte festlegen können, wer seine Daten nutzendarf: "Man sollte hier zwischen Universitäten und öffentlichenForschungseinrichtungen auf der einen Seite und privaten Unternehmen auf deranderen Seite unterscheiden können." Der AOK-Bundesverband trete für einvollständiges Selbstbestimmungsrecht der Versicherten über ihre Daten ein. Dahersei auch die im Gesetzesentwurf vorgesehene Beschränkung der Rechte aus derDatenschutz-Grundverordnung nicht akzeptabel: "Es geht hier um die Übermittlungpseudonymisierter Daten, bei denen der Personenbezug prinzipiellwiederhergestellt werden kann. Daher müssen hier alle Rechte aus derDatenschutz-Grundverordnung beachtet werden. Diesbezüglich dürfen wir beiGesundheitsdaten keine Zweifel aufkommen lassen", so Litsch.Funktion des e-Rezeptes in die ePA integrierenDie gematik soll nach dem Entwurf zum Patientendaten-Schutzgesetz neueBefugnisse und Aufgaben erhalten, die weit über die bisherigen Regelungenhinausgehen. Sie reichen bis zur Programmierung einer e-Rezept-App für dieVersicherten. "Diese Regelung führt zu einer Monopolisierung derSoftware-Entwicklung, die für die Versicherten keine Vorteile haben wird. DerStaat sollte keine Software herstellen, sondern die Rahmenbedingungen setzen.Aus unserer Sicht wäre es besser, die Funktion des e-Rezepts in dieelektronische Patientenakte zu integrieren. Sie wird ja auch per App erreichbarsein - und sollte der Dreh- und Angelpunkt für alle digitalen Prozesse rund umdie Gesundheit sein." 