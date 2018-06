AOK Nordost ignoriert weiterhin den gesetzgeberischen Willen

Berlin (ots) - Seit Jahren ist in Politik und Gesellschaft klar,dass exklusive Verträge für die Impfstoffversorgung ein hohes Risikofür Lieferengpässe bergen. Dennoch will die AOK Nordost an ihrerPraxis festhalten, Verträge für die Impfstoffversorgung mit nur einemHersteller auszuhandeln - und das entgegen dem klarengesetzgeberischen Willen. "Die Borniertheit, mit der die AOK Nordostdas Urteil des Landessozialgerichts Frankfurt auslegt, lässtvermuten, dass es der Kasse in Wahrheit um etwas anderes geht, als umdie Versorgungssicherheit", kommentiert Dr. Martin Zentgraf diejüngsten Äußerungen der Geschäftsleitung der Kasse."Die Risiken in dieser Impfstoffvereinbarung sehen nicht nur wir",so Zentgraf. So hatte die Vergabekammer des Bundes zuletzt dieVerträge zwischen der AOK Nordost und den drei Apothekerverbändenihrer Region für unzulässig befunden, da die Vereinbarungen die Ärztein ihrer Verschreibungspraxis lenken. Politiker unterschiedlicherFraktionen forderten die Kasse auf, von ihrer riskanten Praxisexklusiver Impfstoffverträge Abstand zu nehmen. DieGesundheitsministerkonferenz hat den Preisdruck und dieRabattverträge der Kassen als klare Mitursachen für Lieferengpässebei versorgungsrelevanten Stoffen ausgemacht und das BMG gebeten, dieNotwendigkeit gesetzlicher Änderungen oder anderer Maßnahmen zuprüfen. Der Gesetzgeber formulierte mit demArzneimittelversorgungsstärkungsgesetz (AMVSG) das klare Ziel, dieMöglichkeit der Impfstoffausschreibungen zu beenden - nachzulesen aufder Homepage des Deutschen Bundestages (http://ots.de/jh9Sb7). Nunfügt das LSG Hessen mit seiner aktuellen Entscheidung der Debatteeine weitere Facette hinzu. Zentgraf: "Die divergente rechtlicheBetrachtung zeigt eines: Hier ist der Gesetzgeber gefordert,schnellstmöglich für klare gesetzliche Regelungen zu sorgen, die dieImpfstoffversorgung auf sichere Füße stellen."Der BPI hatte die Impfstoffvereinbarung der AOK Nordostkritisiert: Die Vertragskonstruktion der AOK Nordost stellt eineVersorgungssituation her, die in ihrer Wirkung der eines exklusivenRabattvertrages gleichkommt und mithin auch dieselben Risiken beiLieferausfällen birgt. Allein die letzte Grippesaison hat gezeigt,wie lebenswichtig eine zuverlässige Impfstoffversorgung ist. Durchdie im Rahmen einer komplexen Vertragskonstruktion fürGrippeimpfstoffe mit mehreren Beteiligten geschaffene Situationkönnen Apotheker in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern imErgebnis Grippeimpfstoffe zu einem Pauschalpreis abrechnen, denderzeit nur ein Hersteller anbietet. Hersteller, die zu diesem Preisnicht anbieten können, werden dementsprechend ihreImpfstoffvorhaltung reduzieren.Ihre Ansprechpartnerin:Julia Richter, Tel. 030/27909-131, jrichter@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell