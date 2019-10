AOK fordert Stärkung der Patientenrechte

Berlin (ots) - Jeder vierte Bundesbürger hat seinen behandelndenArzt schon einmal darum gebeten, Einsicht in seineBehandlungsunterlagen zu nehmen - und immerhin 15 Prozent dieserPatienten wurde die gewünschte Einsicht nach eigenen Angabenverweigert. Das hat eine repräsentative Online-Umfrage des InstitutsYouGov unter mehr als 2.000 Personen ergeben. In einem am Donnerstag(24. Oktober) veröffentlichten Papier zur Stärkung derPatientenrechte spricht sich der AOK-Bundesverband dafür aus, diePosition der Patienten bei diesem Thema zu stärken: Wenn Ärzte ihrenPatienten die Einsicht in ihre Behandlungsunterlagen ohne Grundverweigern, soll das für sie in Zukunft rechtliche Konsequenzenhaben. In der YouGov-Befragung stimmen 83 Prozent der Befragten einersolchen Änderung der gesetzlichen Vorgaben zu.Dittmar: Dürfen uns mit Status quo nicht zufriedengebenDas Positionspapier der AOK-Gemeinschaft sieht vor allem eineVerkürzung der Verfahren bei Behandlungs- und Pflegefehlern sowieBeweiserleichterungen für Patienten vor. "Die Erfahrungen aus dertäglichen Beratung und Unterstützung unserer Versicherten im Fallevermuteter Behandlungsfehler zeigen, dass eine Weiterentwicklung desPatientenrechtegesetzes von 2013 notwendig ist", sagt derVorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch.Unterstützt wird das Anliegen von der SPD. Derengesundheitspolitische Sprecherin Sabine Dittmar betont: "Mit Blickauf die Situation der Opfer von Behandlungsfehlern dürfen wir uns mitdem Status quo nicht zufriedengeben. Nach wie vor gibt es fürPatientinnen und Patienten zu hohe Hürden, um im Schadensfall eigeneRechte durchsetzen zu können. Die im Jahr 2013 getroffenen Regelungenmüssen dringend auf den Prüfstand. Wir werden die Gespräche dazu mitdem Koalitionspartner aufnehmen, so, wie wir das im Koalitionsvertragvereinbart haben."Die AOK macht in ihrem Papier konkrete Verbesserungsvorschläge, umdie Möglichkeiten zur Einsicht in die Behandlungsunterlagen zuverbessern und die Hürden zum Nachweis von Behandlungsfehlern zusenken. So muss der Arzt nach bisheriger Rechtslage überBehandlungsfehler nur Auskunft geben, wenn der Patient aktiv danachfragt. Auf eigene Initiative müssen Behandelnde nur informieren, wennsie damit gesundheitliche Gefahren für den Patienten abwenden können.In der YouGov-Umfrage sprechen sich 90 Prozent der Befragten dafüraus, dass Ärzte gesetzlich dazu verpflichtet werden sollten, ihrePatienten auch ohne deren aktive Nachfrage über vermuteteBehandlungsfehler zu informieren. Für eine solche Änderung dergesetzlichen Vorgaben plädiert der AOK-Bundesverband in seinemPositionspapier.Pflichtversicherung für alle Behandelnden einführenEine große Mehrheit von 87 Prozent der Befragten stimmt außerdemeiner gesetzlichen Verpflichtung der Ärzte zum Abschluss einerHaftpflichtversicherung zu, die im Fall von Behandlungsfehlerneinspringt. Dass es eine solche Verpflichtung bisher nicht gibt,vermuten die Wenigsten: In der Umfrage gehen 44 Prozent der Befragtendavon aus, dass alle praktizierenden Ärzte in Deutschland einenausreichen Versicherungsschutz haben, der im Falle einesBehandlungsfehlers den vollen Schadenersatz für den Patientensicherstellt. Etwa ein Viertel (27 Prozent) der Befragten gab an,nicht über die Rechtslage Bescheid zu wissen. Nur knapp 30 Prozentwissen, dass die Entschädigung der Patienten im Fall vonBehandlungsfehlern wegen fehlendem Versicherungsschutz von Ärztennicht in jedem Fall sichergestellt ist. Die Einführung einerPflichtversicherung für Behandelnde ist eine der Kernforderungen imPositionspapier des AOK-Bundesverbandes. "Es kann nicht sein, dassjeder Autofahrer in Deutschland im Falle eines Unfallsselbstverständlich über die Haftpflicht abgesichert ist, während esfür Ärzte keine verpflichtende Absicherung gibt", betontAOK-Vorstandschef Martin Litsch.Dauer der Verfahren verkürzen und Schäden zeitnah regulierenDie AOK schlägt zudem ein Bündel von Maßnahmen vor, um langeVerfahrensdauern zu verkürzen und eine zeitnahe Regulierung vonSchäden infolge von Behandlungsfehlern sicherzustellen. "Nach unserenErfahrungen aus der Beratung schrecken viele Patienten, die einenärztlichen Behandlungsfehler vermuten, davor zurück, ihre Ansprüche -zum Beispiel auf Schadenersatz - geltend zu machen", so Litsch. Inder YouGov-Befragung vermuten 73 Prozent der Befragten, dass möglicheKosten eines Gerichtsverfahrens der wichtigste Grund für dieseZurückhaltung sind. 66 Prozent der Befragten sehen mangelnde Kenntnisder Patienten über ihre Rechte als Ursache. Weitere relevante Gründesind aus Sicht der Befragten die Dauer des Verfahrens (47 Prozent),die psychische Belastung der Patienten (44 Prozent) sowie einegenerelle Angst vor einem Gerichtsverfahren (43 Prozent). Die Störungdes Vertrauensverhältnisses zum Arzt wird mit 36 Prozent weniger oftals Grund genannt. Die Teilnehmer der Befragung hatten bei dieserFrage auch die Möglichkeit, eigene Begründungen zu schreiben. Dabeiwurde die mangelnde Aussicht auf Erfolg am häufigsten als Grundgenannt - oft verbunden mit dem Hinweis, dass die Ärzte beimedizinischen Streitfällen ohnehin in einer besseren Position seien.Ärzte verpflichten, über Nutzen von IGeL zu informierenDas Positionspapier des AOK-Bundesverbandes enthält auchVorschläge zur besseren Durchsetzung von Schadenersatz-Ansprüchen imFalle von Schäden durch Arzneimittel und zum besseren Schutz derPatienten vor fehlerhaften Medizinprodukten. Darüber hinaus wird indem Papier das Thema "individuelle Gesundheitsleistungen" (IGeL)angesprochen: Die AOK fordert, dass Ärzte künftig nicht nur über dieKosten, sondern auch über den individuellen Nutzen dieser Leistungenfür den jeweiligen Patienten informieren müssen. 