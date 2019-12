AOK Niedersachsen bietet Versicherten weiter Preisstabilität und umfangreiche Mehrleistungen

Hannover (ots) - Die Versicherten der AOK Niedersachsen können sich auch imkommenden Jahr auf einen stabilen Beitragssatz von 15,4 Prozent verlassen. Damitliegt der darin enthaltene Zusatzbeitrag von 0,8 Prozent im sechsten Jahr inFolge unterhalb des Durchschnitts in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).Die AOK Niedersachsen als größter Partner im niedersächsischen Gesundheitswesenist finanzwirtschaftlich stabil aufgestellt. Sie steht für hochwertigemedizinische und innovative Versorgung für ihre 2,85 Millionen Versicherten. DerVersichertenzuwachs von 2,7 Prozent im Vergleich zu 2018 unterstreicht dieführende Position im AOK-System und unter den Wettbewerbern."Die politischen Entscheidungen aus dem Jahr 2019 werden in vielerlei HinsichtAuswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der GKV haben. Derzeit wachsendie Leistungsausgaben sehr dynamisch, aktuell mit einer Rate von über fünfProzent. Dennoch: Trotz der Vielzahl von Gesetzen, die von den gesetzlichenKrankenkassen zu finanzieren sind, werden wir den Beitragssatz stabil halten",erklärt Verwaltungsratsvorsitzender Bernd Wilkening.Der Haushalt der AOK Niedersachsen umfasst im kommenden Jahr für dieKrankenversicherung 11 Milliarden Euro sowie 2,2 Milliarden Euro für diePflegeversicherung.Trotz der hohen Ausgabensteigerungen verpflichtet der Gesetzgeber aktuell dieKassen dazu, Rücklagen und damit nötige Reserven abzuschmelzen. "Wir werden 2020rund 670 Millionen Euro mehr für die Versorgung unserer Versicherten ausgebenund so die gesetzliche Vorgabe erfüllen", hebt Dr. Jürgen Peter,Vorstandsvorsitzender der AOK Niedersachsen, hervor. Dennoch gehört die AOKNiedersachsen Ende 2020 weiterhin zu den finanzstärksten Krankenkassen.Neben dem attraktiven Beitragssatz und der regionalen Stärke an 121 Standortenwerden die Versicherten bei der AOK Niedersachsen auch im Jahr 2020 weiterhinvon einem Mehrleistungsbudget profitieren können. Bis zu einer Summe von 500Euro können beispielsweise zwei professionelle Zahnreinigungen pro Jahr,Reiseschutzimpfungen, sportmedizinische Untersuchungen sowie Sonderleistungenbei Schwangerschaft in Anspruch genommen werden. Versicherte bekommen für dieMehrleistungen 80 Prozent ihrer Kosten erstattet.(1)"Unsere Mitglieder können wie in den vorangegangenen Jahren darauf bauen: DieAOK Niedersachsen bleibt ein verlässlicher Partner mit regionaler Kompetenz undVernetzung sowie ausgezeichnetem Service", ergänzt der alternierendeVerwaltungsratsvorsitzende Ulrich Gransee.Über die AOK Niedersachsen:Die AOK ist die größte Krankenversicherung in Niedersachsen (Marktanteil 38Prozent). Über 2,85 Millionen Versicherte können sich auf den Schutz einerstarken Gemeinschaft verlassen. Zwischen Nordsee und Harz ist dieGesundheitskasse an 121 Standorten vertreten. Die AOK beschäftigt landesweitrund 6900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Haushaltsetat beträgt in derKranken- und Pflegeversicherung 13,2 Milliarden Euro.(1) Die AOK Niedersachsen erstattet die Kosten zu 80 Prozent, bis zu 250 Euro imJahr für alle Mehrleistungen zusammen. Treuebonus: Jeder Kunde, der vom01.01.2020 bis 31.07.2020 mindestens einen Tag bei der AOK Niedersachsenversichert ist, verdoppelt seinen Anspruch auf bis zu 500 Euro im Jahr 2020.Pressekontakt:Herausgeber: AOK- Die Gesundheitskasse für NiedersachsenUlrike Serbent | PressesprecherinDirektion | Hildesheimer Straße 273 | 30519 HannoverTelefon: (0511) 8701-10010 | E-Mail: ulrike.serbent@nds.aok.de |www.aok-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/101790/4473957OTS: AOK NiedersachsenOriginal-Content von: AOK Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell