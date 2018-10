ANNE WILL am 7. Oktober 2018 um 21.45 Uhr im Ersten:

München (ots) - Wald oder Kohle? Streit um den Hambacher ForstDas letzte Baumhaus der Aktivisten im Hambacher Forst ist nacheinem dreiwöchigen Großeinsatz der Polizei geräumt. DerWald-Eigentümer RWE will dort ein gut 100 Hektar großes Gebiet fürden Kohleabbau roden. Nun hat das Oberverwaltungsgericht Münstereinen vorläufigen Rodungsstopp verfügt. Was bedeutet das Urteil fürden Konflikt um den Hambacher Forst? Haben RWE und Politik den Waldvoreilig räumen lassen? Wie ernst meinen es Wirtschaft und Politikmit dem Kohleausstieg wirklich?Zu Gast bei Anne Will:Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen)Svenja Schulze (SPD, Bundesumweltministerin) Christian Lindner (FDP,Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag) AntonHofreiter (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzender im Bundestag)Antje Grothus, Initiative "Buirer für Buir"; Michael Vassiliadis,Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie, EnergieANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell