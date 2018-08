AOK Nordost fördert Künstliche Intelligenz (KI) in der Gesundheitsversorgung / Mitarbeit an KI-Strategie der Bundesregierung

Berlin (ots) - Die Bundesregierung hat in diesem Sommer ihre"Eckpunkte für eine Strategie Künstliche Intelligenz" beschlossen.Bei der Entwicklung der nationalen KI-Strategie bringt auch die AOKNordost ihre Expertise mit ein. KI-Forscher Prof. Dr.-Ing. Thomas P.Zahn leitet bei der AOK Nordost das GesundheitswissenschaftlicheInstitut Nordost (GeWINO). Seit Juni ist er ständiges Mitglied derArbeitsgruppe Gesundheit, Medizintechnik und Pflege der vomBundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Plattform"Lernende Systeme - Die Plattform für künstliche Intelligenz". DieGruppe erarbeitet auf Basis der Eckpunkte der Bundesregierungkonkrete Vorschläge zur Ausgestaltung der Strategie KünstlicheIntelligenz im Bereich der Gesundheitsversorgung. Nach Einschätzungder Experten wird der Einsatz lernender Verfahren dieGesundheitsversorgung der Zukunft wesentlich verändern und ganz neueMöglichkeiten für Patienten und Leistungserbringer erschließen. DieAOK Nordost möchte diese Möglichkeiten für ihre Versicherten undPartner sicher nutzbar machen und fördert deshalb konkrete Projektefür die Entwicklung und Erprobung lernender Verfahren in derGesundheitsversorgung.Gemeinsame Projekte mit renommierten KI-ForschernDeshalb arbeitetet die Drei-Länder-Kasse seit Beginn dieses Jahresnoch enger mit ausgewiesenen deutschen Forschungseinrichtungen wiezum Beispiel dem Deutschen Forschungszentrum für KünstlicheIntelligenz (DFKI), dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) sowie demEinstein-Zentrum für "Digitale Zukunft" zusammen. Die AOK Nordostkooperiert zum Beispiel als einzige deutsche Krankenkasse mitinternationalen KI-Experten in den EU-geförderten KI-Projekten zuSchlaganfallversorgung (PRECISE4Q) und Niereninsuffizienz(bigmedilytics).Vielfältige Kooperationen mit KI-StartupsMit Berliner Startups wie Casenio arbeitet die AOK Nordost anintelligenten Systemen für alterssichere Wohnungen und testet derenAkzeptanz mit der Initiative Leben und Wohnen im Alter (IlWiA) beiAOK-Versicherten in der Greifswalder Südstadt. Zusammen mit AdaHealth werden AOK-Versicherte und Ärzte der Region zu Akzeptanz undNutzungsverhalten der innovativen Diagnostik-App Ada befragt. WeitereKooperationen mit dem Berliner Gesundheitsunternehmen sind geplant."Wir stehen für eine qualitativ hochwertige Versorgung unsererVersicherten im Nordosten. Wir sind überzeugt, dass die KünstlicheIntelligenz viel Potenzial hat, Ärzte und Patienten etwa bei derDiagnosestellung oder der Entscheidung für die richtige Therapie zuunterstützen. Deshalb setzen wir uns mit diesem neuen Gebiet derVersorgung ganz aktiv auseinander und arbeiten an neuen Lösungen -sicher und zum Vorteil unserer Versicherten und Partner", sagtStefanie Stoff-Ahnis, Mitglied der Geschäftsleitung der AOK Nordost.Das GeWINO hat sich mit dem neuen Schwerpunkt "Lernende Verfahren inder Versorgungspraxis" ein Ziel gesteckt, das insbesondere demländlich geprägten Raum in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburgzugute kommen soll. Die Voraussetzungen dafür sind günstig. "Dieteilweise prekäre Versorgungslage in den ländlichen Regionen imNordosten, aber auch die im Großraum Berlin angesiedeltenhochkarätigen Forschungseinrichtungen und innovativen Startups bildendafür eine ideale Ausgangssituation", erläutert Professor Zahn undbetont: "Entscheidend für uns ist jedoch immer die individuelleAkzeptanz und Nutzenwahrnehmung durch die Anwender, die wir beiunseren Versicherten und Leistungspartnern erforschen."Ein Experteninterview mit dem KI-Forscher Prof. Dr.-Ing. Thomas P.Zahn und weitere Informationen über die KI-Projekte und-Kooperationen der AOK Nordost finden Sie in der digitalenPressemappe: http://ots.de/5oSPL9Pressekontakt:AOK Nordost - Die GesundheitskasseMatthias GabrielPressesprecherTelefon: 0800 265 080 - 22202E-Mail: presse@nordost.aok.deOriginal-Content von: AOK Nordost, übermittelt durch news aktuell