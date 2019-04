AOK-Bundesverband: Wozu mehr Geld für Apotheken?

Berlin (ots) - Das Eckpunktepapier zur Apothekenreform sendet ausSicht des AOK-Bundesverbandes widersprüchliche Signale. "Es istrichtig, die Not- und Nachtdienste der Apotheken aufzuwerten, denndas stärkt das Engagement und die Versorgung in strukturschwachenGebieten", so Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender desAOK-Bundesverbandes. Dagegen bleibe völlig unklar, warum darüberhinaus weitere 100 Millionen Euro für sogenannte zusätzlichepharmazeutische Dienstleistungen an die Apotheker fließen sollten.Litsch: "Für diesen zusätzlichen Vergütungstopf steht die Höhebereits fest. Auch, dass die Apotheker die Mittel selbst verteilendürfen. Dagegen muss das zu lösende Versorgungsproblem erst nocherfunden werden." Zwar habe sich das Volumen der Extravergütunggegenüber den ersten Eckpunkten aus dem Dezember 2018 deutlichreduziert. "Aber es ist auch klar, dass sich die Koalition mit diesemKlientelgeschenk vom Versprechen des Versandhandelsverbotsfreikauft."Litsch verweist auf viele AOK-Projekte zum Medikationsmanagement,auch unter Einbeziehung der Apotheker. Ziel sei hier die bessereVersorgung von Patienten. "In solchen, auf die regionalen Bedarfeabgestimmten Vereinbarungen kann es sinnvoll sein, ergänzendepharmazeutische Dienstleistungen festzulegen. Dagegen laufen die imEckpunktepapier vorgesehenen Verhandlungen auf Bundesebene auf eineunspezifische und intransparente Gießkannenfinanzierung hinaus, mitder die Versorgung nicht verbessert wird."Fraglich sei zudem, ob die jetzt vorgesehene Preisgleichheitzwischen dem Versandhandel und der Apotheke vor Ort rechtlich Bestandhabe. Schon der vorher für Versandhändler geplante Bonus-Deckel von2,50 Euro je abgegebener Packung sei schwer vereinbar mit deneuroparechtlichen Vorgaben gewesen, so Litsch: "Diese weitereVerschärfung ist auf Druck der Apothekerlobby zustande gekommen undaus europarechtlicher Perspektive noch anfälliger. Wir halten es fürhochwahrscheinlich, dass die Regelung weitere Klagen und damit eineNeubefassung durch den Europäischen Gerichtshof provoziert. Durch dietrickreiche Einbindung von Regelungen der Arzneimittelpreisverordnungins Sozialgesetzbuch wird sich das kaum verhindern lassen."Seit Jahrzehnten kämpfe die Apothekerschaft gegen denVersandhandel, durch den sie ihr Geschäftsmodell bedroht sehe. Litschstellt klar: "Alle Analysen und Statistiken zeigen, dass die Rede vomakuten Apothekensterben eine Chimäre ist. Und der Versandhandel istauch nicht die Ursache dafür, dass es einige Apotheken schwerer habenals andere." Vielmehr gebe es ein Überangebot in der Stadt sowieFehlanreize bei der Honorierung. Das jüngste Apothekengutachten imAuftrag des Bundeswirtschaftsministeriums habe deutlich gemacht, dassdie Beitragszahler genug Geld für die Apotheken zur Versorgungstellten. "Demnach bestehen Einsparmöglichkeiten von über einerMilliarde Euro."Umfrage belegt Zufriedenheit mit Apotheken-VersorgungAußerdem sind die Bürger in Deutschland mit derApothekenversorgung derzeit sehr zufrieden. Dies belegt eine von derAOK beauftragte forsa-Umfrage aus dem Januar. Rund 2.000 Bundesbürgerwaren dafür unter anderem zur Zufriedenheit mit verschiedenenInfrastruktureinrichtungen befragt worden. Die Ergebnisse zeigen,dass die Menschen mit der Apotheken-Versorgung am zufriedensten sind- egal, ob sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen. Danach befragt,was ihnen am wichtigsten ist, rangieren Apotheken hinter Hausärzten,Einkaufsmöglichkeiten, Internetversorgung, Bildungseinrichtungen undKrankenhäusern.Die Ergebnisse zu den Apotheken im Einzelnen:Bei der Zufriedenheit belegt die Apotheken-Versorgung deutlich denersten Platz mit 93 Prozent (sehr zufrieden/zufrieden). DieZufriedenheitsraten mit den Einkaufsmöglichkeiten (83 Prozent) undder hausärztlichen Versorgung (79 Prozent) sind zwar ebenfalls hoch,erreichen aber nicht ganz das Niveau der Apotheken. Betrachtet mandie Zufriedenheitswerte für Apotheken abhängig von der Ortsgröße,variieren sie lediglich zwischen 89 Prozent in kleinen Ortschaftenund 94 Prozent in Großstädten.Bei der Bedeutung erreichen Apotheken mit 86 Prozent (sehrwichtig/wichtig) immerhin den sechsten Platz, hinter Hausärzten (95Prozent), Einkaufsmöglichkeiten vor Ort (93 Prozent),Internetversorgung (90 Prozent), Schulen/Bildungseinrichtungen (87Prozent) und Krankenhäusern (87 Prozent).Gefragt wurde auch jeweils, ob sich die Versorgung in den letztenJahren verbessert oder verschlechtert habe. Bei den Apotheken sehen18 Prozent der Befragten eine Verbesserung. Dabei erleben dieBewohner kleinerer Gebietstypen sogar eine stärkere Verbesserung derApothekenversorgung als die Bewohner in Städten. Und nur 7 Prozentsehen eine Verschlechterung. Die ärztliche Versorgung wird dagegenkritischer eingeschätzt. So sehen 23 Prozent bei den Fachärzten und20 Prozent bei den Hausärzten eine Verschlechterung.Trotz Zufriedenheit gibt es AnpassungsbedarfGleichwohl gibt es aus Sicht des AOK-BundesverbandesAnpassungsbedarf. "Demographischer Wandel und Fachkräftemangelerfordern auch in der Arzneimittelversorgung strukturelleVeränderungen, damit die Zufriedenheit so hoch bleibt wie bisher",betont der Verbands-Chef. Voraussetzung für die langfristigeSicherung einer gut erreichbaren Versorgung mit Arzneimitteln seieine Weiterentwicklung und Flexibilisierung der Betriebsformen vonApotheken. Hierzu gehörten auch mobile Angebote, Apotheken ohneVorhaltung eines eigenen Labors, Abgabeterminals für Arzneimittel mitTeleberatung und größere Filialverbünde mit Arbeitsbedingungen, dieauch den Apothekernachwuchs ansprechen. Auch der Versandhandel zähledazu. Litsch weiter: "Die Apothekenlandschaft kann eineUmstrukturierung vertragen. Es ist schade, dass die Koalition dieseChance zur Weiterentwicklung ein weiteres Mal verstreichen lässt."Die Umfrageergebnisse und weiterführende Informationen finden Sieauf www.aok-bv.de.Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell