AOK-Rabattverträge stärken die Arzneimittelversorgung - Sicherere Versorgung, mehr Wettbewerb und geringere Ausgaben

Berlin (ots) - Anfang September 2019 waren 99,3 Prozent der Arzneimittel, die zuLasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden, lieferbar. Nur 461Arzneimittel waren laut offiziellen Meldungen, die auf freiwilligen Meldungender Pharmaindustrie basieren, vorübergehend nicht verfügbar. Unter den 9.000Arzneimitteln, für die es einen AOK-Rabattvertrag gibt, lag der Anteil derlieferbaren Präparate demnach sogar bei 99,7 Prozent. Auch bei Berücksichtigungdes schwedischen Melderegisters für Arzneimittellieferschwierigkeiten bestätigtsich die hohe Versorgungssicherheit in Deutschland."Dennoch scheint das Gerücht von umfangreichen Lieferengpässen bei Arzneimittelnin Deutschland und von den dafür verantwortlichen Rabattverträgen durchständiges Wiederholen die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die Faktenerzählen jedoch eine andere Geschichte", sagt Helmut Schröder, stellvertretenderGeschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Analysen desWIdO zeigen: "Die Arzneimittelrabattverträge erhöhen die Versorgungssicherheit,stärken den Wettbewerb unter den Pharmafirmen und senken dieArzneimittelkosten."Die Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) zu denVerfügbarkeitsquoten für ambulant verordnete Arzneimittel zeigt, dass mit 461Produkten zum 1. September 2019 nur wenige Mittel nicht lieferbar sind.Grundlage der Analyse sind die beim Bundesinstitut für Arzneimittel undMedizinprodukte (BfArM) gemeldeten Lieferunfähigkeiten, die von denPharmaherstellern freiwillig gemeldet werden. Werden die insgesamt mehr als66.000 verschiedenen Arzneimittel, die im Jahr 2018 auf dem Markt erhältlich undzu Lasten der GKV verordnet wurden, als Vergleichsmaßstab herangezogen, zeigtsich eine Verfügbarkeitsquote aller Produkte von 99,3 Prozent. Helmut Schröderergänzt: "Lieferengpässe sind keine Versorgungsengpässe. Im Fall von temporärenLieferschwierigkeiten stehen in der Regel in der ambulanten Versorgung genügendAlternativen anderer Hersteller zur Verfügung."Um die immer wieder behaupteten Versorgungsengpässe empirisch überprüfen zukönnen, fordern die Versorgungsforscher des WIdO eine verpflichtende Meldung vonLieferengpässen - vom Hersteller über den Großhandel bis zur Apotheke. Schröder:"Es ist nicht einzusehen, dass wir heute den Weg unserer Paketsendungen onlinemitverfolgen können, dies aber bei der ungleich wichtigerenArzneimittelversorgung in Deutschland nicht gelingen soll."In anderen europäischen Ländern gibt es bereits ein verpflichtendesMelderegister für Lieferengpässe, beispielsweise in Schweden, wo zum 31. Oktober2019 ca. 97,3 Prozent der Arzneimittel vor Ort lieferbar waren. Der Anteil derals nicht lieferbar gemeldeten Produkte ist somit etwas größer, als es diefreiwilligen Herstellermeldungen an das BfArM für den deutschen Markt erkennenlassen: Für seine Analyse hat das WIdO die beim BfarM gelisteten Meldungen derLieferunfähigkeiten um Produkte ergänzt, die sowohl in der schwedischen Listevorkommen als auch in Deutschland angeboten werden. Die Anzahl nicht lieferbarerArzneimittel in Deutschland erhöht sich dabei von 461 auf 543 Produkte. "Selbstunter Einbezug der Daten aus Schweden bleibt das Fazit, dass mit einerVerfügbarkeitsquote von 99,2 Prozent die Versorgung in Deutschland sicher ist",so Schröder.Auch die AOK-Arzneimittelrabattverträge enthalten seit Jahren die Vorgabe, dassdie Vertragspartner die AOK über nicht lieferbare Vertragsprodukte verpflichtendinformieren müssen. Um die Liefersicherheit noch zu erhöhen, müssen dieVertragspartner außerdem einen ausreichenden Arzneimittelbestand vorhalten - unddas bereits vor Vertragsstart. Hilfreich dabei sind exklusive Verträge, daPharmafirmen so ihre Absatzmengen besser kalkulieren können, als wenn sie beiMehrpartnerverträgen mit mehreren Anbietern konkurrieren müssen.Schröder verweist darauf, dass Pharmaunternehmen zumeist global agierende,börsennotierte Unternehmen seien. Der deutsche Markt hingegen habe nur einenAnteil von rund vier Prozent am weltweiten Arzneimittelumsatz. Daher spiele dieVersorgung in Deutschland nur eine geringe Rolle am globalen Markt. "DieRabattverträge für global auftretende Lieferengpässe verantwortlich zu machenist abwegig", so Schröder.Sicherere VersorgungExklusive Arzneimittelrabattverträge für Generika haben über die höhereLiefersicherheit hinaus den Vorteil, dass Patienten stabiler versorgt werden:2018 haben über 79 Prozent der Patienten, die einen rabattierten Wirkstoff übereinen längeren Zeitraum einnehmen müssen, ihr Medikament dauerhaft von demselbenHersteller erhalten.Beispielhaft steht dafür die Auswertung der Profile von 2 Millionen Patienten,die den Wirkstoff Ramipril einnehmen. Ramipril wird, gemessen an den Tagesdosen,GKV-weit am meisten verordnet. Danach erhielten 2006 noch über 35 Prozent derPatienten den Wirkstoff innerhalb des Jahres von mehreren Herstellern. 2018waren es nur noch 14 Prozent, die auf ein anderes Arzneimittel umstellenmussten. "Rabattverträge tragen dazu bei, unnötige Medikamentenwechsel zuvermeiden. Das fördert die Therapietreue der Patienten und den Erfolg derTherapie", sagt Helmut Schröder.Für diese Auswertung hat das WIdO die mehr als 44 Millionen wirkstoffbezogenenProfile von AOK-Arzneimittelpatienten der Jahre 2006 und 2018 beigenerikafähigen Wirkstoffen und Wirkstoffkombinationen untersucht. Demnacherhielten 2006, dem Jahr vor der Einführung der Rabattverträge, nur knapp 74Prozent der Patienten ihr Arzneimittel dauerhaft vom selben Anbieter. "DerAnteil der Patienten ohne Wechsel des Medikamentenherstellers ist zwischen 2006und 2018 deutlich gestiegen", fasst Helmut Schröder zusammen. "Unsere Analysenzeigen, dass exklusive Rabattverträge die Arzneimittelversorgung sicherermachen. Da überraschen aktuelle Forderungen, diese Verträge nur noch mitmindestens drei Herstellern zuzulassen."Mehr WettbewerbSchröder weist darauf hin, dass die aktuellen politischen Forderungen zu denArzneimittelrabattverträgen weder Lieferengpässe verhindern noch die Versorgungverbessern würden. Vielmehr bestünde bei der Einführung eines verpflichtendenMehrpartnermodells die Gefahr, dass vor allem große Anbieter größereMarktanteile erzielen könnten. Kleinere Anbieter hätten das Nachsehen. DieAnbietervielfalt würde reduziert. "Das würde einen Rückschritt in die Zeit vorEinführung der Rabattverträge bedeuten, in der Großkonzerne den Markt beherrschthaben", so Schröder.Exklusive Rabattverträge können sich hingegen positiv auf die Anbietervielfaltauswirken, wie das WIdO anhand der Umsatzverteilung auf die verschiedenenArzneimittelhersteller zeigt. Dafür wurde die Umsatzkonzentration im Jahr 2006,also vor Einführung der Rabattverträge, der Umsatzkonzentration imgenerikafähigen Markt im Jahr 2018 gegenübergestellt. Im Ergebnis ist dieMarktkonzentration, die bereits 2006 insgesamt niedrig war, 2018 noch weitergesunken. Der für die Messung der Marktkonzentration etablierteHerfindahl-Hirschman-Index hat sich von 478 auf 277 reduziert.Dieser Index wird unter anderem vom Statistischen Bundesamt und der EuropäischenKommission zur Beobachtung der Marktkonzentration herangezogen. Gemäß derEuropäischen Kommission kennzeichnet ein Wert unterhalb von 1.000 eine niedrigeMarktkonzentration, ein Wert bis 1.800 eine mittlere Konzentration und Werteoberhalb 1.800 eine starke Marktkonzentration. "Unsere Analysen zeigen einesinkende Marktkonzentration im Generikamarkt", so WIdO-Vize Helmut Schröder. "ImUmkehrschluss gehen exklusive Rabattverträge mit einem steigendenAnbieterwettbewerb im Generikamarkt einher und fördern die Vielfalt."Geringere AusgabenDie Krankenkassen nutzen die seit 2007 vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünschteMöglichkeit, Rabattverträge für Generika-Wirkstoffe zu verhandeln, intensiv:2018 waren unter den insgesamt 2.493 ambulant verordneten Wirkstoffen undWirkstoffkombinationen 636 bei mindestens einer Krankenkasse rabattiert. Diesbedeutet auch für die Apotheken in Deutschland, dass es nicht mehr unbedingtnotwendig ist, alle verfügbaren verschiedenen Arzneimittelpackungen zubevorraten.Die Krankenkassen konnten durch die Rabattverträge ihre Arzneimittelausgaben imJahr 2018 um insgesamt 4,5 Milliarden Euro senken. 