AOK-Gesundheitskonto ab 1. Januar 2019 erweitert | Zusätzliche Gesundheitsleistungen bei der AOK Nordost

Potdam (ots) - Für zusätzliche Gesundheitsleistungen erstattet dieAOK Nordost ihren Kunden im neuen Jahr bis zu 500 Euro. Das lukrativeAOK-Gesundheitskonto wird am 1. Januar 2019 um weitere Leistungenerweitert, die den finanziellen Bonus für die Versicherten nahezuverdoppeln. Jeder Kunde kann über dieses Konto unkompliziert verfügenund die bereitstehenden Leistungen abrufen.Zuschüsse für Osteopathie, Sportmedizin und SchwimmlernkurseZu den neuen Leistungsbausteinen gehören zum Beispiel bis zu 180Euro für osteopathische Behandlungen, bis zu 50 Euro fürNaturarzneimittel und ein Zuschuss von 85 Euro für einenSchwimmlernkurs. Auch an den Kosten für sportmedizinischeUntersuchungen, Wearables und an den Startgebühren fürSportveranstaltungen beteiligt sich die Gesundheitskasse. Außerdemwerden bis zu 112 Euro für Übernachtung und Verpflegung bezahlt, wenndie Kunden an Präventionskursen teilnehmen, die außerhalb desWohnorts stattfinden."Menschen zu einer gesunden Lebensweise motivieren""Mit diesen Erweiterungen reagieren wir auf Kundenwünsche und dieheutige Lebensweise" sagt Daniela Teichert, Mitglied derGeschäftsleitung der AOK Nordost. "Für uns ist es wichtig, dieMenschen langfristig zu einer gesunden und flexiblen Lebensweise mitviel Bewegung, aber auch Entspannung zu motivieren. Die neuenMöglichkeiten des Gesundheitskontos sollen dies unkompliziertunterstützen."Besondere Angebote für junge FamilienBesonders viele Angebote macht das Gesundheitskonto jungenFamilien: Vorsorgeleistungen für Schwangere, wie zusätzlicheUltraschalluntersuchungen oder Mineralien wie Eisen, Magnesium undFolsäure werden beispielsweise mit bis zu 100 Euro bezuschusst.Maximal 270 Euro stehen für die Hebammenrufbereitschaft zur Verfügungund 50 Euro dafür, dass eine Begleitperson nach der Entbindung mit imElternzimmer übernachten kann. Auch für die Partnerbegleitung beimGeburtsvorbereitungskurs oder für das Babyschwimmen gibt es Zuschüssevon jeweils 85 Euro. Ist das Kind dann größer, geht es sportlichweiter und die Beiträge für den Sportverein werden mit 50 Euro imJahr abgefedert.