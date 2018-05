ANNE WILL am 6. Mai 2018 um 21:45 Uhr im Ersten:200 Jahre Karl Marx - wie sozial ist der Kapitalismus heute?

München (ots) - Am 5. Mai wäre Karl Marx 200 Jahre alt geworden.Sind seine Thesen und Voraussagen angesichts wachsender Ungleichheitin der Gesellschaft heute aktueller denn je? Ist der Kapitalismustrotz sozialer Marktwirtschaft an seine Grenzen gestoßen? WelchenEinfluss hat die Digitalisierung auf die Gesellschaft und denArbeitsmarkt?Zu Gast bei Anne Will:Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der Deutschen BischofskonferenzOlaf Scholz (SPD), Bundesminister der FinanzenSahra Wagenknecht (Die Linke), Fraktionsvorsitzende im BundestagGeorg Kofler, Unternehmer und InvestorANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell