ANTA enthüllt C202/2.0 am Vorabend des Berlin-Marathon, zollt dem Rennen Tribut

Berlin (ots/PRNewswire) - Nach dem Debut bei der Berlin MarathonExpo am 26. September hat ANTA Running seinen neuesten ANTAChallenge202/2.0 SHINE & GLOW in limitierter Auflage im FIRMAMENTBerlin offiziell präsentiert. Am Premierentag war das gesamteGeschäft in traditionellen chinesischen Tuschemalereien dekoriert, umden Designelementen der Kollektion ein passendes Ambiente zu bieten.Bei einer kleinen Feier gaben Künstler dem Produkt einen persönlichenTouch, und vor der mit Spannung erwarteten Kollektion bildete sicheine lange Warteschlange.Inspirierte Lauftechnologie trifft auf traditionelle chinesischeÄsthetikSHINE & GLOW ist eine limitierte Auflage des C202/2.0, inspiriertdurch die Geisteshaltung des Läufers, ausgedrückt in traditionellerchinesischer Ästhetik.Der Marathon ist eine der weltweit beliebtesten und gleichzeitiganspruchsvollsten Sportarten, bei denen Ausdauer undDurchhaltevermögen an ihre Grenzen stoßen. Wenn Läufer ihrekörperlichen Grenzen erreichen, beginnt oftmals die eigentlichePrüfung. Im Kopf ertönen störende Stimmen, die am Selbstbewusstseinkratzen und manche sogar zum Aufgeben zwingen. Vor diesem Hintergrundwurde der C202 von einer traditionellen chinesischen Tuschemalereiinspiriert, um auszudrücken, wie Läufer ihre inneren Ängste undZweifel überwinden. Es geht darum, den "Schleier im Herzenwegzuwischen und das Leuchten und Strahlen zu sehen", damit mehrLäufer durchhalten und ihre beste Zeit im Rennen und in sich selbsterreichen.Die Bestzeit beim Berlin Marathon zelebrieren, verbessertesProdukt zur Stärkung der Läufer-CommunityDas Laufschuhmodell "ANTA Challenge202" (auch als "ANTA C202"bekannt) ist seit 2018 auf dem Markt und wurde durch seineüberragende Leistung bei Marathons schnell zum Bestseller. Bei derKonzeption des C202 lag der Marathon-Weltrekord bei 2 Stunden 2Minuten und 57 Sekunden. In Anlehnung an die Geisteshaltung beimMarathon, wo die persönliche Bestleistung wieder und wieder auf denPrüfstand kommt, nannte ANTA den Schuh "Challenge202". Der Schuh hatsich den Spitznamen "PB-Schuh" erworben, da viele Marathonläufer mitdem C202 ihre "persönliche Bestzeit" erzielen.Das Modell C202 2.0 wurde in Sachen Material und Design deutlichverbessert, damit mehr Marathonläufer ihre persönliche Bestzeittoppen können. Letztes Jahr wurde beim Berlin Marathon ein neuerRekord aufgestellt. Aus diesem Grund hat ANTA sein neuestes ModellSHINE & GLOW in limitierter Auflage nach Berlin gebracht, umschnellere und längere Laufziele zu inspirieren und dentraditionellen chinesischen Sportgeist auf der Weltbühne zupräsentieren.