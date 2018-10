ANPR-Technologieexperte RoadPixel schließt sich der Vaxtor-Gruppe spezialisierter Videoanalyse-Unternehmen an

Welwyn Garden City, England (ots/PRNewswire) -Vaxtor Technologies übernimmt RoadPixel und verlegt seineninternationalen Firmensitz von Spanien in das Vereinigte Königreich.Zusammen bilden die beiden Unternehmen Vaxtor RecognitionTechnologies Ltd. Die Vaxtor-Unternehmensfamilie in den USA, Singapurund Spanien wird weiterhin ihre jeweiligen Territorien bedienen.Frank Thomson, CEO von RoadPixel, meinte dazu: "Die Zusammenlegungmit Vaxtor bedeutet, dass wir zu einem bedeutenden Anbieter auf demANPR (Automatic Number Plate Recognition)-Markt werden, dank derKombination aus der fortschrittlichen Kameratechnologie von RoadPixelund der Weltklasse-Erkennungssoftware von Vaxtor. Wir arbeiten seiteiniger Zeit eng mit Juan Vercher und seinen äußerst talentiertenMitarbeitern zusammen. Wir verfügen über eine großartige Synergie,denn beide Unternehmenskulturen ergänzen sich einzigartig. Zusätzlichzu unseren Best-of-Breed-Technologien werden wir dank derZusammenlegung unserer Mitarbeiter eines der erfahrensten undfähigsten Teams of dem ANPR-Markt sein."Und Juan Vercher, CEO von Vaxtor Technologies, fügte hinzu: "Ichfühle mich wirklich geehrt, Vaxtor Recognition Technologies zu leitenund renommierte Experten der ANPR-Branche, darunter Frank Thomson,Lawson Noble und deren gesamtes Team, an Bord holen zu können. Dieswird die Beziehung zu unseren derzeitigen Technologiepartnern undKunden stärken und gibt uns die Möglichkeit, dank unserer erweitertenFähigkeiten, disruptive Produkte der nächsten Generation zu liefern.Die Qualität unserer Dienstleistungen und die Beziehung zu unserenKunden und Partnern bleiben auch weiterhin die Eckpfeiler unsererWerte."Die strategischen Märkte unseres gemeinsamen Handelns umfassenSicherheit, Parken, Verkehr, sichere Städte und kritischeInfrastruktur. Diese Märkte sind Schlüsselanwender derVideoanalyseprodukte der Gruppe, einschließlich Kennzeichenerkennung(LPR/ANPR/ALPR) und USDOT, Eisenbahnwagen- undContainercode-Erkennung, so wie sie in drei der größten Häfen der USAzum Einsatz kommen.Pressekontakt:+44(0)1707-808650E-Mail: jane.haywood@roadpixel.comOriginal-Content von: Vaxtor RoadPixel, übermittelt durch news aktuell