AOK-Bundesverband: Kluge RSA-Reform im Herbst kann Kassenstreit beenden

Berlin (ots) - In der Kontroverse um die weitere Ausgestaltung desmorbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) hat derAOK-Bundesverband deutlich Position bezogen. VorstandsvorsitzenderMartin Litsch sieht jetzt den Moment für eine politische Lösunggekommen: "Aus den beiden Gutachten des Wissenschaftlichen Beiratsbeim Bundesversicherungsamt lässt sich eine tragfähige Reformableiten. Damit sorgt die Politik für Planungssicherheit bei denKrankenkassen und schlichtet einen Dauerstreit." Dabei müsse daraufgeachtet werden, dass die Finanzreform auch die großenHerausforderungen im Gesundheitswesen berücksichtige. "Kassen solltenmotiviert sein, wirtschaftlich zu agieren. Gleichzeitig muss diegesundheitliche Daseinsvorsorge in ländlichen Regionen weiterverbessert werden."Laut Jens Martin Hoyer, Stellvertretender Vorstandsvorsitzenderdes AOK-Bundesverbandes, gibt das erste Sondergutachten klareHandlungsvorgaben: "Wie von den Gutachtern vorgeschlagen, ist essinnvoll, künftig alle Krankheiten im Morbi-RSA zu berücksichtigen,bei den Zuschlägen das Alter deutlicher zu gewichten und dieManipulationsresistenz zu stärken." Die AOK unterstütze sämtlicheVorschläge aus dem ersten Beiratsgutachten, obwohl diese für dasAOK-System Zuweisungsverluste bedeuteten. "Für uns steht diegrundsätzliche Linie der Zielgenauigkeit des Morbi-RSA und des Abbausvon Risikoselektion an erster Stelle. Das muss der entscheidendeordnungspolitische Maßstab bleiben."Insgesamt ließen sich die Handlungsempfehlungen der Gutachterzügig umsetzen. Beim zweiten Sondergutachten sieht dieAOK-Gemeinschaft allerdings noch Anpassungsbedarf. So stelle dasGutachten zwar fest, dass die Kassenergebnisse kaum durch regionaleVerteilung von Versicherten beeinflusst werden. Auch fehle eineBegründung, worin ein Anreiz zur regionalen Risikoselektion bestehenkönne. Hoyer: "Dennoch schlägt der Beirat die kurzfristige Einführungvon regionalen Ausgleichskriterien vor, was aus unserer Sicht nichtsachgerecht ist." Denn diese zementierten die bestehende Über- undFehlversorgung in Ballungsräumen und benachteiligten strukturschwacheRegionen in allen Bundesländern. "Es ist begrüßenswert, dass derBeirat Ist-Ausgaben-Ausgleiche konsequent ablehnt. Umsounverständlicher sind dann aber die vom Beirat ebenfalls ins Spielgebrachten Deckungsbeitragscluster-Ausgleiche, die einemIst-Ausgaben-Ausgleich gleichkommen", so der Verbandsvize. OhneWirtschaftlichkeitsanreize für die Krankenkassen im Morbi-RSA drohtenmittelfristig Ausgabenschübe und Beitragssatzsteigerungen.Neben der RSA-Reform müsse die Politik auch den Wettbewerbzwischen den Krankenkassen reformieren. "Ein sinnvoller Wettbewerbzwischen Krankenkassen konzentriert sich vor allem auf effektive undeffiziente Versorgung", so Hoyer weiter. Damit das funktioniere,bräuchten die Kassen entsprechende Handlungsspielräume.Während die AOK beim RSA schnelle Lösungen für möglich hält, seiendiese auf den Reformbaustellen der Gesundheitsversorgung eher nichtzu erwarten, so Verbandschef Martin Litsch: "Für Patienten undVersicherte ist das eigentliche Topthema die Sicherstellung dermedizinischen Versorgung auf dem Land." Zwar enthalte dasTerminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) hier ein paarAnsatzpunkte, zum Beispiel Investitionskostenzuschüsse aus demStrukturfonds bei Neuniederlassungen. "Realistisch betrachtet bleibenwir damit aber im Klein-Klein stecken, nachhaltige Verbesserungenwerden ausbleiben. Was wir brauchen, ist eine groß angelegteVersorgungsoffensive für den ländlichen Raum. Dabei muss der Bedarfder Menschen maßgeblich sein", so Litsch. Anstelle vonunübersichtlichen Einzelvergütungen solle gezielt in notwendigeStrukturanpassungen investiert werden. Neben einer besserenVerzahnung von ambulanten und stationären Versorgungsstrukturengehörten dazu beispielsweise mobile Angebote sowie der Ausbau derFernbehandlung. Hier werde sich die AOK-Gemeinschaft gezieltengagieren.Im Übrigen sei es aber auch Aufgabe der ärztlichenSelbstverwaltung, die medizinische Versorgung durch Ärzte sosicherzustellen, dass diese gut erreichbar sind und die fachärztlicheVersorgung zeitnah gewährleistet ist. Litsch: "Hierfür haben dieKassenärztlichen Vereinigungen allein im Jahr 2017 rund 42,6Milliarden Euro von der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten.Die Einnahmen der Vertragsärzte haben sich seit 2010 um mehr als neunMilliarden Euro erhöht, ein Plus von über 25 Prozent. DieZufriedenheit mit der vertragsärztlichen Versorgung hat sichallerdings nicht verbessert."Noch an anderer Stelle meldet Martin Litsch Nachbesserungsbedarfan: Zwar bringe das TSVG mehr Schwung in die Digitalisierung. DerWettbewerb um innovative Lösungen könne aber nur beflügelt werden,wenn der Paragraf 67 im Fünften Sozialgesetzbuch zum Ausbau derelektronischen Kommunikation zwischen Leistungserbringern undKrankenkassen um die Gruppe der Patienten erweitert werde. Außerdemmüsse die Rolle der gematik im Sinne einer Netzagentur neu definiertwerden.Zur jüngsten Kritik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)am AOK-Projekt stellt Litsch klar: "Mit unserem DigitalenGesundheitsnetzwerk wollen wir die Versorgungsprozesse im Sinne derPatienten verbessern. Dafür sollen die Diagnose- und Therapiedatenfür alle Leistungserbringer sektorübergreifend vernetzt werden. Diesgelingt durch die dezentrale Speicherung der medizinischenInformationen und Dokumente. Die Daten bleiben auf Servern vonArztnetzen, Kassenärztlichen Vereinigungen oder Kliniken." Dass dieKBV jetzt behaupte, verteilte Datenspeicherung sei unsicherer undbiete mehr Möglichkeiten für Hackerangriffe, sei irreführend.Vielmehr biete gerade die dezentrale Speicherung eine hoheSicherheit, weil Daten nicht mit einem Angriff gestohlen werdenkönnten. Auch bleibe die Arzt-Akte absolut unangetastet. Allein Arzt und Patient könnten entscheiden, welche Daten zur Verfügung gestellt werden.
Litsch: "Es ist erstaunlich, mit welcher Heftigkeit die KBV unser Digitales Gesundheitsnetzwerk ohne faktische Grundlage attackiert. Wir haben zu all diesen Fragen gute Lösungen erarbeitet und wünschen uns, dass wir bald zu einem sachlichen Austausch zurückkehren. Unsere Versicherten erwarten innovative und sichere Angebote."