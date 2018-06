AOK PLUS erhält wichtiges Datenschutz-Gütesiegel für die Arzneimittelinitiative ARMIN

Leipzig (ots) - Am 17. Mai 2018 hat das unabhängige Landeszentrumfür Datenschutz Schleswig-Holstein der AOK PLUS für denMedikationsplanserver des Modellvorhabens ARMIN dasDatenschutz-Gütesiegel verliehen. Das Modellprojekt ARMIN richtetsich an die über 300.000 chronisch kranken Versicherten der AOK PLUSab 18 Jahre, die gleichzeitig mindestens fünf Arzneimittel dauerhaftanwenden. Fast alle sind bei mehreren Ärzten in Behandlung und etwadie Hälfe liegt mindestens einmal pro Jahr im Krankenhaus.ARMIN fördert eine sichere und korrekte Einnahme der Medikamenteund verbessert die Therapietreue. Damit wird die Wirtschaftlichkeitund Qualität der Arzneimittelversorgung erhöht, aber auch dieLebensqualität der betroffenen Patienten.Die Teilnahme an ARMIN ist freiwillig und jeder Patient willigtexplizit in den entsprechenden Datenaustausch ein. Dennoch mussgewährleistet sein, dass er jederzeit die Kontrolle über seineMedikationsdaten hat. Daneben muss auch die datenschutzgerechteÜbertragung der Medikationsdaten zwischen Arzt und Apothekersichergestellt werden. Die umfassende Überprüfung durch dasunabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein hatergeben, dass ARMIN genau diese Anforderungen erfüllt. Damit ist derARMIN-Medikationsplanserver der AOK PLUS das erste und einzigeAngebot dieser Art, das nach akribischen Prüfungen dieses besondereSiegel erhalten hat."Auch wenn es natürlich keine Überraschung ist - wir freuen unsüber das Datenschutz-Gütesiegel für die Arzneimittelinitiative ARMIN.Es gibt den beteiligten Ärzten und Apothekern die zusätzlicheSicherheit, dass die Vertraulichkeit aller Daten gewährleistet ist"sagt Rainer Striebel, Vorstandsvorsitzender der AOK PLUS. "Für unsereVersicherten bedeutet es, dass sie sich auch in Zukunft daraufverlassen können, nicht zum gläsernen Patienten zu werden." DieArzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen ARMIN ist einGemeinschaftsprojekt der AOK PLUS mit den Apothekerverbänden undKassenärztlichen Vereinigungen in Sachsen und Thüringen. Mit demModellvorhaben sollen Qualität und Wirtschaftlichkeit derArzneimittelversorgung verbessert werden. DemARMIN-Medikationsplanserver wurde ganz aktuell bescheinigt, dass erden Vorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheitentspricht.Pressekontakt:Bernd Lemke, Stellv. PressesprecherTel: 0800 10590-41507E-Mail: presse@plus.aok.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell