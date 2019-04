AOK: Viele gute Ansätze im Gesetz für mehr Arzneimittelsicherheit

Berlin (ots) - Haftung der Wirkstoffhersteller und Regelung vonSchadenersatzansprüchen sollten jedoch ausgebaut werdenVerunreinigte Wirkstoffe, gepanschte Krebsmedikamente,Arzneimittel mit unklarer Herkunft - die Häufung der Skandale hat dasVertrauen in die Arzneimittelversorgung beschädigt. Mit dem geplantenGesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV)sollen die vorhandenen Lücken geschlossen werden. "Das Gesetz ist derabsolut richtige Schritt und enthält viele gute Regelungen, um dieSicherheit von Arzneimitteln zu verbessern," findet Martin Litsch,Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes. Beispielsweise, indemes die Koordinationsfunktion und Rückrufkompetenzen derBundesbehörden sowie die Überwachung und Kontrollen durch dieLandesbehörden stärke und erstmals auch Schadenersatzansprüche beiRückrufen regele.Insbesondere im Bereich der Krebsarzneimittel gingen manche derRegelungen jedoch noch nicht weit genug. Litsch: "Vor allem beiKrebsmedikamenten können Überwachungslücken verheerende Auswirkungenhaben. Deswegen muss es in diesem Bereich unangemeldete Prüfungengeben, bei denen Arzneimittelproben untersucht werden." Eine längstüberfällige Maßnahme sei es außerdem, das nur noch zertifizierteSoftware in der Apotheke und in Herstellerbetrieben zum Einsatzkommt, bei der Warenein und -ausgang nicht willkürlich manipuliertwerden können.Positiv hingegen sei, dass sich bei der Nutzenbewertung der oftbeschleunigt oder unter besonderen Umständen zugelassenenArzneimittel für seltene Erkrankungen etwas bewege. "Der GemeinsameBundesausschuss erhält weiterführende Möglichkeiten,anwendungsbegleitende Daten einzufordern und die Erstattung durch dieKrankenkassen auf die Leistungserbringer einzuschränken, die demnachkommen. Das lässt mich hoffen, dass wir auch an anderen Stellennoch mehr für die Patienten erreichen können", so Martin Litsch.So etwa bei der Haftung der Wirkstoffhersteller und bei derRegelung von Schadenersatzansprüchen. "Wer die Patientenrechtestärken möchte, muss arzneimittelgeschädigten Patientinnen undPatienten auch in Deutschland eine Chance geben, ihreSchadenersatzansprüche durchzusetzen", sagt Verbandschef Litsch."Hier hätte der Minister die Chance, wirklich etwas für die Patientenzu bewegen. Mit einer kleinen rechtlichen Ergänzung ließe sicherreichen, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit durchArzneimittel verursachte Schäden nicht so einfach auf andere Umständewie etwa das Alter des Patienten geschoben werden können." Abgedecktsein müssten zudem Schäden durch Medizinprodukte.Außerdem müsste dafür gesorgt werden, dass auch Ersatzansprücheder Krankenkassen nicht ins Leere laufen. Dafür bräuchte es eineKennzeichnungspflicht der Verordnung durch den Arzt, diegleichermaßen für die Apotheke gilt. "Die Versichertengemeinschaftsollte nicht für etwas einstehen, was einzelne pharmazeutischeUnternehmen verantworten", so Litsch. Für mehr Patientensicherheitund -information sollten darüber hinaus Wirkstoffhersteller in derPackungsbeilage genannt und chargenbezogen gelistet werden. Zudemmüsse die Nutzenbewertung von Arzneimitteln auch beiBestandsmarktpräparaten angewendet werden, die eine besondereBedeutung im Markt haben, damit die wissenschaftliche Evidenz nichtbei Arzneimitteln mit Marktzugang nach 2011 stehen bleibt."Bedauerlich ist auch, dass die an sich sehr begrüßenswerteRegelung zur Austauschbarkeit von Biosimilars in der Apotheke nachaktuellem Stand nun erst mit dreijähriger Verzögerung in Kraft tretenwird und das, obwohl für den Austausch noch eine positiveEntscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses vorausgesetzt wird,"sagt Martin Litsch.Hochpreisspirale bei Arzneimitteln dreht sich weiterUngelöst lässt das Gesetz auch die Frage, wie der Trend zu immerteureren Arzneimitteln eingedämmt werden kann. Litsch: "Es ist an derZeit, hier endlich zu handeln. Schließlich kommen immer mehrArzneimittel für neuartige Therapien mit sechsstelligenTherapiekosten auf den Markt." Dabei war und bleibt der deutscheMarkt für Pharmafirmen besonders attraktiv. Denn nur hier trägt dieGesetzliche Krankenversicherung im ersten Jahr nach der Zulassungjeden vom Hersteller festgelegten Preis. Und zwar unabhängig davon,welchen Zusatznutzen ein Mittel für die Patientinnen und Patientenhat. "Nur wenn wir in Deutschland endlich den Erstattungsbetrag fürein Arzneimittel rückwirkend ab dem ersten Tag des Marktzugangsgelten lassen, können wir die Fantasiepreise der Pharmaunternehmenverhindern."Pressekontakt:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell