AOK-Gesundheitsatlas Diabetes vorgestellt: Große regionale Unterschiede in Schleswig-Holstein (FOTO)

Kiel (ots) -Zwischen den Regionen in Schleswig-Holstein gibt es deutliche Unterschiede beimAnteil der Diabetiker in der Bevölkerung. Das geht aus dem 'AOK-GesundheitsatlasDiabetes mellitus Typ 2' hervor, der heute in Kiel vorgestellt wurde. Während inder Landeshauptstadt 6,1 Prozent der Einwohner einen vom Arzt diagnostiziertenTyp-2-Diabetes hatten, lag der Anteil in Neumünster bei 8,3 Prozent. ImVergleich mit den anderen Bundesländern schneidet Schleswig-Holstein mit einemDiabetikeranteil von nur 7,3 Prozent erfreulich gut ab und liegt damit deutlichunter dem bundesweiten Durchschnitt von 8,6 Prozent. Nur in Hamburg sind wenigerMenschen an Diabetes erkrankt. "Dieses positive Ergebnis zeigt, wie gut dieAngebote zur Diabetesprävention in Schleswig-Holstein sind und bestärkt uns inunserem Weg, entsprechende Maßnahmen mit unseren Partnern vor Ort passgenau aufdie Bedürfnisse der Menschen auszurichten", sagte AOK-Vorstandsvorsitzender TomAckermann. Ein gutes Beispiel dafür sei das neue AOK-Modelprojekt 'ComanD' zurBehandlung von Diabetes-Patienten, das der AOK-Chef heute ebenfalls vorstellte.Mithilfe neuer Berechnungsverfahren hat das Wissenschaftliche Institut der AOK(WIdO) in Zusammenarbeit mit der Universität Trier erstmals die Häufigkeit desDiabetes mellitus Typ 2 für die elf Kreise und vier kreisfreien Städte imnördlichsten Bundesland dargestellt. Danach leben laut AOK-Gesundheitsatlasinsgesamt 211.000 Menschen in Schleswig-Holstein mit Typ-2-Diabetes. Mehr alsdie Hälfte sind über 70 Jahre alt. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko ander sogenannten 'Zuckerkrankheit' zu erkranken deutlich an. In den Altersgruppenzwischen 80 und 90 Jahren sind in Schleswig-Holstein rund 30 Prozent derMenschen davon betroffen. "Das Alter ist einer der bestimmenden Risikofaktorenfür die Entwicklung der Erkrankung", sagt AOK-Chef Ackermann. Dabei fällt auf,dass über alle Altersgruppen hinweg Männer häufiger an Diabetes Typ 2 erkrankenals die Frauen.Adipositas ist ein bedeutender Risikofaktor für Diabetes Adipositas(Fettleibigkeit) gilt als bedeutender Risikofaktor für die Entstehung einesTyp-2-Diabetes. Im AOK-Gesundheitsatlas wurde für die Bevölkerung inSchleswig-Holstein auch die regionale Adipositashäufigkeit bestimmt. Diesewurden in fünf gleich große Kategorien eingeteilt. Das Ergebnis: Die meistenKreise und kreisfreien Städte sind den Kategorien mit einer durchschnittlichenAdipositashäufigkeit zuzuordnen. Die niedrigste besteht in Kiel und in denKreisen Nordfriesland, Pinneberg, Plön und Stormarn, der höchsten Kategorie istkeine Kommune zuzuordnen.Diabetes nimmt weiter zuAus dem AOK-Gesundheitsatlas geht hervor, dass derzeit bundesweit insgesamt rund7,1 Millionen Menschen an Diabetes mellitus Typ 2 erkrankt sind, bis zum Jahr2040 könnte die Anzahl auf bis zu zwölf Millionen Menschen ansteigen. "DieLebensqualität der Betroffenen ist oft erheblich eingeschränkt. Häufig tretenNierenschädigungen, Erblindungen oder Amputationen als diabetesbedingteKomplikationen auf", so Ackermann. Folgeerkrankungen wie Herzinfarkte undSchlaganfälle können dazu führen, dass Patienten frühzeitig versterben. Studiengehen davon aus, dass die Behandlungskosten inklusive Folgekosten fürTyp-2-Diabetes Patienten doppelt so hoch liegen im Vergleich zu Patienten ohneDiabetes.Ursachen für Diabetes mellitus Typ 2 sind komplexDie Ursachen sind komplex: An einer genetischen Disposition kann man nichtsändern. Anders ist das bei Übergewicht und mangelnder Bewegung. "Wir können dieDiabetes-Epidemie nur wirksam bekämpfen, wenn es uns gelingt, die Menschen vordem Auftreten einer Erkrankung zu schützen", so Ackermann. Geeignetes Mittelsind vor allem Lebensstiländerungen wie ausreichend Bewegung, gesunde Ernährungund der Abbau von Übergewicht. Experten gehen davon aus, dass sich dadurch mehrals 50 Prozent der Diabetes-Erkrankungen verhindern ließen. Um das zu erreichen,hilft die AOK NORDWEST ihren Versicherten mit speziellen Angeboten im Rahmenihres Kursprogramms 'Gesund leben'. Die Angebote sind exklusiv und kostenfreifür AOK-Versicherte und werden vor Ort oder als Liveonline-Angebote im Internetvon qualifizierten Fachkräften durchgeführt.Passgenaue VersorgungsangeboteDarüber hinaus engagiert sich die AOK NORDWEST seit Jahren für eine bessere undstrukturierte medizinische Versorgung von Typ-2-Diabetikern inSchleswig-Holstein. So ist beispielsweise das Disease-Management-Programm (DMP)'AOK-Curaplan' für Diabetiker ein fester Bestandteil der Versorgung. Insgesamthaben sich derzeit über 40.000 AOK-Versicherte für dieses Programm entschieden.Im DMP sind unter anderem regelmäßige Kontrolluntersuchungen zur Vermeidung vonFolge- und Begleiterkrankungen vorgesehen.Neues AOK-Versorgungsprojekt 'ComanD'Ein neues AOK-Versorgungsprojekt ist 'ComanD (Control and manage Diabetes), dasin den nächsten Wochen flächendeckend in ganz Schleswig-Holstein eingeführtwerden soll. Dabei lernen an Diabetes-Typ-2 erkrankte AOK-Versicherte in deminterdisziplinären Programm ihre Krankheit besser zu managen mit dem Ziel,dauerhaft sogar auf Antidiabetika zu verzichten. Mithilfe einer kostenfreienMedizin-App können die Patienten ihre persönlichen Werte wie Blutzucker, Gewichtund Bewegung eingeben und auf dieser Basis mit dem behandelnden Arzt dieBehandlungsziele festlegen und weitere Schritte besprechen.Diese Projekte zeigen aus Sicht von Ackermann, wie gut medizinische Versorgungin Schleswig-Holstein funktioniert. 